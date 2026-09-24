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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Jurgenas Kloppas įveda griežtesnes taisykles Vokietijos rinktinėje

2026-09-24 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 21:15
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Jurgenas Kloppas pradėjo keisti Vokietijos rinktinės kasdienybę. Naujojo nacionalinės komandos trenerio sprendimu futbolininkams įvestos griežtesnės taisyklės, susijusios su punktualumu, mobiliųjų telefonų naudojimu, apsilankymais stovykloje ir net plaukų kirpimu.

Jurgenas Kloppas | EPA nuotr.

Jurgenas Kloppas pradėjo keisti Vokietijos rinktinės kasdienybę. Naujojo nacionalinės komandos trenerio sprendimu futbolininkams įvestos griežtesnės taisyklės, susijusios su punktualumu, mobiliųjų telefonų naudojimu, apsilankymais stovykloje ir net plaukų kirpimu.

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Viena pagrindinių naujovių – bendras vakarienės laikas. Anksčiau, vadovaujant Julianui Nagelsmannui, futbolininkai galėjo pasirinkti, ar vakarieniauti 19, ar 20 valandą. Dabar J. Kloppas reikalauja, kad visa komanda prie stalo susirinktų tuo pačiu metu. Tokiu būdu vakarienė turėtų tapti proga futbolininkams daugiau bendrauti tarpusavyje.

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Taip pat apribotas mobiliųjų telefonų naudojimas prieš rungtynes. Įrenginiais futbolininkai negali naudotis prieš rungtynes, per apšilimą ir atliekant fizioterapijos procedūras. Vietoje bendravimo telefonu žaidėjai skatinami daugiau kalbėtis tarpusavyje.

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J. Kloppas taip pat uždraudė futbolininkams treniruočių stovyklos metu kviestis kirpėjus. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad plaukus žaidėjai turėtų susitvarkyti prieš atvykdami į rinktinės stovyklą.

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Pasikeitė ir šeimos narių lankymo taisyklės. Vadovaujant J. Nagelsmannui, šeimos nariams ir partneriams tam tikrais atvejais buvo leidžiama lankytis rinktinės stovykloje. J. Kloppo laikais tokie apsilankymai bus labiau ribojami ir leidžiami tik tam tikromis progomis.

Naujos taisyklės įsigaliojo J. Kloppo darbo Vokietijos rinktinėje pradžioje. 59 metų treneris nacionalinei komandai ruošiasi debiutui rungtynėse su Nyderlandais. Į pirmąjį savo rinktinės ciklą J. Kloppas iškvietė net 44 futbolininkus ir juos suskirstė į dvi grupes, kad galėtų iš arčiau įvertinti didesnį žaidėjų skaičių.

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