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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sezono starte „Dubai“ nugalėjo Madrido klubą

2026-09-24 20:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 20:57
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Eurolygos sezonui oficialiai duotas startas.

Dubajaus ekipa laimėjo

Eurolygos sezonui oficialiai duotas startas.

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Pirmosiose rungtynėse sunkią pergalę įsirašė Dubajaus „Dubai“ (1/0), kuri namuose 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15) palaužė Madrido „Real“ (0/1) klubą.

Šeimininkams atitrūkus 10:4, „Real“ buvo priartėjusi, tiesa, neilgam, nes Davionas Mintzas pataikė iš toli, o Dwayne‘as Baconas pridėjo dar du taškus – 15:7. Facundo Campazzo ir Jaime Pradilla inicijavo spurtą, po kurio Madrido klubas persvėrė rezultatą (16:15), bet Tornikes Shengelios metimo dėka „Dubai“ po pirmo ketvirčio pirmavo 20:16.

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Pranašumą „Real“ atgavo ir jį didino (30:25), nors šeimininkai surengė atkarpą 7:0. Komandos apsikeitė spurtais ir Karališkasis klubas pirmąsyk įgijo dviženklį pranašumą (43:33), kurio ilgai neišsaugojo.

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Po pertraukos tęsėsi atkakli kova. Komandos žengė koja kojon ir dažnai buvo matomas lygus rezultatas (48:48), nė viena ekipa taip labiau ir nepabėgo iki pat ketvirčio pabaigos. Paskutiniajame „Real“ vėl pabandė atitrūkti (70:65) po Michaelio Jantuneno metimo, o kuomet Filipas Petruševas pataikė iš toli, tuo pačiu atsakė ir Andresas Felizas – 75:70.

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Kai atrodė, kad svečiai artėja pergalės link, McKinley Wrightas sugebėjo persverti rezultatą (78:77), pataikęs iš toli. A.Felizo metimas tikslo nesiekė ir „Real“ patyrė nesėkmę.

„Dubai“: Dwayne‘as Baconas 24, McKinley Wrightas ir Mfiondu Kabengele (7 atk. kam.) – po 9, Elie Okobo 8, Mamadi Diakite 6.

„Real“: Timothe Luwawu-Cabarrot ir Theo Maledonas (6 rez. perd.) – po 11, Mikaelis Jantunenas ir Damianas Jonesas – po 10, Andresas Felizas 9 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).

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