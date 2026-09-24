Lietuvio svajonė apie pasaulio jaunimo čempionato auksą sudužo pusfinalyje

K-1 svorio kategorijos iki 71 kg pusfinalyje lietuvis susitiko su lenku Szymonu Zielinskiu. Lietuvis kovojo atkakliai, tačiau teisėjų sprendimu taškais turėjo pripažinti Lenkijos sportininko pranašumą ir į finalą nepateko.
Trečiadienį net du mūsiškiai siekė medalių K-1 svorio kategorijoje iki 63,5 kg. Deja, Arūnas Gruodys pralaimėjo kazachui Azizui Babajevui, o Airidas Navickas – kitam kazachui Imdatui Mamedovui.
Merginų pilno kontakto svorio kategorijoje iki 60 kg Milana Novikova nusileido kazachei Marijai Pridanovai.
Tuo metu Mato Žemaičio pasirodymas čempionate baigėsi aštuntfinalyje. Lietuvos sportininkas antradienį kovojo su Izraelio atstovu Benu Kiki Rona, tačiau teisėjai pergalę taškais skyrė varžovui.
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