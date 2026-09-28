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Prabilo per išpuolį vienuolyne sužeistas kunigas: paprašė nekaltinti ukrainiečių

2026-09-28 10:04 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 10:04
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Lenkų kunigas, kuris praėjusią savaitę buvo sužeistas per išpuolį peiliu benediktinių vienuolyne Jaroslave, Lenkijos pietryčiuose, paragino žmones nekaltinti ukrainiečių dėl įtariamo užpuoliko veiksmų, pirmadienį rašo „The Kyiv Independent“ ir lenkų žiniasklaida.

Bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Lenkų kunigas, kuris praėjusią savaitę buvo sužeistas per išpuolį peiliu benediktinių vienuolyne Jaroslave, Lenkijos pietryčiuose, paragino žmones nekaltinti ukrainiečių dėl įtariamo užpuoliko veiksmų, pirmadienį rašo „The Kyiv Independent“ ir lenkų žiniasklaida.

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Pasak Lenkijos leidinio „Onet“, per ketvirtadienio išpuolį sužeistas tėvas Adrianas po dviejų dienų grįžo vadovauti mišioms su tvarsčiais ant galvos ir rankos bei mėlynėmis ant veido.

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Per išpuolį Lenkijos vienuolyne sužeistas kunigas ragina nekaltinti ukrainiečių

„Taip pat norėčiau paprašyti nekaltinti tautos, iš kurios kilęs kaltininkas“, – per pamaldas sakė tėvas Adrianas.

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„Blogį padarė konkretus žmogus, kuris yra atsakingas už savo veiksmus“, – sakė jis, ragindamas susirinkusiuosius reaguoti su „meile, parama ir supratimu“.

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Kunigas taip pat sakė atleidęs įtariamam užpuolikui, 31 metų Ukrainos piliečiui Ihoriui M., ir paprašė tikinčiųjų melstis už jį, kad šis „gautų atsivertimo malonę“.

Kunigas priminė, kad ukrainiečiai į vienuolyną atvyko 2022 metais prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai ir sulaukė vietos gyventojų paramos. Jis paragino bendruomenę ir toliau rodyti šią paramą.

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Rugsėjo 24 dieną Jaroslave esančiame benediktinių vienuolyne ukrainietis peiliu užpuolė penkis žmones ir nužudė kunigą Stanislawą Zbojnowiczių bei sužeidė dar keturis asmenis.

Lenkijos prokurorai pateikė Ihoriui M. kaltinimus dėl nužudymo, pasikėsinimo nužudyti ir sunkaus kūno sužalojimo. Lenkijos žiniasklaidos teigimu, jį apžiūrėję psichiatrijos ekspertai nurodė, kad vyrui pasireiškė ūmaus psichozinio sutrikimo simptomai ir kad jis tuo metu negalėjo dalyvauti teismo procese.

Vėliau Lenkijos teismas nurodė įtariamąjį sulaikyti.

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