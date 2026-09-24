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Eurolygos startas: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2026-09-24 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 20:00
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Pirmąją Eurolygos sezono dieną į kovą stoja ir Kauno „Žalgiris“.Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose sieks parklupdyti Belgrado „Crvena Zvezda“.

Pirmąją Eurolygos sezono dieną į kovą stoja ir Kauno „Žalgiris“.Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose sieks parklupdyti Belgrado „Crvena Zvezda“.

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Šių klubų susidūrimai įprastai sulaukia didelio dėmesio – aikštėje netrūksta intrigos, daug visko nutinka ir tribūnose.

Rungtynes arenoje stebi ir gyva teniso legenda Novakas Džokovičius.

Pirmą kartą nuo 2011-ųjų ant Eurolygos parketo pasirodys Jonas Valančiūnas, pastarąjį kartą šiame lygyje varžęsis dar prieš 19-ąjį gimtadienį. 

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FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“

Kauno klubas rungtynėms neregistravo Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Pastaraisiais metais „Žalgiris“ dominuoja tarpusavio akistatose. Kauniečiai laimėjo keturis iš penkių pastarųjų mačų, sausį triuškino varžovus net 99:67, nors keturi ankstesni susitikimai baigėsi vidutiniu 4,8 taško skirtumu.

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„Žalgiris“ vietiniame fronte spėjo nugalėti „Gargždus“ ir Klaipėdos „Neptūną“, o serbams tai bus pirmasis oficialus sezono mačas.

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„Crvena Zvezda“ nežibėjo ir pasirengime, kuriame patyrė tris pralaimėjimus, net 74:98 nusileido Salonikų „Aris“ ir dukart neįveikė Pirėjo „Olympiacos“.

Rungtynių eiga:

Rungtynės prasidėjo pirmaujančiai komandai besikeičiant po kiekvienos atakos, solidžiai prisistatęs Jonas Valančiūnas dėjimu sutvirtino žalgiriečių pranašumą – 14:11. Spurtas čia nesibaigė – Sterlingo Browno tritaškis atnešė dviženklę persvarą (21:11). Komandos apsikeitė pražangomis puolime, o firminį savo judesį priminęs J.Valančiūnas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, kitoje atakoje driokstelėjo ir dėjimu – 28:21.

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Antrame kėlinyje „Crvena Zvezda“ netruko atsitiesti (29:31), nors Jordano Nworos ataką sustabdė J.Valančiūnas – šiame epizode alkūne į veidą praleidusiam lietuviui dar ir pasirodė kraujas. Varžovams perimant iniciatyvą žalgiriečiai provokavo pražangas, bet nesumetė baudų metimų. Į priekį grąžino Mariaus Grigonio taškai greitoje atakoje – 35:34. Varžovai į tai atsakė trimis tritaškiais paeiliui, ilgoji pertrauka sutikta atsiliekant – 43:45.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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