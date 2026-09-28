Robertas Kaunas Briuselyje su ES ministrais svarstys didesnę karinę paramą Ukrainai ir atsaką į Rusijos grėsmes

Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridines kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją Vidurio Rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumui.
Planuojama, kad susitikime nuotoliniu būdu dalyvaus ir Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara.
Kaip rašė BNS, Europos šalys pastaraisiais mėnesiais įspėja apie intensyvėjančių Rusijos sabotažo veiksmų jų teritorijoje galimybę.
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