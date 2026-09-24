Jokubaičio sėkmingas sugrįžimas į Eurolygą: svarbus indėlis „Bayern“ pergalėje prieš „Hapoel“

Lietuvio atstovaujami Miuncheno „Bayern“ (1/0) Sofijoje palaužė Tel Avivo „Hapoel“ (0/1) – 86:84 (16:21, 28:18, 24:18, 18:27).
Pirmasis išėjimas ant parketo R.Jokubaičiui nesusiklostė – jo metimai nekrito, o „Bayern“ iki ilgosios pertraukos laikėsi ant 17 taškų surinkusio Andreaso Obsto pečių (44:39).
What a start of the season for the @FCBBasketball guard 👀 pic.twitter.com/BV7hUXguex— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2026
Antrasis mažeikiškio bandymas buvo gerokai sėkmingesnis – sėkmingai skirstytus perdavimus jis papildė ir savo paties dvitaškiais, tiksliu šūviu iš vidutinio nuotolio sukrovė rekordinį pranašumą (68:54).
Galingu dėjimu šeimininkų minutės pertraukėlę iššaukė MarJonas Beauchampas (75:57). „Hapoel“ rengė įspūdingą sugrįžimą, kurį pristabdė tik R.Jokubaičio baudų metimai, bet Antonio Blakeney atsakė tolimu metimu (79:76). Netrukus amerikiečio dvitaškis su pražanga grąžino į priekį Tel Avivo klubą – 82:81.
Kritiškai svarbų tritaškį likus pusei minutės pataikė Johannesas Voigtamanas – 86:84. „Hapoel“ atsakydami rengė itin ilgą ataką, bet taip ir neįstūmė kamuolio į krepšį.
R.Jokubaitis per 19 minučių surinko 6 taškus (2/7 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 6 rezultatyvius perdavimus, atkovotą, perimtą ir prarastą kamuolį, pražangą bei 8 naudingumo balus.
„Bayern“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 31:38, bet tritaškius varžovams mesti leido vos 27 procentų tikslumu (7/26).
Kita Eurolygos savaitė bus dviguba – R.Jokubaitis startuos išvykoje prieš Stambulo „Fenerbahče“ ir jį puikiai pažįstantį Šarūną Jasikevičių, vėliau į Miuncheną atvyks Belgrado „Partizan“.
„Bayern“: Andreasas Obstas 19 (3/6 tritaškių), Johannesas Thiemannas 15 (7 atk. kam.), Justinianas Jessupas 11, Johannesas Voigtmannas 10 (5 atk. kam.), MarJonas Beauchampas 8 (1/6 dvitaškių), Rokas Jokubaitis (6 rez. perd.) ir Austinas Wiley (5 atk. kam.) po 6.
„Hapoel“: Danielis Oturu 20 (10/11 dvitaškių, 12 atk. kam.), Vasilije Micičius 14 (2/8 dvitaškių, 1/5 tritaškių), Antonio Blakeney (2/8 tritaškių) ir Jacobas Toppinas (4/5 dvitaškių) po 11, Elijah Bryantas 10 (0/4 tritaškių), Eugene'as Germanas ir Zachas LeDay'us po 8.
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