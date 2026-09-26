Ukrainietės sukūrė istoriją: įveikė Italiją ir pirmą kartą pateko į Billie Jean King taurės finalą

Pirmąjį tašką Ukrainai iškovojo Anhelina Kalinina (WTA-48), kuri 6:3, 6:4 nugalėjo Tyrą Cateriną Grant (WTA-150).
Vis dėlto lemiamas žodis priklausė Elinai Svitolinai (WTA-20). Ukrainos rinktinės lyderė vos per kiek daugiau nei valandą 6:2, 6:2 susitvarkė su Jasmine Paolini (WTA-8) ir užtikrino savo komandai vietą finale.
E. Svitolinai ši pergalė buvo ir savotiškas revanšas už praėjusių metų turnyrą. Tuomet ukrainietė prieš J. Paolini pirmavo 6:3, 4:2 ir buvo vos per du laimėtus geimus nuo pergalės, tačiau italė sugebėjo atsitiesti bei laimėti mačą trimis setais. Vėliau Italija laimėjo lemiamą dvejetų susitikimą, pateko į finalą ir galiausiai antrus metus iš eilės iškovojo čempionės titulą.
Šįkart E. Svitolina savo pergalę pažymėjo neįprastai – po paskutinio taško trenkė rakete į kortą. Įprastai toks veiksmas tenise reiškia nusivylimą, tačiau šįkart jis tapo ukrainietės džiaugsmo išraiška.
Ukrainos rinktinei šiame turnyre tenka verstis be traumuotos Martos Kostiuk, kuri šiemet pasiekė „Roland Garros“ ir Vimbldono turnyrų pusfinalius.
Finale Ukrainos rinktinės laukia Čekija. Čekės penktadienį be didesnio vargo 2:0 nugalėjo Ispaniją, laimėdamos abu vienetų susitikimus.
Čekijos rinktinėje – Vimbldono čempionė Linda Noskova, „Didžiojo kirčio“ turnyro finalininkė Karolína Muchova ir pasaulio dvejetų reitingo lyderė Katerina Siniakova. Pastaroji neseniai triumfavo „US Open“ ir iškovojo antrąjį karjeros „Didžiojo kirčio“ titulą dvejetų varžybose.
Ukrainos ir Čekijos akistata dėl Billie Jean King taurės čempionių titulo vyks sekmadienį.
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