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Algimantė Ambrulaitytė

Visi autoriai  >
Teltonika (BNS/ELTA/tv3.lt koliažas) Teltonika (BNS/ELTA/tv3.lt koliažas)

„Teltonikos IoT Group“ vadovas: ruošiamasi įdarbinti 800 darbuotojų, pasiekti milijardinę apyvartą

Aukštųjų technologijų bendrovės „Teltonika“, Liepkalnyje vystančios maždaug 3,5 mlrd. eurų vertės gamyklų parką „Teltonika High-Tech Hill“, akcininkės „Teltonika IoT Group“ vadovas sako, kad grupė iki 2030 metų yra išsikėlusi tikslą pasiekti 1 mlrd. eurų apyvartą.  „Jau šiais metais planuojame ganėtinai stiprų augimą ir jau yra sukurta šiais metais 500 darbo vietų. Ir nesustosim, planuojam iki 2030 metų pasiekti vieną milijardą apyvartos.
2026-09-16
„Teltonika“ (nuotr. Elta) „Teltonika“ (nuotr. Elta)

Atidaryta „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė

Antradienį atidaryta aukštųjų technologijų bendrovės „Teltonika“ vystomam maždaug 3,5 mlrd. eurų vertės parkui „Teltonika High-Tech Hill“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė. Kaip atidaryme pažymėjo energetikos ministras Lukas Savickas, pastotę pavyko pastatyti kur kas anksčiau nei planuota. „Prisimenu dar iš to laikotarpio, kai buvau kitos srities ministru ir tapus ekonomikos srities ministru, tikrai tuo metu buvo kitokio pobūdžio audra.
2026-09-16
Tarandės tunelio statybos (nuotr. Organizatorių) Tarandės tunelio statybos (nuotr. Organizatorių)

„Via Lietuvai“ nepavyko prisiteisti 0,8 mln. eurų Tarandės tunelio statyboms

Numatytu laiku nepastačius Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius–Panevėžys, valstybinių kelių valdytojai „Via Lietuva“ galutinai nepavyko prisiteisti 0,82 mln. eurų iš šalia jo veikiančių dviejų „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Darnu Group“ įmonių, pradžioje turėjusių iš dalies finansuoti projektą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) rugsėjo 7 dieną atsisakė priimti „Via Lietuvos“ skundą dėl jai nepalankaus Apeliacinio teismo sprendimo.
2026-09-09
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Teismas (nuotr. Elta) Teismas (nuotr. Elta)

Teismas iš naujo turės spręsti „Darnu Group“ įmonės ir Kalėjimų tarnybos ginčą

Klaipėdos apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ antrinės įmonės „DG VPP vystymas“ ir Lietuvos kalėjimų tarnybos ginčą dėl Šiaulių kalėjimo statybos konkurse bendrovei skirtų balų. Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 4 dieną nutarė, kad šalims pateikus priešingas specialistų išvadas dėl įmonės pasiūlyto virtualaus kaupiklio sprendinio turėjo būti skiriama nepriklausoma ekspertizė.
2026-09-08
Martynas Katelynas. Julius Kalinskas / ELTA Martynas Katelynas. Julius Kalinskas / ELTA

Katelynas apie užsieniečių įdarbinimą Lietuvoje: kvotos didinti nenori

Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota liepos mėnesį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. „Nekvalifikuota darbo jėga iš trečiųjų šalių, iš esmės, yra tam tikras socialinis dempingas.
(18)
Aktualijos 2026-08-30
Lenkijos operatorius atsiuntė pagalbą Lietuvai: šalies pietuose padės ESO tvarkytis su didžiausios per kelis dešimtmečius audros padariniais (nuotr. bendrovės) Lenkijos operatorius atsiuntė pagalbą Lietuvai: šalies pietuose padės ESO tvarkytis su didžiausios per kelis dešimtmečius audros padariniais (nuotr. bendrovės)

Praūžus audrai – naujausia ESO žinia: be elektros vis dar apie 24 tūkst. klientų

Dėl praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautusios audros sekmadienį elektros vis dar neturi apie 24 tūkst. vartotojų, BNS nurodė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė. „Kiekvieną dieną tas skaičius (neturinčių elektros – BNS) nuosekliai mažėja. Šiuo metu tiekimas atstatytas daugiau nei 90 proc. mūsų (ESO – BNS) klientų. Ryto duomenimis, neturi dar elektros apie 24 tūkst., jau šiek tiek mažiau klientų“, – BNS teigė Rasa Juodkienė.
(19)
Aktualijos 2026-08-30
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Maskvos namai BNS Foto Maskvos namai BNS Foto

Maskvos namų dilema tęsiasi – kreditoriai negali jų perduoti savivaldybei

Likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje, kreditoriai negali jų nurašyti ir perduoti miesto savivaldybei.  Apeliacinis teismas rugpjūčio 27 dieną nutarė, kad savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai. Jis paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo liepos 8 dienos sprendimą.
(5)
2026-08-27
Avarija Kirtimuose: susidūrė du „Mercedes-Benz“ (nuotr. Broniaus Jablonsko) Avarija Kirtimuose: susidūrė du „Mercedes-Benz“ (nuotr. Broniaus Jablonsko)

„Grinda“ ketina skolintis iki 36 mln. eurų

Sostinės aplinkos ir gatvių tvarkymo įmonė „Grinda“ paviršinių nuotekų tinklo atnaujinimui bei plėtrai iš Šiaurės investicijų banko (NIB) ketina skolintis iki 36 mln. eurų.  Vilniaus Miesto plėtros komitetas pirmadienį pritarė savivaldybės garantijai, sprendimui dar turės pritarti sostinės taryba. Jos posėdis numatomas trečiadienį.
2026-08-24
Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA) Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Vilniaus valdžia parduos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vietoje esančias patalpas: atskleidė sumą

Sostinės savivaldybė aukcione už 4 mln. eurų pradinę kainą parduos Naujamiestyje Vytenio gatvėje esančias patalpas, kuriose yra išlikusių architekto Antano Vivulskio pradėtos, tačiau nebaigtos statyti Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios autentiškų elementų. Rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame aukcione turtas bus parduodamas už 15,3 proc. mažesnę pradinę kainą nei pernai rugpjūtį, kai pirmą kartą patalpas bandyta parduoti už 4,73 mln. eurų.
2026-08-06
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Paaugliai ir socialiniai tinklai (BNS nuotr.) Paaugliai ir socialiniai tinklai (BNS nuotr.)

Iš valdžios – signalai moksleiviams: ribos socialinius tinklus?

Po šalį sukrėtusio nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, prezidentui Gitanui Nausėdai matant būtinybę grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsako, ar pritartų tokio draudimo įtvirtinimui. Tiesa, politikas atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra tiriamos užsienio praktikos dėl socialinių tinklų ribojimų, kurie, pasak jo, galėtų būti svarstomi ateityje.
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Aktualijos 2026-07-28
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Po žiauraus nepilnametės sumušimo Marijampolėje – premjero reakcija

Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevenciją. „Jokio pateisinimo tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasim būdą susėsti su kolegomis, institucijų vadovais, pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų“, – penktadienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
(6)
Aktualijos 2026-07-17
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Milijardinis projektas Rūdninkuose pajudėjo: kuriami namai Vokietijos brigadai

Penktadienį oficialiai pradėjus maždaug 1,3 mlrd. eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. „Besilankydamas šiame miestelyje esu tikras, kad visas konstrukcijas atliksime kokybiškai ir, kas svarbiausia, laiku“, – statybų pradžios ceremonijoje Rūdninkuose penktadienį teigė M. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-07-17
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Gintautas Paluckas Andrius Ufartas/ELTA Gintautas Paluckas Andrius Ufartas/ELTA

Bankrutuoja Palucko brolio statybos bendrovė

Buvusio premjero Gintauto Palucko brolio Dano Palucko valdomai Palangos statybos bendrovei „Auksitas“ iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismas liepos 7 dieną tenkino įmonės vadovo D. Palucko prašymą.  „Mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai viršija turimą turtą, įmonė negali vykdyti turtinių prievolių, yra nemoki, todėl atsakovei keltina bankroto byla“, – nutarė teismas.  Pasak nutarties, „Auksitas“ kovo pabaigoje turėjo 254,3 tūkst.
2026-07-09
„Via Baltica“ magistralė (nuotr. Organizatorių) „Via Baltica“ magistralė (nuotr. Organizatorių)

„Fegda“ ir „Via Lietuva“ bandys taikiai susitarti dėl delspinigių tiesiant „Via Baltica“ ruožą

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ ir kelių statybos įmonės „Fegda“ bei „Tilsta“ bandys taikiai susitarti dėl daugiau nei 9,5 mln. eurų delspinigių, pastarosioms vėlavus baigti tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožo link Lenkijos sienos tiesimą.  Vilniaus apygardos teismas birželio 23 dieną perdavė bylą teisminei mediacijai.  „Mediatoriumi paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas mediatorius Andžejus Maciejevskis.
Aktualijos 2026-07-03
Temidė. ELTA / Dainius Labutis Temidė. ELTA / Dainius Labutis

„Darnu Group“ ir „Eika Group“ pralaimėjo ginčą dėl Šiaulių kalėjimo konkurso teisme

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupių „Darnu Group“ bei „Eika Group“ bendrovėms nepavyko įrodyti, kad Kalėjimų tarnyba netinkamai vertino 53 mln. eurų (su PVM) vertės naujo Šiaulių kalėjimo statybos konkurso dalyvių pasiūlymus, bei panaikinti pasiūlymų eilę ir  sprendimą dėl pasirinkto laimėtojo.  Lietuvos apeliacinis teismas birželio 18 dieną priėmė du atskirus sprendimus, kuriais netenkino įmonių „DG VPP vystymas“ ir „Būsto projektai SPV“ skundų.
Kriminalai 2026-06-23
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Asociatyvi nuotrauka (nuotr. ELTA, nuotr. 123rf.com) Asociatyvi nuotrauka (nuotr. ELTA, nuotr. 123rf.com)

Dėl Šiaulių kalėjimo – ilgas teismų maratonas

Apeliacinis teismas trečią kartą turės nagrinėti „MG grupės“ valdomos nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ antrinės įmonės „DG VPP vystymas“ ir Lietuvos kalėjimų tarnybos ginčą dėl 53 mln. eurų (su PVM) vertės naujo Šiaulių kalėjimo statybos konkurse bendrovei skirtų balų.
Aktualijos 2026-06-19
„Norfa“ prekybos centras (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA) „Norfa“ prekybos centras (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)

„Rivonos“ pelnas ir pajamos augo dviženkliu tempu

Prekybos tinklo „Norfa“ savininko Dainiaus Dundulio kontroliuojama didmeninės prekybos, maisto produktų gamybos, logistikos bei nekilnojamo turto (NT) nuomos įmonė „Rivona“ pernai uždirbo 29,44 mln. eurų grynojo pelno – 17,8 proc. daugiau nei 2024 metais (24,98 mln. eurų). Įmonės pajamos pernai augo 9 proc. ir siekė 820,95 mln. eurų (752,8 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktoje atskaitoje. Įmonė dividendų nemokės.
(1)
2026-06-19
V. Benkunskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) V. Benkunskas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Tautos namų statybai Vilniuje trūksta 10 mln. eurų – ieško papildomo finansavimo

Vilniaus merui pareiškus, kad nacionalinės koncertų salės, arba Tautos namų statybai iš šiems metams Kultūros ministerijos pažadėtų 20 mln. eurų kol kas numatyta tik pusė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 mln. eurų šiuo metu ieškoma.  „Visi kalbamės ir ieškome galimybių, kaip per perskirstymą biudžeto šiais metais dar papildyti šio pastato darbams reikalingais 10 mln. eurų“– žurnalistams Tautos namų statybvietėje ketvirtadienį sakė V. Aleknavičienė.
(6)
2026-06-11
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Mokykla (nuotr. stop kadras) Mokykla (nuotr. stop kadras)

Vilnius steigia naują įmonę mokyklų rekonstrukcijai – derasi dėl paskolos

Vilniaus savivaldybės valdoma Vilniaus vystymo kompanija (VVK) steigs naują įmonę „Vilnius Education Infrastructure 2“ penkių švietimo įstaigų rekonstrukcijai. Planuojama, jog ji pasirašytų ir sutartį su bankais dėl paskolos.  Sostinės taryba trečiadienį leido VVK steigti naują įmonę.  Anksčiau VKK vadovė Laura Joffė BNS teigė, kad keturių mokyklų ir vieno darželio rekonstrukcijai gali reikėti apie 70 mln. eurų, iš kurių 95 proc.
Aktualijos 2026-06-10
Kauno „Megos“ ir Vilniaus „Banginio“ valdytoja pernai išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) Kauno „Megos“ ir Vilniaus „Banginio“ valdytoja pernai išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Dviejų prekybos centrų valdytoja pernai išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų

Prekybos centrus „Mega“ Kaune ir „Banginį“ Vilniuje valdanti bendrovė „Baltic shopping centers“ pernai vienintelei akcininkei, Augustino Rakausko kontroliuojamai bendrovei „Litvalda“ išmokėjo 13,5 mln. eurų dividendų.  Užpernai tam buvo skirta 12 mln. eurų, 2023-iaisiais – 19,5 mln. eurų, rodoma Registrų centrui pateiktose ataskaitose.  „Baltic shopping centers“ grynasis pelnas menko beveik 41 proc. iki 11,1 mln. eurų (užpernai – 18,8 mln. eurų), įmonė gavo 31,6 mln.
2026-06-10
Palanga (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio / ELTA) Palanga (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio / ELTA)

„Palangos loftai“ – nelegalūs būstai sandėliuose ir garažuose, inspekcija ir savivaldybė žada naujus patikrinimus

Seimo kontrolierei nustačius, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Palangos loftai“ neteisėtai įrengė būstus garažų ir sandėlių pastatuose Palangoje, o savivaldybė bei Statybos inspekcija neužtikrino tinkamos priežiūros, pastarosios tikina besilaikiusios teisės aktų, tačiau ketina tikrinti iš naujo.
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2026-06-09
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Santariškėse atidaryta sraigtasparnių aikštelė (Patricija Adamovič) BNS Foto Santariškėse atidaryta sraigtasparnių aikštelė (Patricija Adamovič) BNS Foto

Vilniaus meras: susitarimų dėl nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra

Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog dar deramasi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininke – nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrove „Hanner“ dėl smulkių daugiau nei 150 mln. eurų vertės projekto sutarties pokyčių – anot jo, galutinių pasiūlymų dar nėra pateikusi ministerija.  Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
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Aktualijos 2026-06-05
Vilniaus Prekybos centras „Panorama“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Vilniaus Prekybos centras „Panorama“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

„Panorama LT“ išmoka milijoninius dividendus: akcininkams atiteks įspūdinga suma

Vilniaus prekybos centro „Panorama“ valdytoja „Panorama LT“ akcininkėms – Estijos kompanijoms „Kapitel“ ir „Tristafan“ – šiemet išmokės 16 mln. eurų dividendų už 2025 metus.  Pernai už 2024-uosius įmonė išmokėjo 7 mln. eurų dividendų, užpernai (už 2023-iuosius) – 6 mln. eurų, 2023-aisiais (už 2022 metus) – 1,2 mln. eurų, rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.  „Panoramos LT“ grynasis pelnas pernai menko 1,8 karto iki 9,7 mln. eurų (užpernai – 18 mln.
2026-06-05
Vilniuje vėl padegti Maskvos namai (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje vėl padegti Maskvos namai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniaus valdžia kreipėsi į teismą dėl Maskvos namų pastato nurašymo teisėtumo

Likviduojamos viešosios įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, valdančios vadinamusMaskvos namus Vilniuje, kreditoriams nusprendus nurašyti pastatą ir jį perduoti Vilniui, sostinės valdžia abejoja, ar toks sprendimas galėjo būti priimtas, ir kreipėsi į teismą.  Kaip BNS teigė savivaldybė, ieškinys teismui pateiktas kilus teisinėms abejonėms, ar kreditoriai galėjo nurašyti Maskvos namus.
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Aktualijos 2026-06-04
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Maskvos namai BNS Foto Maskvos namai BNS Foto

STT perspėja dėl rizikų priimant įstatymo pataisas dėl Maskvos namų griovimo visuomeniniais pagrindais

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareiškė, kad Seimo nario socialdemokrato Martyno Katelyno siūlymas sudaryti galimybę vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais yra ydingas antikorupcijos požiūriu.  M. Katelynas kovo pabaigoje registravo Labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms leisti paramą priimti ne tik paslaugomis ar lėšomis, tačiau ir darbais.
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Aktualijos 2026-06-03
JAV karinių pajėgų oro bazė al-Udeid (nuotr. SCANPIX) JAV karinių pajėgų oro bazė al-Udeid (nuotr. SCANPIX)

NATO atstovas: būtina didinti aviacinio kuro gamybą

NATO Operatyvinio energetikos komiteto bendrapirmininkis Julian Wieczorkiewiczius sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnę jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžia, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamyba, o tai kels riziką Alijanso saugumui.  „Mums labai, labai reikia aviacinio kuro.
2026-05-30
Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS) Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS)

Premjerė tikisi, kad Vilniaus nacionalinis stadionas bus pastatytas laiku

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Hanner“ žadant iki 2028-ųjų pradžios pastatyti daugiau nei 150 mln. eurų vertės nacionalinio stadiono kompleksą Vilniuje, premjerė tikisi, kad projektas bus įgyvendintas laiku. „Tai buvo pažadas, kad kitais metais (2027 metais – BNS) bus pirmos rungtynės, tai tikrai džiaugsiuosi, jeigu tai įvyks, mielai dalyvausiu ir žiūrėsiu rungtynes“, – žurnalistams pirmadienį sakė Inga Ruginienė.
(2)
2026-05-11
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Valdas Benkunskas. ELTA / Josvydas Elinskas Valdas Benkunskas. ELTA / Josvydas Elinskas

Benkunskas apie nacionalinio stadiono projektą: „Tikimės, kad kataklizmų neatsitiks“

Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Jis neigia, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo.  „Netiesa (kad deramasi dėl finansavimo mažinimo – BNS). Mes turime poreikį peržiūrėt koncesijos sutartį iš techninės pirmiausiai pusės, nes yra nedideli pakeitimai padaryti techninėse detalėse.
(6)
Aktualijos 2026-05-11
Teismas, teisė Teismas, teisė

Teismas pristabdė NT vadovų ginčą su Konkurencijos taryba

Teismas laikinai sustabdė devynių buvusių ar esamų nekilnojamojo turto (NT) agentūrų vadovų – draudžiamo susitarimo dalyvių – ginčą su Konkurencijos taryba dėl draudimo užimti vadovaujamas pareigas bei jiems skirtų baudų.  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gegužės 6 dieną nutarė palaukti sprendimo kitame jo nagrinėjamame ginče, kur sprendžiamas klausimas, ar taryba teisėtai pripažino įmones dalyvavus karteliniame susitarime.
Aktualijos 2026-05-11
Rūdninkų poligonas (ministerijos nuotr.) Rūdninkų poligonas (ministerijos nuotr.)

„Fegda“ siūlo savo lėšomis perkloti kelią į Rūdninkų poligoną

Neįvykus Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūros skelbtam ekspertizės konkursui, kelių statybos įmonės „Fegda“ vadovas teigia, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso 4 kilometrų ilgio kelio į Vokietijos brigadai skirtą Rūdninkų poligoną rekonstrukciją.  Kaip BNS teigė Jonas Jablonskis, darbai preliminariai galėtų kainuoti daugiau nei 3 mln. eurų.
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Aktualijos 2026-05-08
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„Civinity“ (nuotr. bendrovės) „Civinity“ (nuotr. bendrovės)

„Civinity“ žvalgosi plėstis į naujas Europos rinkas: štai kiek planuoja investuoti

Deivido Jackos valdoma pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė „Civinity“ šiemet planuoja įsigyti septynias naujas įmones ir investuoti 44 mln. eurų.  Kaip teigė bendrovės laikinasis generalinis direktorius Tomas Staškūnas, be dviejų jau paskelbtų įsigijimų, šiemet planuojama įgyvendinti  dar penkis sandorius, tačiau neatskleidžiama, kokios įmonės perkamos.  „Jau paskelbėme apie du įsigijimus, pasirašytas sutartis 2026 metais.
2026-05-05
Vokiečių kariai Lietuvoje jaučiasi sekami – Bundesveras praneša apie pasiklausymą iš Baltarusijos (nuotr. SCANPIX) Vokiečių kariai Lietuvoje jaučiasi sekami – Bundesveras praneša apie pasiklausymą iš Baltarusijos (nuotr. SCANPIX)

Teisme – ginčas dėl Vokietijos karių kareivinių atnaujinimo Rukloje

Statybų bendrovė „Versina“ teisme ginčijasi su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra dėl Vokietijos brigados kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone, Jonavos rajone, projektavimo ir atnaujinimo konkurso. „Versina“ teismui teigia, jog konkurso nugalėtoja pasirinkta statybos bendrovė „Consolius LT“ pateikė melagingą informaciją apie savarankiškai atliktus ne mažiau nei 3 mln. eurų (be PVM) vertės darbus, taip pat – apie banko garantiją.
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Kriminalai 2026-04-27
Maskvos namai BNS Foto Maskvos namai BNS Foto

Maskvos namų likimas: niekas nepanoro nugriauti nemokamai

Nė viena įmonė neatsiliepė į kvietimą visuomeniniais pagrindais arba už simbolinį atlygį nugriauti vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje, pranešė Statybos inspekcija.  „Į mūsų kvietimą neatsiliepė nė viena įmonė“, – BNS teigė inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas. R. Gorbačiovo teigimu, nesulaukus susidomėjimo iš įmonių ir statybos bendrovei „Regina ir Co“ iki praėjusio penktadienio neapskundus teismo sprendimo, artimiausiu metu bus skelbiamas naujas griovimo konkursas.
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Aktualijos 2026-04-21
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Aušra Norkienė. ELTA / Žygimantas Gedvila Aušra Norkienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Socdemams svarstant koalicijos ateitį – Norkienės reakcija: ne metas „siūbuoti šito laivo“

Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) nusprendus palikti sprendimą dėl galimų valdančiosios koalicijos pokyčių naujai politinės jėgos vadovybei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, jog šiuo metu nėra tinkamas metas „siūbuoti šito laivo“.  „Įpusėjo jau pati kadencija, artėja pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai, prasideda krizė, kuri galbūt dabar yra tik degalų, bet galbūt Europą paveiks ir sudėtingiau.
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Aktualijos 2026-04-17
Gyventojai BNS Foto Gyventojai BNS Foto

LVAT: Kauno valdžia nepagrindė būtinybės perimti sklypą darželiui miesto centre

Kauno valdžiai bei Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) nepavyko įtikinti, kad jos teisėtai perėmė iš dalies savivaldybės valdomai bendrovei Stoties turgus išnuomotą sklypą bei jos valdomą nebaigtą statyti turgaus pastatą miesto centre – sklype planuota statyti naują vaikų darželį.   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandžio 1 dieną atmetė savivaldybės ir NŽT skundus konstatavęs, jog nebuvo poreikio perimti sklypą bei statinį Šiaulių gatvėje.
Aktualijos 2026-04-10
Viktoras Uspaskichas BNS Foto Viktoras Uspaskichas BNS Foto

Teismas pareiškė dėl Uspaskicho: Žemės tarnyba neteisėtai pardavė sklypą Vilniuje jo įmonei

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) neteisėtai pardavė valstybinį žemės sklypą Vilniuje, dešiniajame Neries krante, teritorijoje tarp Mindaugo ir Žaliojo tiltų, Darbo partijos ir jos įkūrėjo bei buvusio lyderio Viktoro Uspaskicho valdomai nekilnojamojo turto (NT) plėtros įmonei „Vijoka“.  Lietuvos apeliacinis teismas kovo 31 dieną tenkino Turto banko, NT bendrovių „Sigma Ventus“ bei „Lietuvos melioracija“ skundą konstatavęs, jog parduoto sklypo dalis yra per didelė, sandoriu pažeidžiamas vieša...
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Aktualijos 2026-04-08
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Kastytis Žuromskas (nuotr. Elta) Kastytis Žuromskas (nuotr. Elta)

Žuromskas: savivaldybės galės plėsti municipalinį būstą bendradarbiaudamos su verslu

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog ministerija dėlioja municipalinio būsto Lietuvoje plėtros strategiją – projektai bus vystomi viešojo ir privataus sektorių partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu, o pirmieji jų startuos jau šiais metais.  Kaip BNS teigė ministras, su savivaldybėmis jau kalbama apie tokio būsto poreikį, birželį planuojama skelbti atvirą kvietimą bandomiesiems projektams.
Aktualijos 2026-04-07
Naujos statybos butai. ELTA / Dainius Labutis Naujos statybos butai. ELTA / Dainius Labutis

Aplinkos ministerija siūlo nustatyti 10 m. statybos leidimo galiojimo terminą

Aplinkos ministerija siūlo nustatyti dešimties metų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo terminą, jei per šį laikotarpį nebuvo pradėti projekto statybos darbai. Toks siūlymas numatytas pateiktame derinti Statybos įstatyme. Kaip BNS teigė Aplinkos ministerija, pataisomis siūloma, jog savivaldybės išduotas leidimas baigtų galioti po dešimties metų, jei statytojas per tiek laiko nepranešė apie statybų pradžią.
2026-03-25
Erlandas Mikėnas BNS Foto Erlandas Mikėnas BNS Foto

Baltarusijai žadant grąžinti vilkikus, „Linavos“ prezidentas Mikėnas sako patvirtinimų dar nesulaukęs

Baltarusijos autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai žadant pirmadienį pradėti grąžinti anksčiau sulaikytas Lietuvos krovinines transporto priemones, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas teigia, kad oficialaus patvirtinimo, jog tai bus daroma, nėra sulaukęs. „Oficialaus dokumento mes neturime, kurio labai laukiame, ir tikimės, kad šiandien jis bus. Tačiau viešai duotas pažadas turėtų būti išpildytas.
Kriminalai 2026-03-23
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Vilniuje vėl padegti Maskvos namai (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje vėl padegti Maskvos namai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Statybos inspekcija svarstytų Maskvos namų griovimą priimti kaip paramą

Statybos inspekcijos viršininkas Albertas Stanislovaitis sako, kad įstaiga svarstytų Vilniaus mero pasiūlymą vadinamuosius Maskvos namus Vilniuje nugriauti visuomeniniais pagrindais, jei atsakingos institucijos pasakys, kad ji gali priimti paramą iš įmonių, kurių veiklą kontroliuoja.
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Aktualijos 2026-03-19
Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Elta) Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Elta)

Mindaugas Sinkevičius apie Maskvos namus Vilniuje: „Darosi nejauku žiūrėti“

Ketverius metus nenugriaunant vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog valstybė turi „parodyti stuburą“, įvykdydama teismo sprendimą. „Darosi nejauku žiūrėti į mūsų institucijų neveiksnumą bandant nugriauti gėdą darantį Maskvos namų pastatą Vilniaus centre. Metai eina, procedūros stringa, o Rusijos įtakos laikus primenantis simbolis vis dar stovi sostinės širdyje.
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Aktualijos 2026-03-18
Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS) Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS)

Sporto arenos statybai šalia nacionalinio stadiono Vilniuje gautas leidimas

Sostinės savivaldybė išdavė leidimą statyti sporto areną nacionalinio stadiono komplekse Vilniuje, šalia prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. Kaip nurodoma Lietuvos statybos leidimų ir statybos darbų valdymo informacinėje sistemoje „Infostatyba“, leidimas išduotas pirmadienį. Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savivininkas Arvydas Avulis teigė, jog arenos statybas tikimasi pradėti kitą savaitę.  „Tai yra paskutinis leidimas, kurio mums labai trūko.
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2026-03-10
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Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr. Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius siekia apie 70 mln. eurų paskolos penkių švietimo įstaigų rekonstrukcijai

Sausį pranešus, jog tarptautiniai bankai devynių naujų mokyklų ir darželių statybai sostinėje lygiomis dalimis skolina 168 mln. eurų, Vilniaus vystymo kompanijos vadovė teigia, jog vyksta derybos su bankais dėl dar apie 66,5 mln. eurų paskolos penkių švietimo įstaigų mieste rekonstrukcijai.
Aktualijos 2026-03-09
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (PAGD) (tv3.lt koliažas) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (PAGD) (tv3.lt koliažas)

„Raseinių statyba“ Šiauliuose statys naują valstybės rezervo sandėlį už 2,3 mln. eurų

Statybos bendrovė „Raseinių statyba“ už beveik 2,3 mln. eurų (su PVM) turėtų statyti naują valstybės rezervo sandėlį Šiauliuose, netoli oro uosto. Projekto užsakovas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).  Kaip BNS teigė PAGD Materialinių išteklių valdymo valdybos Turto valdymo skyriaus vedėjas Rytis Petrauskas, šiuo metu jau baigtos konkurso procedūros ir su jo laimėtoja netrukus bus pasirašoma 2,27 mln. eurų (su PVM) vertės sutartis.
2026-02-27
Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS) Vilniaus nacionalinis stadionas (nuotr. BNS)

Benkunskas: nacionalinio stadiono operatoriaus komandai gali prireikti finansinio partnerio

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ vadovui Arvydui Avuliui paskelbus, jog siekiama suburti nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje operatoriaus komandą prie jos kaip mažesnius akcininkus kviečiant prisijungti krepšinio klubą „Rytas“ ir futbolo komandą „Žalgiris“, sostinės meras Valdas Benkunskas sako, jog komandai gali prireikti ir finansinio partnerio.
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2026-02-18
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Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.) Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Teismas pripažino, kad sutartis su „Vilungės statyba“ dėl VRM reabilitacijos centro Trakuose nutraukta teisėtai

Valstybės valdomas Turto bankas teisėtai nutraukė beveik 5,9 mln. eurų vertės sutartį su Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pareigūnų reabilitacijos centro Trakuose rangove, statybų bendrove „Vilungės statyba“, galutinai nutarė teismas.  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) vasario 11 dieną netenkino įmonės skundo – teismas paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo pernai rugpjūčio 7 dienos sprendimą.
2026-02-12
Arvydas Avulis (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Arvydas Avulis (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

„Hanner“ savininkas Avulis atmeta kaltinimus dėl kyšio NVSC

Žiniasklaidai skelbiant, jog nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas ir vadovas 2021 metais valstybės tarnautojams perdavė 1 tūkst. eurų vertės kyšį siekiant gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pritarimą NT projektams, Arvydas Avulis tai neigia sakydamas, jog nėra davęs kyšio. Pasak jo, įmonė samdo konsultantus projektų derinimui su institucijomis. „Mus nustebino tokios naujienos, šis atvejis yra labai išpūstas, bandoma padaryti skandalą.
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Aktualijos 2026-02-11
Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas

Šildymo sąskaitos vėl auga: kokių permainų laukti dėl biokuro ir renovacijos?

Dėl didelių šalčių ir panaikintos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos smarkiai išaugus sausio šildymo sąskaitoms, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog kovą planuojama skelbti paramos priemonę biokuro katilų keitimui, o tai savivaldybėse, kuriose šiuo metu fiksuojamos didžiausios šildymo sąskaitos, gyventojams kitą žiemą jos galėtų mažėti apie 20 procentų.
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Aktualijos 2026-02-09
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Rudeninis Vilnius. ELTA / Jonas Balčiūnas Rudeninis Vilnius. ELTA / Jonas Balčiūnas

Geros žinios gyventojams – Vilniuje bus statomas edukacijos centras ir moderni viešoji erdvė

Vilniaus rajonas iki 2029-ųjų vidurio ketina įveiklinti Europos geografinio centro aikštę Girijos kaime, už 26 kilometrų nuo sostinės, čia pastatant naują edukacinį centrą, sutvarkant viešąją erdvę. Kaip BNS teigė savivaldybė, projekto vertė sieks apie 7,1 mln. eurų, iš kurių 5,5 mln. eurų bus finansuojama ES bei valstybės biudžeto, o likusi dalis – savivaldybės lėšomis. Vilniaus rajono valdžia sausio 15 dieną pasirašė 361,2 tūkst.
2026-02-07
Kastytis Žuromskas. ELTA / Dainius Labutis Kastytis Žuromskas. ELTA / Dainius Labutis

Ministras įvardijo dažniausias statybų leidimų atmetimo priežastis

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog Statybos sektoriaus vystymo agentūros pernai išanalizavo virš 12 tūkst. prašymų išduoti statybos leidimus atmetimo priežasčių. Anot jo, dažniausiai leidimai neišduoti dėl biurokratizmo. „Didelis darbas buvo atliktas agentūros – duomenų analizė ir atvėrimas. Tai noriu pasakyti, kad stebime, matome, analizuojame ir fiksuojame. Ištyrėme virš 12 tūkst. statybos leidimų atmetimo priežasčių praėjusiais metais.
2026-02-05
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