Lenkijos oro erdvę pažeidė rusų sraigtasparnis: įvardijo, ko gali siekti Rusija

DORSZ duomenimis, oro erdvė buvo pažeista 11:08 į šiaurę nuo Branevo miesto šiaurinėje Varmijos-Mozūrijos vaivadijoje.
Lenkijos oro erdvę trumpai pažeidė Rusijos karinis sraigtasparnis
Vadavietė nurodė, kad iš Kaliningrado eksklavo skridęs sraigtasparnis į Lenkijos oro erdvę buvo įskridęs iki maždaug 300 metrų ir joje išbuvo 42 sekundes.
„Pirmas dalykas, kurį tikrai noriu pabrėžti: reikia būti labai budriems, tuo pačiu numatant įvairias Lenkijos oro erdvės pažeidimo galimybes“, – sako jis.
„Yra galimybė, kad sraigtasparnis, kuris trumpam įskrido į mūsų oro erdvę, vykdė užduotis, kuriomis, viena vertus, buvo tikrinama Lenkijos reakcija, o kita vertus – siekta įbauginti“, – nurodo B. Pacekas.
„Tačiau negalime 100 proc. teigti, kad tai buvo hibridinio karo elementas – panašūs atvejai pasitaikė ir praeityje, kai Rusija nevykdė jokio karo prie sienos su Lenkija“, – priduria jis.
Karininkas pabrėžia, kad reikia būti pasiruošus ir reikia reaguoti.
„O jei jie tai padarė tyčia, tai yra sustiprinto spaudimo elementas, kuris skatina mūsų valstybės veiksmus. Pats faktas, kad mobilizuojamos oro pajėgos, įjungiamos stebėjimo priemonės, veikia pranešimų sistema nuo žemiausio iki aukščiausio valstybės lygmens, mes tai komentuojame žiniasklaidoje – visa tai liudija, kad Rusija ieško naujų būdų, kaip įbauginti Lenkijos visuomenę“, – aiškina jis.
B. Pacekas priduria, kad būtent visuomenė iš esmės ir valdo šalį – renka valdžią.
„Negalima nuvertinti nei reakcijų išbandymo, kuris gali būti panaudotas kilus rimtesniam konfliktui, nei, juo labiau, spaudimo bandymų, kurie – kaip matome įvairiose Europos šalyse – jau duoda konkrečių rezultatų, be kita ko, pasireiškiančių požiūrio į ukrainiečius pasikeitimu“, – sako jis.
Anksčiau trečiadienį dėl Rusijos oro smūgių kaimyninei Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvei apsaugoti.
Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė darbą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųsti skubūs perspėjimai trumposiomis žinutėmis.
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