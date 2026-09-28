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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai smogė Charkivui: bomba pataikė į daugiabutį, tarp nukentėjusiųjų – vaikai

2026-09-28 07:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 07:56
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Ryte rusai atakavo Charkivą, smogė daugiabučiam namui, skelbia UNIAN. Nukentėjo daugiau nei 20 žmonių, tarp jų – daug vaikų.

Rusai smogė Charkivui: bomba pataikė į daugiabutį, tarp nukentėjusiųjų – vaikai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Ryte rusai atakavo Charkivą, smogė daugiabučiam namui, skelbia UNIAN. Nukentėjo daugiau nei 20 žmonių, tarp jų – daug vaikų.

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Charkivo meras Igoris Terechovas skelbia, kad apie 4:00 ryte rusai surengė smūgius dviem miesto rajonams. Aviacinė bomba pataikė į daugiabutį namą – rėžėsi į daugiabučio antrąjį aukštą.

Rusai smogė Charkivui

Nukentėjusiųjų skaičius sparčiai auga – iš pradžių buvo žinoma apie devynis sužeistuosius, o jau po valandos jų skaičius išaugo iki dviejų dešimčių.

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Naujausiais duomenimis, nukentėjo 22 žmonės, tarp jų – aštuoni vaikai.

Charkivo srities administracijos vadovas Olegas Sinegubovas nurodo, kad 12-metis ir aštuonmetis berniukai paguldyti į ligoninę.

Trejų metų mergaitei, devynerių berniukui, septynerių mergaitei, 10-ies metų berniukui, 15-os mergaitei ir 10-ies berniukui medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.

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