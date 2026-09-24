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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Vytis-VDU“ pristatė naujus krepšininkus ir išsaugojo komandos branduolį

2026-09-24 20:46 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 20:46
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Šakių „Vytis-VDU“ dėlioja sudėtį artėjančiam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui. Komandoje lieka Nojus Vaivada, Paulius Velutis, Kajus Leliukas, Nojus Lebskas ir Jokūbas Rubinas, o ekipą papildė Arūnas Rimkus, Tautvydas Rudys, Artūras Vilutisbei Tadas Pocevičius.

K.Leliukas lieka Šakiuose (nuort. NKL)

Šakių „Vytis-VDU“ dėlioja sudėtį artėjančiam Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui. Komandoje lieka Nojus Vaivada, Paulius Velutis, Kajus Leliukas, Nojus Lebskas ir Jokūbas Rubinas, o ekipą papildė Arūnas Rimkus, Tautvydas Rudys, Artūras Vilutisbei Tadas Pocevičius.

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22-ejų K.Leliukas praėjusį sezoną sužaidė 48 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 13,1 taško, atkovojo po 4,7 kamuolio bei rinko po 14,3 naudingumo balo.

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N.Vaivada praėjusį sezoną vidutiniškai pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3,2 kamuolio, atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 7,7 naudingumo balo.

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Šakių ekipa išsaugojo ir Paulių Velutį, Jokūbą Rubiną bei Nojų Lebską. P.Velutis praėjusį sezoną per 30 rungtynių vidutiniškai pelnė po 4,9 taško, o J.Rubinas per 38 susitikimus rinko po 9,8 taško, atliko po 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo po 9,1 naudingumo balo.

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Vienu iš Šakių ekipos naujokų tapo iš Telšių „Telšių“ ekipos atvykstantis A.Rimkus. 22-ejų gynėjas praėjusį sezoną per 30 rungtynių vidutiniškai pelnė po 10,3 taško, atkovojo po 2 kamuolius, atliko po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 8,2 naudingumo balo.

Iš Kretingos ekipos į Šakius keliasi 19-metis T.Rudys. Gynėjas praėjusį NKL sezoną sužaidė 39 rungtynes ir vidutiniškai pelnė po 6,3 taško, atkovojo po 2,5 kamuolio bei atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo.

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„Vytis-VDU“ taip pat pasipildė praėjusį sezoną Vilniaus „Ryto-2“ gretose rungtyniavusiu A.Vilučiu. 20-metis 208 cm ūgio vidurio puolėjas per 36 NKL rungtynes vidutiniškai pelnė po 3,6 taško ir atkovojo po 2,1 kamuolio.

Šakių komandos gretas papildė ir T.Pocevičius. Praėjusį sezoną krepšininkas atstovavo Kauno VDU ekipai Regionų krepšinio lygoje (RKL).

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