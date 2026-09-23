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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Harry Kane`as svarsto ateityje persikelti į JAV: domina žaidimas MLS ir NFL

2026-09-23 22:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 22:53
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Harry Kane`as ateityje neatmeta galimybės persikelti į JAV ir tuo pačiu išbandyti save NFL. Anglijos rinktinės kapitonas atskleidė, kad karjeros pabaigoje norėtų rimčiau išmėginti amerikietišką futbolą ir svarstytų galimybę suderinti abi sporto šakas.

Harry Kane`as | EPA nuotr.

Harry Kane`as ateityje neatmeta galimybės persikelti į JAV ir tuo pačiu išbandyti save NFL. Anglijos rinktinės kapitonas atskleidė, kad karjeros pabaigoje norėtų rimčiau išmėginti amerikietišką futbolą ir svarstytų galimybę suderinti abi sporto šakas.

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33 metų H. Kane`as apie norą išbandyti NFL kalba jau ne pirmą kartą. Puolėjas yra sakęs, kad norėtų tapti amerikietiško futbolo spyrį atliekančiu žaidėju, o dabar teigė, jog ateityje į šią galimybę ketina žiūrėti dar rimčiau.

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„Tai yra dalykas, kurį ateityje pabandysiu vertinti šiek tiek rimčiau. Viskas priklauso nuo to, kas nutiks mano karjeroje per artimiausius penkerius ar šešerius metus, nuo motyvacijos ir to, ko norėsiu. NFL yra daug realesnis variantas nei golfas“, – sakė H. Kane`as.

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Futbolininkas netgi svarsto galimybę vienu metu rungtyniauti MLS ir NFL. H. Kane`o teigimu, jeigu ateityje persikeltų į JAV, skirtingų sporto šakų sezonus būtų įmanoma suderinti.

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„Jeigu ateityje būsiu MLS ar kažkur panašiai, galbūt būtų įmanoma abu dalykus kažkaip sujungti su sezonais“, – sakė H. Kane`as.

Anglijos rinktinės kapitonas taip pat paaiškino, kodėl jį domina NFL. Jo teigimu, smūgiavimas į vartus futbole turi panašumų su NFL spyrio pozicija, ypač kalbant apie techniką ir psichologinį spaudimą. Vis dėlto H. Kane`as supranta, kad norint pereiti į kitą sporto šaką reikėtų rimtai pasiruošti.

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„Jeigu tai daryčiau, žiūrėčiau į tai rimtai. Prieš tai skirčiau nuo šešių mėnesių iki metų treniruotėms“, – teigė H. Kane`as.

H. Kane'as NFL domisi jau daugiau nei dešimtmetį. 2023 metais jis taip pat buvo atskleidęs norą ateityje išbandyti save amerikietiškame futbole, tačiau tuo metu pabrėžė, kad negalėtų tiesiog ateiti į NFL ir iš karto pradėti atlikti smūgius. Šią idėją anksčiau yra įvertinęs ir Dallas „Cowboys“ spyrį atliekantis Brandonas Aubrey. B. Aubrey pats į NFL pateko po futbolininko karjeros ir yra teigęs, kad H. Kane`as turi savybių, kurios galėtų padėti jam išbandyti šią sporto šaką.

Tuo metu artimiausioje ateityje H. Kane`o karjera išlieka susijusi su futbolu. Anglas yra arti naujos sutarties su Miuncheno „Bayern“, o pats futbolininkas patvirtino, kad susitarimas netrukus turėtų būti pasiektas.

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