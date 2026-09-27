Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Istorinį finalą pasiekusios ukrainietės kalbėjo apie karo alinamos šalies realybę

2026-09-27 17:56 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 17:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Čekijos tenisininkės triumfavo Billie Jean King taurės turnyre. Šendžene (Kinija) vykusiame finale čekės 2:0 nugalėjo Ukrainos rinktinę ir iškovojo 12-ąjį šios šalies istorijoje trofėjų.

Elina Svitolina | Scanpix nuotr.

Čekijos tenisininkės triumfavo Billie Jean King taurės turnyre. Šendžene (Kinija) vykusiame finale čekės 2:0 nugalėjo Ukrainos rinktinę ir iškovojo 12-ąjį šios šalies istorijoje trofėjų.

REKLAMA
0

Pergalę čekėms užtikrino dvi vienetų kovos. Pirmojoje Karolina Muchova (WTA-8) per 70 minučių 6:2, 6:3 nepaliko vilčių Anhelinai Kalininai (WTA-48), o antrajame mače Linda Noskova (WTA-6) 6:3, 7:6 (7:5) palaužė pasaulio reitingo septintąją raketę Eliną Svitoliną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai ypatingas jausmas. Svajojau pakelti šį trofėjų. Laimėti kartu su šiomis merginomis yra didžiulis malonumas. Didžiuojuosi tuo, kaip visą savaitę kovojome, treniravomės ir palaikėme viena kitą. Komandoje buvo nuostabi atmosfera. Pergalė – tarsi vyšnia ant torto“, – sakė 30-metė K. Muchova.

REKLAMA
REKLAMA

Antrojoje finalo dvikovoje L. Noskova turėjo gerokai daugiau darbo. E. Svitolina iškart perėmė iniciatyvą ir išsiveržė į priekį 3:1, tačiau čekė netrukus atsakė penkiais laimėtais geimais iš eilės bei laimėjo pirmąjį setą.

REKLAMA

Antrajame sete nė viena tenisininkė nenorėjo nusileisti. Viskas sprendėsi pratęsime, kuriame L. Noskova pirmavo 6:3. E. Svitolina atlaikė du „match pointus“, tačiau trečiąją progą čekė jau išnaudojo ir po 95 minučių užbaigė susitikimą.

„Elina yra puiki žaidėja, todėl žinojau, kad ji kovos iki galo. Džiaugiuosi, kad sugebėjau išlaikyti koncentraciją ir užbaigti mačą“, – sakė L. Noskova.

REKLAMA
REKLAMA

Čekijos rinktinės kapitonei Barborai Strycovai šis triumfas buvo ypatingas. Šešiskart Billie Jean King taurės čempionė 2018 metais pati buvo Čekijos rinktinės žaidėja, o dabar trofėjų iškovojo jau eidama kapitonės pareigas.

B. Strycova tapo vos ketvirtąja moterimi istorijoje, kuriai pavyko laimėti šį turnyrą ir kaip žaidėjai, ir kaip rinktinės kapitonei. Anksčiau tai buvo padariusios Margaret Court, Chris Evert ir Billie Jean King.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Laimėti kaip žaidėjai ir dabar triumfuoti kaip tokios neįtikėtinos žaidėjų grupės kapitonei – tai man reiškia labai daug. Atvirai kalbant, tai buvo mano svajonė, kurios garsiai niekada nesakiau. Dabar ji išsipildė. Jaučiuosi tarsi sapne, nors visa tai yra tikra“, – kalbėjo B. Strycova.

Ukrainos rinktinė, nepaisant pralaimėjimo finale, į istoriją įsirašė pasiekusi pirmąjį savo Billie Jean King taurės finalą. Pusfinalyje ukrainietės eliminavo dvejus metus iš eilės čempionėmis tapusias Italijos tenisininkes.

REKLAMA

„Šiandien nebuvo lengva, tačiau labai didžiuojuosi visa komanda ir tuo, ką šiemet nuveikėme. Iki čempionių titulo pritrūko vieno žingsnio, tačiau kitais metais grįšime dar labiau motyvuotos ir bandysime pasirodyti geriau“, – sakė E. Svitolina.

Ukrainos rinktinės kapitonas Ilja Marčenka taip pat džiaugėsi komandos progresu.

„Mūsų komanda kasmet tampa vis stipresnė. Pernai patekimas į pusfinalį buvo istorinis pasiekimas, o šiemet jau laikėme tai normaliu rezultatu. Dabar pasiekėme dar vieną istorinę ribą – žaidėme finale. Į ateitį žvelgiame labai optimistiškai. Ukrainai tai labai svarbu. Šiuo metu mūsų šalyje žmonės susiduria su daugybe sunkumų – vyksta atakos, skraido dronai ir raketos. Tokios džiaugsmo akimirkos labai svarbios Ukrainos žmonėms. Labai džiaugiamės, kad šią savaitę galėjome jiems suteikti bent šiek tiek džiaugsmo“, – sakė I. Marčenka.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolina Muchova | Scanpix nuotr.
Čekija po aštuonerių metų pertraukos vėl žais Billie Jean King taurės finale

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų