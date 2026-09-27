Lavrovas pagrasino Europai: „Tai gali tapti savaime išsipildanti pranašystė“

Vokietijos užsienio reikalų ministras rusofašistų užsienio reikalų ministrui ranką spaudžia pirmą kartą nuo 2022 m. kai Maskva pradėjo savo kruviną invaziją Ukrainoje. Netikėtas susitikimas vyksta JT generalinės asamblėjos užkulisiuose.
Tik štai S. Lavrovas sako, jog susitikti pageidavo vokiečiai, o J. Wadephulo atstovai aiškina, kad pralaužti Rusijos izoliacijos ledus paprašė kelių kitų šalių ministrai, norintys laivybos atnaujinimo Juodojoje jūroje, ir perdavę žinutę, neva rusai norėtų pakalbėti.
Vokietijos užsienio reikalų ministras paragino rusus sutikti su paliaubomis Ukrainoje, nebombarduoti energetikos infrastruktūros, ir stabdyti hibridines operacijas Vokietijoje ir visame NATO. Pokalbis truko neilgai – apie 20 min.
Po susitikimo – S. Lavrovas išstojo su pareiškimais, rodančiais, kad Maskvai neįdomios nei paliaubos, nei laivybos atnaujinimas.
„Ponas J. Wadephulas kaip tik ir kalbėjo, kad labai svarbu realizuoti Juodosios jūros iniciatyvą. Kažkas buvo dar. Bet nieko naujo lyginant su tuo, ką Berlynas kasdien viešai kartoja – neišgirdau. Aš jam taip ir pasakiau“, – sakė S. Lavrovas.
„Tai gali tapti savaime išsipildanti pranašystė“
Ir vėl pasinaudojo proga pagrasinti Europai – jei ši ir toliau rems Ukrainą, ir pati ginkluosis.
„Tai Europa ruošiasi karui su mumis. Jie kasdien patvirtina, kad iki 2030 europiečiai turi būti pasiruošę karui. Žinote, tai lyg savaime išsipildanti pranašystė gali tapti ši pozicija“, – kalbėjo kremliaus ruporas.
Tokiais pareiškimas ir sabotažais Maskva siekia įbauginti ir suskaldyti Vakarus. Mat kol Vakarai remia Ukrainą – maskoliai negali nugalėti kare.
Todėl V. Putino karas ir tapo kasdieniu teroru – bandymu palaužti Ukrainą civilių žudynėmis, šalčiu ir nemiga.
Kol Lavrovas meluoja – okupantai smogia Ukrainos civiliams
Šią naktį maskoliai masiškai smūgiavo Odesos sričiai, pražudydami vieną ir sužeisdami dar kelis žmones. Kliuvo gyvenamiesiems namams, dirbtuvėms, sandėliams ir vilkikams.
O jau įsidienojus rusofašistai reaktyviniu dronu smogė į važiuojamąją dalį Kyjivo pašonėje, pražudydami vieną ir sužeisdami dar kelis žmones. Tiesa Ukraina, anot Zelenskio, tokius dronus jau mokosi vis geriau numušti.
„Ukraina perima jau 55 proc. reaktyvinių „šachedų“. Rugsėjį buvo virš 2730 reaktyvinių „šachedų“. Ir virš 1500 buvo numušti arba nukenksminti. Deja reikšminga dalis vis dar pasiekia tikslų. Bet mes Ukrainoje žingsnis po žingsnio sukursime apsaugą“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Masiškai rusofašistų leidžiami reaktyviniai dronai dabar viena didžiausių problemų Ukrianoje. O įprastus „šachedus“ ukrainiečiai numuša didesniu nei 90 proc. efektyvumu.
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