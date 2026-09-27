Istorinį finalą pasiekusios ukrainietės kalbėjo apie karo alinamos šalies realybę

Pergalę čekėms užtikrino dvi vienetų kovos. Pirmojoje Karolina Muchova (WTA-8) per 70 minučių 6:2, 6:3 nepaliko vilčių Anhelinai Kalininai (WTA-48), o antrajame mače Linda Noskova (WTA-6) 6:3, 7:6 (7:5) palaužė pasaulio reitingo septintąją raketę Eliną Svitoliną.
„Tai ypatingas jausmas. Svajojau pakelti šį trofėjų. Laimėti kartu su šiomis merginomis yra didžiulis malonumas. Didžiuojuosi tuo, kaip visą savaitę kovojome, treniravomės ir palaikėme viena kitą. Komandoje buvo nuostabi atmosfera. Pergalė – tarsi vyšnia ant torto“, – sakė 30-metė K. Muchova.
Antrojoje finalo dvikovoje L. Noskova turėjo gerokai daugiau darbo. E. Svitolina iškart perėmė iniciatyvą ir išsiveržė į priekį 3:1, tačiau čekė netrukus atsakė penkiais laimėtais geimais iš eilės bei laimėjo pirmąjį setą.
Antrajame sete nė viena tenisininkė nenorėjo nusileisti. Viskas sprendėsi pratęsime, kuriame L. Noskova pirmavo 6:3. E. Svitolina atlaikė du „match pointus“, tačiau trečiąją progą čekė jau išnaudojo ir po 95 minučių užbaigė susitikimą.
„Elina yra puiki žaidėja, todėl žinojau, kad ji kovos iki galo. Džiaugiuosi, kad sugebėjau išlaikyti koncentraciją ir užbaigti mačą“, – sakė L. Noskova.
Čekijos rinktinės kapitonei Barborai Strycovai šis triumfas buvo ypatingas. Šešiskart Billie Jean King taurės čempionė 2018 metais pati buvo Čekijos rinktinės žaidėja, o dabar trofėjų iškovojo jau eidama kapitonės pareigas.
B. Strycova tapo vos ketvirtąja moterimi istorijoje, kuriai pavyko laimėti šį turnyrą ir kaip žaidėjai, ir kaip rinktinės kapitonei. Anksčiau tai buvo padariusios Margaret Court, Chris Evert ir Billie Jean King.
„Laimėti kaip žaidėjai ir dabar triumfuoti kaip tokios neįtikėtinos žaidėjų grupės kapitonei – tai man reiškia labai daug. Atvirai kalbant, tai buvo mano svajonė, kurios garsiai niekada nesakiau. Dabar ji išsipildė. Jaučiuosi tarsi sapne, nors visa tai yra tikra“, – kalbėjo B. Strycova.
Ukrainos rinktinė, nepaisant pralaimėjimo finale, į istoriją įsirašė pasiekusi pirmąjį savo Billie Jean King taurės finalą. Pusfinalyje ukrainietės eliminavo dvejus metus iš eilės čempionėmis tapusias Italijos tenisininkes.
„Šiandien nebuvo lengva, tačiau labai didžiuojuosi visa komanda ir tuo, ką šiemet nuveikėme. Iki čempionių titulo pritrūko vieno žingsnio, tačiau kitais metais grįšime dar labiau motyvuotos ir bandysime pasirodyti geriau“, – sakė E. Svitolina.
Ukrainos rinktinės kapitonas Ilja Marčenka taip pat džiaugėsi komandos progresu.
„Mūsų komanda kasmet tampa vis stipresnė. Pernai patekimas į pusfinalį buvo istorinis pasiekimas, o šiemet jau laikėme tai normaliu rezultatu. Dabar pasiekėme dar vieną istorinę ribą – žaidėme finale. Į ateitį žvelgiame labai optimistiškai. Ukrainai tai labai svarbu. Šiuo metu mūsų šalyje žmonės susiduria su daugybe sunkumų – vyksta atakos, skraido dronai ir raketos. Tokios džiaugsmo akimirkos labai svarbios Ukrainos žmonėms. Labai džiaugiamės, kad šią savaitę galėjome jiems suteikti bent šiek tiek džiaugsmo“, – sakė I. Marčenka.
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