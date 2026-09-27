TV3 Žinios. Jungtinėje Karalystėje – incidentas; Vokietijos ministras susitiko su Lavrovu

Tuo tarpu Jungtinių Tautų užkulisiuose Vokietijos užsienio reikalų ministras netikėtai susitiko su Rusiją atstovaujančiu Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks abiejų šalių ministrų susitikimas nuo pat Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios. Ir vyksta įtemptu metu, kai Rusijos agentaI vis dažniau rengia sabotažo aktus Vokietijoje. Vokiečių užsienio reikalų ministras paragino rusų ministrą deeskaluoti hibridinį karą Europoje ir sutikti su paliaubomis Ukrainoje. Tačiau po 20 min. trukusio susitikimo Lavrovas pareiškė, kad susitikime neišgirdo nieko naujo ir kad tai pati Europa trukdo baigti karą Ukrainoje.
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