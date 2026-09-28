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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pietų Korėja reikalauja Ukrainos atsiprašyti

2026-09-28 07:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 07:12
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Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašyti už tai, kad ši paneigė susitarimą neviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Pietų Korėjos prezidentūra pareikalavo Ukrainos atsiprašyti už tai, kad ši paneigė susitarimą neviešinti dviejų Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului.

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Ginčas kilo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją, pridurdamas, kad juos „nebuvo lengva paimti į nelaisvę gyvus“.

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Aštrėjantis ginčas gali apsunkinti Kyjivo pastangas gauti ginklų iš sąjungininkių, įskaitant Pietų Korėją, kad galėtų gintis nuo Rusijos smūgių.

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Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas tuomet pareiškė, kad Ukraina pažeidė konfidencialumo susitarimą.

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V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas mėgino sumenkinti šio atskleidimo reikšmę, sakydamas, kad prezidentas paviešino tik patį faktą, jog kariai buvo perduoti Pietų Korėjai. Ukraina yra „atvira šalis“, sakė jis, pažymėdamas, kad būtų buvę neįprasta perduoti karius paslapčiomis.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Tačiau Seulas pasmerkė šį žingsnį kaip pasitikėjimo pažeidimą.

Prezidentūros vyresnysis sekretorius viešiesiems ryšiams Seong Ghi-hongas sekmadienį vėlai vakare paskelbtame pareiškime sakė, kad Pietų Korėja „svarsto papildomas priemones, kurių gali prireikti šiuo klausimu“.

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„Jau vien tai, kad Ukrainos pusė pažeidė abiejų šalių konfidencialumo susitarimą ir vienašališkai paviešino informaciją, yra labai rimtas dalykas.

„Tačiau melagingas Ukrainos prezidentūros spaudos tarnybos pareiškimas, kad jokio konfidencialumo susitarimo nebuvo (...) smarkiai pakerta abiejų vyriausybių tarpusavio pasitikėjimą ir daro didelę žalą draugiškiems abiejų šalių santykiams“, – sakė jis.

Pasak Seong Ghi-hongo, Pietų Korėjos prezidentūra reikalauja „oficialaus paaiškinimo ir atsiprašymo“.

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