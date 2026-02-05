Algimantė Ambrulaitytė
„Teltonikos IoT Group“ vadovas: ruošiamasi įdarbinti 800 darbuotojų, pasiekti milijardinę apyvartą
Aukštųjų technologijų bendrovės „Teltonika“, Liepkalnyje vystančios maždaug 3,5 mlrd. eurų vertės gamyklų parką „Teltonika High-Tech Hill“, akcininkės „Teltonika IoT Group“ vadovas sako, kad grupė iki 2030 metų yra išsikėlusi tikslą pasiekti 1 mlrd. eurų apyvartą. „Jau šiais metais planuojame ganėtinai stiprų augimą ir jau yra sukurta šiais metais 500 darbo vietų. Ir nesustosim, planuojam iki 2030 metų pasiekti vieną milijardą apyvartos.
Atidaryta „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė
Antradienį atidaryta aukštųjų technologijų bendrovės „Teltonika“ vystomam maždaug 3,5 mlrd. eurų vertės parkui „Teltonika High-Tech Hill“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė. Kaip atidaryme pažymėjo energetikos ministras Lukas Savickas, pastotę pavyko pastatyti kur kas anksčiau nei planuota. „Prisimenu dar iš to laikotarpio, kai buvau kitos srities ministru ir tapus ekonomikos srities ministru, tikrai tuo metu buvo kitokio pobūdžio audra.
„Via Lietuvai“ nepavyko prisiteisti 0,8 mln. eurų Tarandės tunelio statyboms
Numatytu laiku nepastačius Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius–Panevėžys, valstybinių kelių valdytojai „Via Lietuva“ galutinai nepavyko prisiteisti 0,82 mln. eurų iš šalia jo veikiančių dviejų „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Darnu Group“ įmonių, pradžioje turėjusių iš dalies finansuoti projektą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) rugsėjo 7 dieną atsisakė priimti „Via Lietuvos“ skundą dėl jai nepalankaus Apeliacinio teismo sprendimo.
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Teismas iš naujo turės spręsti „Darnu Group“ įmonės ir Kalėjimų tarnybos ginčą
Klaipėdos apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ antrinės įmonės „DG VPP vystymas“ ir Lietuvos kalėjimų tarnybos ginčą dėl Šiaulių kalėjimo statybos konkurse bendrovei skirtų balų. Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 4 dieną nutarė, kad šalims pateikus priešingas specialistų išvadas dėl įmonės pasiūlyto virtualaus kaupiklio sprendinio turėjo būti skiriama nepriklausoma ekspertizė.
Katelynas apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje: kvotos didinti nenori
Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota liepos mėnesį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. „Nekvalifikuota darbo jėga iš trečiųjų šalių, iš esmės, yra tam tikras socialinis dempingas.
Aktualijos 2026-08-30
Praūžus audrai – naujausia ESO žinia: be elektros vis dar apie 24 tūkst. klientų
Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros sekmadienį elektros vis dar neturi apie 24 tūkst. vartotojų, BNS nurodė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė. „Kiekvieną dieną tas skaičius (neturinčių elektros – BNS) nuosekliai mažėja. Šiuo metu tiekimas atstatytas daugiau nei 90 proc. mūsų (ESO – BNS) klientų. Ryto duomenimis, neturi dar elektros apie 24 tūkst., jau šiek tiek mažiau klientų“, – BNS teigė Rasa Juodkienė.
Aktualijos 2026-08-30
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Maskvos namų dilema tęsiasi – kreditoriai negali jų perduoti savivaldybei
Likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje, kreditoriai negali jų nurašyti ir perduoti miesto savivaldybei. Apeliacinis teismas rugpjūčio 27 dieną nutarė, kad savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai. Jis paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo liepos 8 dienos sprendimą.
2026-08-27
„Grinda“ ketina skolintis iki 36 mln. eurų
Sostinės aplinkos ir gatvių tvarkymo įmonė „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklo atnaujinimui bei plėtrai iš Šiaurės investicijų banko (NIB) ketina skolintis iki 36 mln. eurų. Vilniaus Miesto plėtros komitetas pirmadienį pritarė savivaldybės garantijai, sprendimui dar turės pritarti sostinės taryba. Jos posėdis numatomas trečiadienį.
Vilniaus valdžia parduos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vietoje esančias patalpas: atskleidė sumą
Sostinės savivaldybė aukcione už 4 mln. eurų pradinę kainą parduos Naujamiestyje Vytenio gatvėje esančias patalpas, kuriose yra išlikusių architekto Antano Vivulskio pradėtos, tačiau nebaigtos statyti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios autentiškų elementų. Rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame aukcione turtas bus parduodamas už 15,3 proc. mažesnę pradinę kainą nei pernai rugpjūtį, kai pirmą kartą patalpas bandyta parduoti už 4,73 mln. eurų.
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Iš valdžios – signalai moksleiviams: ribos socialinius tinklus?
Po šalį sukrėtusio nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, prezidentui Gitanui Nausėdai matant būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsako, ar pritartų tokio draudimo įtvirtinimui. Tiesa, politikas atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra tiriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų, kurie, pasak jo, galėtų būti svarstomi ateityje.
Aktualijos 2026-07-28
Po žiauraus nepilnametės sumušimo Marijampolėje – premjero reakcija
Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevenciją. „Jokio pateisinimo tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasim būdą susėsti su kolegomis, institucijų vadovais, pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų“, – penktadienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
Aktualijos 2026-07-17
Milijardinis projektas Rūdninkuose pajudėjo: kuriami namai Vokietijos brigadai
Penktadienį oficialiai pradėjus maždaug 1,3 mlrd. eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. „Besilankydamas šiame miestelyje esu tikras, kad visas konstrukcijas atliksime kokybiškai ir, kas svarbiausia, laiku“, – statybų pradžios ceremonijoje Rūdninkuose penktadienį teigė M. Sinkevičius.
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Bankrutuoja Palucko brolio statybos bendrovė
Buvusio premjero Gintauto Palucko brolio Dano Palucko valdomai Palangos statybos bendrovei „Auksitas“ iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismas liepos 7 dieną tenkino įmonės vadovo D. Palucko prašymą. „Mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai viršija turimą turtą, įmonė negali vykdyti turtinių prievolių, yra nemoki, todėl atsakovei keltina bankroto byla“, – nutarė teismas. Pasak nutarties, „Auksitas“ kovo pabaigoje turėjo 254,3 tūkst.
„Fegda“ ir „Via Lietuva“ bandys taikiai susitarti dėl delspinigių tiesiant „Via Baltica“ ruožą
Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir kelių statybos įmonės „Fegda“ bei „Tilsta“ bandys taikiai susitarti dėl daugiau nei 9,5 mln. eurų delspinigių, pastarosioms vėlavus baigti tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožo link Lenkijos sienos tiesimą. Vilniaus apygardos teismas birželio 23 dieną perdavė bylą teisminei mediacijai. „Mediatoriumi paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas mediatorius Andžejus Maciejevskis.
„Darnu Group“ ir „Eika Group“ pralaimėjo ginčą dėl Šiaulių kalėjimo konkurso teisme
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupių „Darnu Group“ bei „Eika Group“ bendrovėms nepavyko įrodyti, kad Kalėjimų tarnyba netinkamai vertino 53 mln. eurų (su PVM) vertės naujo Šiaulių kalėjimo statybos konkurso dalyvių pasiūlymus, bei panaikinti pasiūlymų eilę ir sprendimą dėl pasirinkto laimėtojo. Lietuvos apeliacinis teismas birželio 18 dieną priėmė du atskirus sprendimus, kuriais netenkino įmonių „DG VPP vystymas“ ir „Būsto projektai SPV“ skundų.
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Dėl Šiaulių kalėjimo – ilgas teismų maratonas
Apeliacinis teismas trečią kartą turės nagrinėti „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ antrinės įmonės „DG VPP vystymas“ ir Lietuvos kalėjimų tarnybos ginčą dėl 53 mln. eurų (su PVM) vertės naujo Šiaulių kalėjimo statybos konkurse bendrovei skirtų balų.
„Rivonos“ pelnas ir pajamos augo dviženkliu tempu
Prekybos tinklo „Norfa“ savininko Dainiaus Dundulio kontroliuojama didmeninės prekybos, maisto produktų gamybos, logistikos bei nekilnojamo turto (NT) nuomos įmonė „Rivona“ pernai uždirbo 29,44 mln. eurų grynojo pelno – 17,8 proc. daugiau nei 2024 metais (24,98 mln. eurų). Įmonės pajamos pernai augo 9 proc. ir siekė 820,95 mln. eurų (752,8 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktoje atskaitoje. Įmonė dividendų nemokės.
2026-06-19
Tautos namų statybai Vilniuje trūksta 10 mln. eurų – ieško papildomo finansavimo
Vilniaus merui pareiškus, kad nacionalinės koncertų salės, arba Tautos namų statybai iš šiems metams Kultūros ministerijos pažadėtų 20 mln. eurų kol kas numatyta tik pusė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 mln. eurų šiuo metu ieškoma. „Visi kalbamės ir ieškome galimybių, kaip per perskirstymą biudžeto šiais metais dar papildyti šio pastato darbams reikalingais 10 mln. eurų“– žurnalistams Tautos namų statybvietėje ketvirtadienį sakė V. Aleknavičienė.
2026-06-11
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Vilnius steigia naują įmonę mokyklų rekonstrukcijai – derasi dėl paskolos
Vilniaus savivaldybės valdoma Vilniaus vystymo kompanija (VVK) steigs naują įmonę „Vilnius Education Infrastructure 2“ penkių švietimo įstaigų rekonstrukcijai. Planuojama, jog ji pasirašytų ir sutartį su bankais dėl paskolos. Sostinės taryba trečiadienį leido VVK steigti naują įmonę. Anksčiau VKK vadovė Laura Joffė BNS teigė, kad keturių mokyklų ir vieno darželio rekonstrukcijai gali reikėti apie 70 mln. eurų, iš kurių 95 proc.
Dviejų prekybos centrų valdytoja pernai išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų
Prekybos centrus „Mega“ Kaune ir „Banginį“ Vilniuje valdanti bendrovė „Baltic shopping centers“ pernai vienintelei akcininkei, Augustino Rakausko kontroliuojamai bendrovei „Litvalda“ išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų. Užpernai tam buvo skirta 12 mln. eurų, 2023-iaisiais – 19,5 mln. eurų, rodoma Registrų centrui pateiktose ataskaitose. „Baltic shopping centers“ grynasis pelnas menko beveik 41 proc. iki 11,1 mln. eurų (užpernai – 18,8 mln. eurų), įmonė gavo 31,6 mln.
„Palangos loftai“ – nelegalūs būstai sandėliuose ir garažuose, inspekcija ir savivaldybė žada naujus patikrinimus
Seimo kontrolierei nustačius, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Palangos loftai“ neteisėtai įrengė būstus garažų ir sandėlių pastatuose Palangoje, o savivaldybė bei Statybos inspekcija neužtikrino tinkamos priežiūros, pastarosios tikina besilaikiusios teisės aktų, tačiau ketina tikrinti iš naujo.
2026-06-09
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Vilniaus meras: susitarimų dėl nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra
Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog dar deramasi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininke – nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrove „Hanner“ dėl smulkių daugiau nei 150 mln. eurų vertės projekto sutarties pokyčių – anot jo, galutinių pasiūlymų dar nėra pateikusi ministerija. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
Aktualijos 2026-06-05
„Panorama LT“ išmoka milijoninius dividendus: akcininkams atiteks įspūdinga suma
Vilniaus prekybos centro „Panorama“ valdytoja „Panorama LT“ akcininkėms – Estijos kompanijoms „Kapitel“ ir „Tristafan“ – šiemet išmokės 16 mln. eurų dividendų už 2025 metus. Pernai už 2024-uosius įmonė išmokėjo 7 mln. eurų dividendų, užpernai (už 2023-iuosius) – 6 mln. eurų, 2023-aisiais (už 2022 metus) – 1,2 mln. eurų, rodo Registrų centrui pateikta ataskaita. „Panoramos LT“ grynasis pelnas pernai menko 1,8 karto iki 9,7 mln. eurų (užpernai – 18 mln.
Vilniaus valdžia kreipėsi į teismą dėl Maskvos namų pastato nurašymo teisėtumo
Likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios vadinamusMaskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ir kreipėsi į teismą. Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus.
Aktualijos 2026-06-04
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STT perspėja dėl rizikų priimant įstatymo pataisas dėl Maskvos namų griovimo visuomeniniais pagrindais
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelyno siūlymas sudaryti galimybę vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu. M. Katelynas kovo pabaigoje registravo Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais.
Aktualijos 2026-06-03
NATO atstovas: būtina didinti aviacinio kuro gamybą
NATO Operatyvinio energetikos komiteto bendrapirmininkis Julian Wieczorkiewiczius sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnę jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžia, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamyba, o tai kels riziką Alijanso saugumui. „Mums labai, labai reikia aviacinio kuro.
Premjerė tikisi, kad Vilniaus nacionalinis stadionas bus pastatytas laiku
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Hanner“ žadant iki 2028-ųjų pradžios pastatyti daugiau nei 150 mln. eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. „Tai buvo pažadas, kad kitais metais (2027 metais – BNS) bus pirmos rungtynės, tai tikrai džiaugsiuosi, jeigu tai įvyks, mielai dalyvausiu ir žiūrėsiu rungtynes“, – žurnalistams pirmadienį sakė Inga Ruginienė.
2026-05-11
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Benkunskas apie nacionalinio stadiono projektą: „Tikimės, kad kataklizmų neatsitiks“
Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Jis neigia, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. „Netiesa (kad deramasi dėl finansavimo mažinimo – BNS). Mes turime poreikį peržiūrėt koncesijos sutartį iš techninės pirmiausiai pusės, nes yra nedideli pakeitimai padaryti techninėse detalėse.
Aktualijos 2026-05-11
Teismas pristabdė NT vadovų ginčą su Konkurencijos taryba
Teismas laikinai sustabdė devynių buvusių ar esamų nekilnojamojo turto (NT) agentūrų vadovų – draudžiamo susitarimo dalyvių – ginčą su Konkurencijos taryba dėl draudimo užimti vadovaujamas pareigas bei jiems skirtų baudų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gegužės 6 dieną nutarė palaukti sprendimo kitame jo nagrinėjamame ginče, kur sprendžiamas klausimas, ar taryba teisėtai pripažino įmones dalyvavus karteliniame susitarime.
„Fegda“ siūlo savo lėšomis perkloti kelią į Rūdninkų poligoną
Neįvykus Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūros skelbtam ekspertizės konkursui, kelių statybos įmonės „Fegda“ vadovas teigia, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 kilometrų ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. Kaip BNS teigė Jonas Jablonskis, darbai preliminariai galėtų kainuoti daugiau nei 3 mln. eurų.
Aktualijos 2026-05-08
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„Civinity“ žvalgosi plėstis į naujas Europos rinkas: štai kiek planuoja investuoti
Deivido Jackos valdoma pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė „Civinity“ šiemet planuoja įsigyti septynias naujas įmones ir investuoti 44 mln. eurų. Kaip teigė bendrovės laikinasis generalinis direktorius Tomas Staškūnas, be dviejų jau paskelbtų įsigijimų, šiemet planuojama įgyvendinti dar penkis sandorius, tačiau neatskleidžiama, kokios įmonės perkamos. „Jau paskelbėme apie du įsigijimus, pasirašytas sutartis 2026 metais.
Teisme – ginčas dėl Vokietijos karių kareivinių atnaujinimo Rukloje
Statybų bendrovė „Versina“ teisme ginčijasi su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra dėl Vokietijos brigados kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone, Jonavos rajone, projektavimo ir atnaujinimo konkurso. „Versina“ teismui teigia, jog konkurso nugalėtoja pasirinkta statybos bendrovė „Consolius LT“ pateikė melagingą informaciją apie savarankiškai atliktus ne mažiau nei 3 mln. eurų (be PVM) vertės darbus, taip pat – apie banko garantiją.
Kriminalai 2026-04-27
Maskvos namų likimas: niekas nepanoro nugriauti nemokamai
Nė viena įmonė neatsiliepė į kvietimą visuomeniniais pagrindais arba už simbolinį atlygį nugriauti vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje, pranešė Statybos inspekcija. „Į mūsų kvietimą neatsiliepė nė viena įmonė“, – BNS teigė inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas. R. Gorbačiovo teigimu, nesulaukus susidomėjimo iš įmonių ir statybos bendrovei „Regina ir Co“ iki praėjusio penktadienio neapskundus teismo sprendimo, artimiausiu metu bus skelbiamas naujas griovimo konkursas.
Aktualijos 2026-04-21
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Socdemams svarstant koalicijos ateitį – Norkienės reakcija: ne metas „siūbuoti šito laivo“
Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus palikti sprendimą dėl galimų valdančiosios koalicijos pokyčių naujai politinės jėgos vadovybei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, jog šiuo metu nėra tinkamas metas „siūbuoti šito laivo“. „Įpusėjo jau pati kadencija, artėja pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai, prasideda krizė, kuri galbūt dabar yra tik degalų, bet galbūt Europą paveiks ir sudėtingiau.
Aktualijos 2026-04-17
LVAT: Kauno valdžia nepagrindė būtinybės perimti sklypą darželiui miesto centre
Kauno valdžiai bei Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) nepavyko įtikinti, kad jos teisėtai perėmė iš dalies savivaldybės valdomai bendrovei Stoties turgus išnuomotą sklypą bei jos valdomą nebaigtą statyti turgaus pastatą miesto centre – sklype planuota statyti naują vaikų darželį. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandžio 1 dieną atmetė savivaldybės ir NŽT skundus konstatavęs, jog nebuvo poreikio perimti sklypą bei statinį Šiaulių gatvėje.
Teismas pareiškė dėl Uspaskicho: Žemės tarnyba neteisėtai pardavė sklypą Vilniuje jo įmonei
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) neteisėtai pardavė valstybinį žemės sklypą Vilniuje, dešiniajame Neries krante, teritorijoje tarp Mindaugo ir Žaliojo tiltų, Darbo partijos ir jos įkūrėjo bei buvusio lyderio Viktoro Uspaskicho valdomai nekilnojamojo turto (NT) plėtros įmonei „Vijoka“. Lietuvos apeliacinis teismas kovo 31 dieną tenkino Turto banko, NT bendrovių „Sigma Ventus“ bei „Lietuvos melioracija“ skundą konstatavęs, jog parduoto sklypo dalis yra per didelė, sandoriu pažeidžiamas vieša...
Aktualijos 2026-04-08
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Žuromskas: savivaldybės galės plėsti municipalinį būstą bendradarbiaudamos su verslu
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog ministerija dėlioja municipalinio būsto Lietuvoje plėtros strategiją – projektai bus vystomi viešojo ir privataus sektorių partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu, o pirmieji jų startuos jau šiais metais. Kaip BNS teigė ministras, su savivaldybėmis jau kalbama apie tokio būsto poreikį, birželį planuojama skelbti atvirą kvietimą bandomiesiems projektams.
Aplinkos ministerija siūlo nustatyti 10 m. statybos leidimo galiojimo terminą
Aplinkos ministerija siūlo nustatyti dešimties metų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo terminą, jei per šį laikotarpį nebuvo pradėti projekto statybos darbai. Toks siūlymas numatytas pateiktame derinti Statybos įstatyme. Kaip BNS teigė Aplinkos ministerija, pataisomis siūloma, jog savivaldybės išduotas leidimas baigtų galioti po dešimties metų, jei statytojas per tiek laiko nepranešė apie statybų pradžią.
Baltarusijai žadant grąžinti vilkikus, „Linavos“ prezidentas Mikėnas sako patvirtinimų dar nesulaukęs
Baltarusijos autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai žadant pirmadienį pradėti grąžinti anksčiau sulaikytas Lietuvos krovinines transporto priemones, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigia, kad oficialaus patvirtinimo, jog tai bus daroma, nėra sulaukęs. „Oficialaus dokumento mes neturime, kurio labai laukiame, ir tikimės, kad šiandien jis bus. Tačiau viešai duotas pažadas turėtų būti išpildytas.
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Statybos inspekcija svarstytų Maskvos namų griovimą priimti kaip paramą
Statybos inspekcijos viršininkas Albertas Stanislovaitis sako, kad įstaiga svarstytų Vilniaus mero pasiūlymą vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais, jei atsakingos institucijos pasakys, kad ji gali priimti paramą iš įmonių, kurių veiklą kontroliuoja.
Aktualijos 2026-03-19
Mindaugas Sinkevičius apie Maskvos namus Vilniuje: „Darosi nejauku žiūrėti“
Ketverius metus nenugriaunant vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog valstybė turi „parodyti stuburą“, įvykdydama teismo sprendimą. „Darosi nejauku žiūrėti į mūsų institucijų neveiksnumą bandant nugriauti gėdą darantį Maskvos namų pastatą Vilniaus centre. Metai eina, procedūros stringa, o Rusijos įtakos laikus primenantis simbolis vis dar stovi sostinės širdyje.
Aktualijos 2026-03-18
Sporto arenos statybai šalia nacionalinio stadiono Vilniuje gautas leidimas
Sostinės savivaldybė išdavė leidimą statyti sporto areną nacionalinio stadiono komplekse Vilniuje, šalia prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. Kaip nurodoma Lietuvos statybos leidimų ir statybos darbų valdymo informacinėje sistemoje „Infostatyba“, leidimas išduotas pirmadienį. Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savivininkas Arvydas Avulis teigė, jog arenos statybas tikimasi pradėti kitą savaitę. „Tai yra paskutinis leidimas, kurio mums labai trūko.
2026-03-10
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Vilnius siekia apie 70 mln. eurų paskolos penkių švietimo įstaigų rekonstrukcijai
Sausį pranešus, jog tarptautiniai bankai devynių naujų mokyklų ir darželių statybai sostinėje lygiomis dalimis skolina 168 mln. eurų, Vilniaus vystymo kompanijos vadovė teigia, jog vyksta derybos su bankais dėl dar apie 66,5 mln. eurų paskolos penkių švietimo įstaigų mieste rekonstrukcijai.
„Raseinių statyba“ Šiauliuose statys naują valstybės rezervo sandėlį už 2,3 mln. eurų
Statybos bendrovė „Raseinių statyba“ už beveik 2,3 mln. eurų (su PVM) turėtų statyti naują valstybės rezervo sandėlį Šiauliuose, netoli oro uosto. Projekto užsakovas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Kaip BNS teigė PAGD Materialinių išteklių valdymo valdybos Turto valdymo skyriaus vedėjas Rytis Petrauskas, šiuo metu jau baigtos konkurso procedūros ir su jo laimėtoja netrukus bus pasirašoma 2,27 mln. eurų (su PVM) vertės sutartis.
Benkunskas: nacionalinio stadiono operatoriaus komandai gali prireikti finansinio partnerio
Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ vadovui Arvydui Avuliui paskelbus, jog siekiama suburti nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje operatoriaus komandą prie jos kaip mažesnius akcininkus kviečiant prisijungti krepšinio klubą „Rytas“ ir futbolo komandą „Žalgiris“, sostinės meras Valdas Benkunskas sako, jog komandai gali prireikti ir finansinio partnerio.
2026-02-18
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Teismas pripažino, kad sutartis su „Vilungės statyba“ dėl VRM reabilitacijos centro Trakuose nutraukta teisėtai
Valstybės valdomas Turto bankas teisėtai nutraukė beveik 5,9 mln. eurų vertės sutartį su Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pareigūnų reabilitacijos centro Trakuose rangove, statybų bendrove „Vilungės statyba“, galutinai nutarė teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) vasario 11 dieną netenkino įmonės skundo – teismas paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo pernai rugpjūčio 7 dienos sprendimą.
„Hanner“ savininkas Avulis atmeta kaltinimus dėl kyšio NVSC
Žiniasklaidai skelbiant, jog nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas ir vadovas 2021 metais valstybės tarnautojams perdavė 1 tūkst. eurų vertės kyšį siekiant gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pritarimą NT projektams, Arvydas Avulis tai neigia sakydamas, jog nėra davęs kyšio. Pasak jo, įmonė samdo konsultantus projektų derinimui su institucijomis. „Mus nustebino tokios naujienos, šis atvejis yra labai išpūstas, bandoma padaryti skandalą.
Aktualijos 2026-02-11
Šildymo sąskaitos vėl auga: kokių permainų laukti dėl biokuro ir renovacijos?
Dėl didelių šalčių ir panaikintos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos smarkiai išaugus sausio šildymo sąskaitoms, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog kovą planuojama skelbti paramos priemonę biokuro katilų keitimui, o tai savivaldybėse, kuriose šiuo metu fiksuojamos didžiausios šildymo sąskaitos, gyventojams kitą žiemą jos galėtų mažėti apie 20 procentų.
Aktualijos 2026-02-09
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Geros žinios gyventojams – Vilniuje bus statomas edukacijos centras ir moderni viešoji erdvė
Vilniaus rajonas iki 2029-ųjų vidurio ketina įveiklinti Europos geografinio centro aikštę Girijos kaime, už 26 kilometrų nuo sostinės, čia pastatant naują edukacinį centrą, sutvarkant viešąją erdvę. Kaip BNS teigė savivaldybė, projekto vertė sieks apie 7,1 mln. eurų, iš kurių 5,5 mln. eurų bus finansuojama ES bei valstybės biudžeto, o likusi dalis – savivaldybės lėšomis. Vilniaus rajono valdžia sausio 15 dieną pasirašė 361,2 tūkst.
Ministras įvardijo dažniausias statybų leidimų atmetimo priežastis
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog Statybos sektoriaus vystymo agentūros pernai išanalizavo virš 12 tūkst. prašymų išduoti statybos leidimus atmetimo priežasčių. Anot jo, dažniausiai leidimai neišduoti dėl biurokratizmo. „Didelis darbas buvo atliktas agentūros – duomenų analizė ir atvėrimas. Tai noriu pasakyti, kad stebime, matome, analizuojame ir fiksuojame. Ištyrėme virš 12 tūkst. statybos leidimų atmetimo priežasčių praėjusiais metais.