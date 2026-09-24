Nebo dėl traumos priverstas praleisti „Barcelona“ startą Eurolygoje

Traumuotų žaidėjų sąrašą papildė Joshas Nebo, kuris treniruotės metu susižeidė dešiniąją blauzdą.
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 24, 2026
El jugador 𝐉𝐨𝐬𝐡 𝐍𝐞𝐛𝐨 té una lesió al múscul soli de la cama dreta, produïda en l’entrenament d’aquest dimecres. El temps de recuperació és d’entre dues i tres setmanes, aproximadament.
El jugador 𝐓𝐨𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐛𝐮𝐨𝐦𝐰𝐚𝐧 ha sigut… pic.twitter.com/XcKmOh6njs
Klubas skelbia, kad aukštaūgis negalės rungtyniauti 2–3 savaites.
Dėl traumų Eurolygos startą praleis ir Yoanas Makoundou bei Tosanas Evbuomwanas. Pasirengimo metu susižeidęs buvo ir Dario Brizuela, kuris spėjo grįžti į aikštę.
29 metų 206 cm ūgio J.Nebo praėjusiame Eurolygos sezone per 22 minutes rinko 10,2 taško, 5,5 atkovoto kamuolio, 0,5 rezultatyvaus perdavimo ir 13,7 naudingumo balo.
„Barcelona“ žygį Eurolygoje pradės ketvirtadienio maču prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
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