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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Garsus futbolininkas atvirai papasakojo apie seksualinį užpuolimą ir ilgalaikę traumą

2026-09-24 20:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 20:59
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Buvęs Anglijos rinktinės puolėjas Andy Carrollas atskleidė, kad 2021 metais buvo seksualiai užpultas. Futbolininkas apie incidentą prabilo savo naujoje autobiografijoje „Owning It“, kurioje papasakojo apie tuo metu patirtą traumą.

Andy Carrollas | EPA nuotr.

Buvęs Anglijos rinktinės puolėjas Andy Carrollas atskleidė, kad 2021 metais buvo seksualiai užpultas. Futbolininkas apie incidentą prabilo savo naujoje autobiografijoje „Owning It“, kurioje papasakojo apie tuo metu patirtą traumą.

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37 metų A. Carrollas tuo metu atstovavo savo vaikystės klubui „Newcastle“. Incidentas įvyko jo namuose po vienų rungtynių, kai pas jį atvyko buvusios partnerės pažįstamas stebėti bokso kovos. Futbolininkas teigė, kad vėliau nuėjo miegoti, o pabudęs suprato, jog vyras prieš jį atlieka seksualinius veiksmus.

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A. Carrollas išvarė vyrą iš namų, tačiau šis bandė sugrįžti. Tuomet futbolininkas jį pargriovė ir iškvietė policiją. Vėliau dėl incidento buvo pradėtas teisminis procesas, kuriame A. Carrollas davė parodymus.

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Užpuolikas buvo pripažintas kaltu dėl išprievartavimo ir nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme. Jam taip pat buvo pritaikytas įtraukimas į seksualinių nusikaltėlių registrą ir uždrausta lankytis kaime, kuriame gyveno A. Carrollas.

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Futbolininkas autobiografijoje teigė, kad nusprendė apie įvykį papasakoti tik paskutinę akimirką. Anot jo, sprendimą ilgai aptarinėjo su savo partnere Lou Teasdale, nes viešai kalbėti apie patirtą seksualinę prievartą jam buvo labai sunku.

A. Carrollas taip pat pripažino, kad įvykis turėjo ilgalaikį poveikį jo gyvenimui ir futbolininko karjerai. Jis teigė, kad apie tai galvodavo kiekvieną dieną ir kad patirta trauma iki šiol nėra visiškai išnykusi.

A. Carrollas Anglijos rinktinėje sužaidė devynerias rungtynes ir pelnė du įvarčius. Per savo karjerą jis taip pat atstovavo „Newcastle“, „Liverpool“ ir „West Ham United“. Šiuo metu futbolininkas žaidžia ir yra vienas „Dagenham & Redbridge“ klubo bendrasavininkių.

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