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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po peiliu ginkluoto ukrainiečio išpuolio Lenkijoje – Zelenskio reakcija

2026-09-24 19:42 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 19:42
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Prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta „piktadariško“ užpuolimo panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis, viename katalikų vienuolyne pietryčių Lenkijoje nudūręs kunigą ir sužalojęs dar keturis žmones.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta „piktadariško“ užpuolimo panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis, viename katalikų vienuolyne pietryčių Lenkijoje nudūręs kunigą ir sužalojęs dar keturis žmones.

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„Seserų benediktinių vienuolyne Jaroslave įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

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Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nudūrė vieną ir sužeidė dar keturis žmones.

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Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu XVII amžiaus vienuolyne Jaroslave, apie 30 km nuo sienos su Ukraina.

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Policijos ir prokuratūros atstovai spaudai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad viena iš aukų mirė.

Nors Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusysis buvo dvasininkas, nei policija, nei prokurorai aukos tapatybės naujienų agentūrai AFP iš pradžių nepatvirtino.

Išpuoliai peiliu, ypač religinėse vietose, yra itin reti Lenkijoje, kuri yra viena katalikiškiausių Europos šalių.

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Kaimyninės Ukrainos artima sąjungininkė Lenkija priėmė šimtus tūkstančių ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos invazijos, o pastaraisiais mėnesiais kilo tam tikra socialinė įtampa.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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