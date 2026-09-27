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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lavrovas pagrasino Europai: „Tai gali tapti savaime išsipildanti pranašystė“

2026-09-27 20:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 20:39
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Jungtinių Tautų užkulisiuose Vokietijos užsienio reikalų ministras netikėtai susitiko su Rusiją atstovaujančiu Sergejumi Lavrovu. Berlynas sako, kad vokiečių ministras sutiko su juo susitikti todėl, kad tokį Rusijos norą perdavė kelių šalių ministrai, kuriems rūpi atnaujinti laivybą Juodojoje jūroje. Tačiau po 20 min. trukusio susitikimo S. Lavrovas pareiškė, kad susitikti neprašė, kad susitikime neišgirdo nieko naujo ir kad Europa tik trukdo baigti karą. S. Lavrovui skleidžiant propagandą – Rusijos kariuomenė vėl atakavo Kyjivą dronais. V. Zelenskis sako, kad Ukrainai jau pavyksta numušti maždaug pusę reaktyvinių dronų.

Jungtinių Tautų užkulisiuose Vokietijos užsienio reikalų ministras netikėtai susitiko su Rusiją atstovaujančiu Sergejumi Lavrovu. Berlynas sako, kad vokiečių ministras sutiko su juo susitikti todėl, kad tokį Rusijos norą perdavė kelių šalių ministrai, kuriems rūpi atnaujinti laivybą Juodojoje jūroje. Tačiau po 20 min. trukusio susitikimo S. Lavrovas pareiškė, kad susitikti neprašė, kad susitikime neišgirdo nieko naujo ir kad Europa tik trukdo baigti karą. S. Lavrovui skleidžiant propagandą – Rusijos kariuomenė vėl atakavo Kyjivą dronais. V. Zelenskis sako, kad Ukrainai jau pavyksta numušti maždaug pusę reaktyvinių dronų.

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Vokietijos užsienio reikalų ministras rusofašistų užsienio reikalų ministrui ranką spaudžia pirmą kartą nuo 2022 m. kai Maskva pradėjo savo kruviną invaziją Ukrainoje. Netikėtas susitikimas vyksta JT generalinės asamblėjos užkulisiuose.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Tik štai S. Lavrovas sako, jog susitikti pageidavo vokiečiai, o J. Wadephulo atstovai aiškina, kad pralaužti Rusijos izoliacijos ledus paprašė kelių kitų šalių ministrai, norintys laivybos atnaujinimo Juodojoje jūroje, ir perdavę žinutę, neva rusai norėtų pakalbėti.

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Vokietijos užsienio reikalų ministras paragino rusus sutikti su paliaubomis Ukrainoje, nebombarduoti energetikos infrastruktūros, ir stabdyti hibridines operacijas Vokietijoje ir visame NATO. Pokalbis truko neilgai – apie 20 min.

Po susitikimo – S. Lavrovas išstojo su pareiškimais, rodančiais, kad Maskvai neįdomios nei paliaubos, nei laivybos atnaujinimas.

„Ponas J. Wadephulas kaip tik ir kalbėjo, kad labai svarbu realizuoti Juodosios jūros iniciatyvą. Kažkas buvo dar. Bet nieko naujo lyginant su tuo, ką Berlynas kasdien viešai kartoja – neišgirdau. Aš jam taip ir pasakiau“, – sakė S. Lavrovas.

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„Tai gali tapti savaime išsipildanti pranašystė“

Ir vėl pasinaudojo proga pagrasinti Europai – jei ši ir toliau rems Ukrainą, ir pati ginkluosis.

„Tai Europa ruošiasi karui su mumis. Jie kasdien patvirtina, kad iki 2030 europiečiai turi būti pasiruošę karui. Žinote, tai lyg savaime išsipildanti pranašystė gali tapti ši pozicija“, – kalbėjo kremliaus ruporas.

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Tokiais pareiškimas ir sabotažais Maskva siekia įbauginti ir suskaldyti Vakarus. Mat kol Vakarai remia Ukrainą – maskoliai negali nugalėti kare.

Todėl V. Putino karas ir tapo kasdieniu teroru – bandymu palaužti Ukrainą civilių žudynėmis, šalčiu ir nemiga.

Kol Lavrovas meluoja – okupantai smogia Ukrainos civiliams

Šią naktį maskoliai masiškai smūgiavo Odesos sričiai, pražudydami vieną ir sužeisdami dar kelis žmones. Kliuvo gyvenamiesiems namams, dirbtuvėms, sandėliams ir vilkikams.

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O jau įsidienojus rusofašistai reaktyviniu dronu smogė į važiuojamąją dalį Kyjivo pašonėje, pražudydami vieną ir sužeisdami dar kelis žmones. Tiesa Ukraina, anot Zelenskio, tokius dronus jau mokosi vis geriau numušti.

„Ukraina perima jau 55 proc. reaktyvinių „šachedų“. Rugsėjį buvo virš 2730 reaktyvinių „šachedų“. Ir virš 1500 buvo numušti arba nukenksminti. Deja reikšminga dalis vis dar pasiekia tikslų. Bet mes Ukrainoje žingsnis po žingsnio sukursime apsaugą“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Masiškai rusofašistų leidžiami reaktyviniai dronai dabar viena didžiausių problemų Ukrianoje. O įprastus „šachedus“ ukrainiečiai numuša didesniu nei 90 proc. efektyvumu.

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Z1000
Z1000
2026-09-27 21:03
Reikia užvesti byla jam tarptautiniame teisme už grasinimus Europai. Nebegalės gastroliuoti. Per daug įsijautė putino arklys
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Pilietis
Pilietis
2026-09-27 20:52
RUSOFAŠISTAI YRA ŠUDO GABALAI.
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Jiems tai būtų labai naudinga
Jiems tai būtų labai naudinga
2026-09-27 21:12
Pažiūrėjau kelis Ukrainos blogerius,tai net bloga pasidarė,su kokiu nuoširdžiu džiaugsmu jie trimituija,kad rusai tuoj mus puls,kad Lietuva jau vis ne evakuojasi per Lenkijos teritoriją ir tt ir panašiai ,kad numes atomine ant Lietuvos,nes taip parašė kažkoks rusų propogandistas ir tai tik savaitės ar mėnesio klausimas
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