Du traukiniai Lenkijoje rėžėsi į betono gabalus: paaiškėjo, kad įtariamasis – 12-metis berniukas

Antradienio vakarą Jedlankos kaime du priešingomis kryptimis važiavę krovininiai traukiniai atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus. Apgadinti lokomotyvų priekiniai valytuvai.
„Nė vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, nė vienas mašinistas nenukentėjo“, – nurodė policija. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų.
Incidento vietoje buvo sustabdytas eismas.
Ketvirtadienį minėtas lenkų portalas skelbia, kad policija nustatė kaltininką.
Paaiškėjo, kad 12-metis berniukas nuo pylimo ant bėgių nustūmė buvusio perono betoninius elementus.
„Šiandien, dalyvaujant tėvui, 12-metis prisipažino padaręs šį nusikaltimą. Šioje byloje surinktą medžiagą policijos pareigūnai perduos Łukovo šeimos ir nepilnamečių teismui“, – pranešė pareigūnai socialiniuose tinkluose.
Įtampa Lenkijoje
„TVP World“ primena, kad šalyje tebėra sustiprinta parengtis dėl galimų Rusijos keliamų grėsmių.
„Kiekvienu tokiu atveju atliekame labai išsamų tyrimą, kad nustatytume, ar galima įtarti diversiją, ar žmogiškąją klaidą, nes kartais pasitaiko ir tokių atvejų. Tai neatrodo kaip itin profesionaliai surengta operacija, tačiau į jokį tokį incidentą nežiūrime pro pirštus, ypač todėl, kad jis galėjo baigtis dar viena tragedija“, – „Polsat News“ sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Kaip skelbta, dvi diversijos 2025 m. lapkritį buvo įvykdytos geležinkelio ruože tarp Varšuvos ir rytinio Liublino miesto. Šis ruožas yra svarbus tiek šalies vidaus transportui, tiek humanitarinės pagalbos tiekimui į Ukrainą.
Vėliau Lenkijos prokurorai apkaltino du Ukrainos piliečius įvykdžius šias atakas Rusijos žvalgybos pavedimu.
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