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Robertas Kaunas sudarė komisiją išanalizuoti VPT išvadą dėl atsakomybės „Fegdai“ už kelią į poligoną

2026-09-25 07:35 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 07:35
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri išanalizuotų bei įvertintų Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvadą, įpareigusią ministerijos Infrastruktūros valdymo agentūrą kelių tiesimo bendrovei „Fegda“ taikyti atsakomybę už netinkamai šalintus defektus jos tiestame kelyje į Rūdninkų karinį poligoną. 

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sudarė komisiją, kuri išanalizuotų bei įvertintų Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvadą, įpareigusią ministerijos Infrastruktūros valdymo agentūrą kelių tiesimo bendrovei „Fegda“ taikyti atsakomybę už netinkamai šalintus defektus jos tiestame kelyje į Rūdninkų karinį poligoną. 

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Kaip BNS teigė Krašto apsaugos ministerija (KAM), komisijoje dirba Lietuvos kariuomenės, KAM Generalinės inspekcijos atstovai, logistikos ir teisės ekspertai. 

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„Komisijos užduotis – išanalizuoti Viešųjų pirkimų tarnybos (...) vertinimą, palyginti jį su faktiniais duomenimis ir pateikti išvadas. Atsižvelgdama ir į šias išvadas, Infrastruktūros valdymo agentūra priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų“, – komentare BNS nurodė ministerija. 

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Tyrimą atlikusi VPT rugpjūčio pabaigoje įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės „Fegdai“ bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

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Jos teigimu, įmonė nesilaikė terminų, defektus šalino nenustačiusi jų priežasčių, tačiau, nepaisant to, „Fegdai“ nebuvo taikytos sutartyje numatytos netesybos – 0,02 proc. sutarties kainos (be PVM – 5,33 mln. eurų) už kiekvieną pavėluotą dieną.

Be to, anot tarnybos, Infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą, nereagavo į „Fegdos“ pažeidimus ir netaikė jai sankcijų. 

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VPT taip pat nustatė, kad kelio ekspertizę apmokėjo Lietuvos kariuomenė, tačiau iš „Fegdos“ nebuvo pareikalauta kompensuoti šių išlaidų, nors sutartis tokią teisę numatė.

Tuo metu ministerija BNS tikina, jog įmonė įsipareigojo apmokėti kariuomenės išlaidas. 

„Fegda“ tęsia į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio perklojimo darbus – šiuo metu stiprina pagrindus ir kloja 4,35 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Tiek už visus statybos darbus ir kitas su darbais susijusias išlaidas, tiek Lietuvos kariuomenės patirtas ekspertizės išlaidas bendrovė įsipareigojo apmokėti savo lėšomis“, – BNS teigė KAM. 

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„Fegdos“ generalinis direktorius Jonas Jablonskis anksčiau BNS teigė, kad bendrovė rimtai vertina VPT pastabas ir planuoja į jas atsižvelgti kitose konkursuose. Be to, taisant defektus įmonė pati ėmėsi iniciatyvos sudaryti naują susitarimą – savo lėšomis pertiesti visą kelio atkarpą. 

BNS rašė, kad prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną „Fegda“ įsipareigojo dar šiemet iš naujo nutiesti keturių kilometrų kelio atkarpą į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Sutartį birželį pasirašė KAM Infrastruktūros valdymo agentūra, Kariuomenės logistikos valdyba bei „Fegda“. 

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Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną tiesimo konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų (su PVM) atliko 2023 metais.

Infrastruktūros valdymo agentūros duomenimis, į Rūdninkų poligoną nutiesta apie 30 km kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių bendras ilgis siekia 6,5 kilometro.

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