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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rusija už informaciją apie Ukrainos bepiločių vado buvimo vietą siūlo 20 mln. dolerių

2026-09-28 10:38 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 10:38
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Rusija per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus pasiūlė 20 mln. JAV dolerių atlygį už informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Bepiločių sistemų pajėgų vado Roberto Brovdžio, žinomo šaukiniu „Madyaras“, buvimo vietą. Apie tai remdamasi leidiniu „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Didžioji dronų revoliucija“: įvyko šiuolaikinio karo transformacija (nuotr. Telegram)
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Rusija per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus pasiūlė 20 mln. JAV dolerių atlygį už informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Bepiločių sistemų pajėgų vado Roberto Brovdžio, žinomo šaukiniu „Madyaras“, buvimo vietą. Apie tai remdamasi leidiniu „The Wall Street Journal“ (WSJ) pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“.

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„Bepiločių sistemų pajėgos teigia, kad Kremlius per posovietinio regiono nusikalstamus tinklus paskleidė žinią apie 20 mln. JAV dolerių atlygį už informaciją apie majoro Brovdžio buvimo vietą“, – rašo leidinys.

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WSJ: Rusija už informaciją apie „Madyaro“ Brovdžio buvimo vietą siūlo 20 mln. dolerių

Leidinio duomenimis, Rusijos teismai už akių pripažino R. Brovdį kaltu dėl „terorizmo“, susijusio su Ukrainos karinėmis operacijomis, ir skyrė jam ilgas laisvės atėmimo bausmes.

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WSJ pažymi, kad „Madyaras“ tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių dėl Ukrainos dronų veiksmingumo. Dėl grėsmės gyvybei vadas ir jo pavaldiniai laikosi griežtų saugumo reikalavimų.

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Pats R. Brovdis tokį priešo dėmesį sieja su Rusijos kariuomenės patiriamų nuostolių mastu. Pasak jo, Bepiločių sistemų pajėgos sudaro vos 2,5 proc. visų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių, tačiau jos atsakingos už maždaug trečdalį Rusijos karių nuostolių per pastaruosius metus.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Jis taip pat pažymėjo, kad nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos pajėgos nukovė 79 „Madyaro paukščių“ padalinio karius. Jų vardai išdrožinėti sienoje prie įėjimo į vadavietę. Vado skaičiavimais, vienam žuvusiam Bepiločių sistemų pajėgų kariui tenka 656 nukauti arba sužeisti rusai.

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„Nemanau, kad toks keitimo kursas yra pakankamai geras“, – JAV dienraščiui sakė „Madyaras“.

Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Bepiločių sistemų pajėgų vadas R. Brovdis teigė, kad vienas iš iššūkių, su kuriais Ukraina susidurs artimiausiu metu, bus intensyvėjančios Rusijos atakos raketomis ir reaktyviniais dronais.

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