Schumacherio žmona pirmą kartą per ilgą laiką atvirai prabilo apie vyrą

Spalio 2 dieną pasirodys dokumentinis filmas „Schumacher '94 – The Birth of a Legend“, pasakojantis apie 1994-ųjų sezoną, kai M. Schumacheris būdamas vos 25-erių pirmą kartą tapo pasaulio čempionu.
105 minučių trukmės filme daugiausia dėmesio skiriama istoriniam vokiečio sezonui, tačiau jame bus galima išgirsti ir C. Schumacher mintis apie jų šeimą bei santykius.
M. Schumacheris iš viešumos pasitraukė po 2013 metų pabaigoje Prancūzijos Alpėse patirtos traumos. Lenktynininkas, tuo metu slidinėjęs kartu su sūnumi Micku, griuvo ir galva trenkėsi į uolą.
Po sunkios galvos traumos jam buvo atliktos dvi operacijos, o vėliau M. Schumacheris iki 2014 metų birželio buvo dirbtinėje komoje.
Nuo tada C. Schumacher rūpinasi vyru, o jam taip pat padeda slaugytojų ir terapeutų komanda. Šeima itin griežtai saugo lenktynininko privatumą ir beveik neatskleidžia informacijos apie jo sveikatos būklę.
2021 metais pasirodžiusiame „Netflix“ dokumentiniame filme „Schumacher“ C. Schumacher taip pat retai viešai kalbėjo apie savo gyvenimą po avarijos. Tuomet ji prisiminė ir jų santykių pradžią bei atskleidė, koks svarbus jiems buvo Paulos Abdul kūrinys „Rush Rush“.
„Tai buvo mūsų daina. Kai šiandien ją išgirstu automobilyje, pradedu verkti“, – pasakojo C. Schumacher.
Ji taip pat prisiminė, kad jos motina iš pradžių nepritarė dukters santykiams su būsimu F-1 čempionu.
„Mano mama buvo visiškai prieš. Michaelis nuolat būdavo kartodrome ir vis stumdydavo kitus“, – prisiminė ji.
Pastaraisiais metais apie tikrąją M. Schumacherio būklę sklando įvairių gandų. Vienas jų teigė, kad vokietis neva yra sąmoningas, tačiau negali judėti ar bendrauti, išskyrus akių judesius. Vis dėlto ši informacija nėra patvirtinta. Pasak vieno šaltinio, kurį cituoja „Daily Mail“, M. Schumacheris gali suprasti dalį to, kas vyksta aplink jį, tačiau nebūtinai viską.
„Atrodo, kad jis supranta kai kuriuos aplink vykstančius dalykus, tačiau tikriausiai ne visus“, – teigė šaltinis.
Kol kas nėra aišku, ar septyniskart pasaulio čempionas kada nors dar pasirodys viešumoje. Jo šeimos draugas ir buvęs lenktynininkas Marcas Sureris mano, kad tai mažai tikėtina.
„Nežinau, kokią prasmę turėtų jo pasirodymas viešumoje. Buvo istorija iš Maljorkos – Ispanijos laikraštis rašė, kad jis dalyvavo vestuvėse ir buvo vežamas neįgaliojo vežimėlyje. Nežinau, ar ši istorija tikra. Kodėl to reikėtų? Geriau išsaugokime Michaelio atminimą tokį, kokį jį prisimename – laimingą, pergalingą. Jo šeima nenorėtų, kad žmonės matytų jį kitokį. Jie nori, kad žmonių atmintyje jis liktų toks, koks buvo – laimingas ir sėkmingas vyras“, – sakė M. Sureris.
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