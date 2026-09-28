Rusai smogė Charkivui: bomba pataikė į daugiabutį, tarp nukentėjusiųjų – vaikai

Charkivo meras Igoris Terechovas skelbia, kad apie 4:00 ryte rusai surengė smūgius dviem miesto rajonams. Aviacinė bomba pataikė į daugiabutį namą – rėžėsi į daugiabučio antrąjį aukštą.
Rusai smogė Charkivui
Nukentėjusiųjų skaičius sparčiai auga – iš pradžių buvo žinoma apie devynis sužeistuosius, o jau po valandos jų skaičius išaugo iki dviejų dešimčių.
Naujausiais duomenimis, nukentėjo 22 žmonės, tarp jų – aštuoni vaikai.
Charkivo srities administracijos vadovas Olegas Sinegubovas nurodo, kad 12-metis ir aštuonmetis berniukai paguldyti į ligoninę.
Trejų metų mergaitei, devynerių berniukui, septynerių mergaitei, 10-ies metų berniukui, 15-os mergaitei ir 10-ies berniukui medicininė pagalba buvo suteikta vietoje.
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