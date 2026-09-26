Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Ukrainietės sukūrė istoriją: įveikė Italiją ir pirmą kartą pateko į Billie Jean King taurės finalą

2026-09-26 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 19:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos moterų teniso rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko į Billie Jean King taurės finalą. Šeštadienį Šendžene (Kinija) vykusiame pusfinalyje ukrainietės 2:0 įveikė praėjusių dvejų metų turnyro čempionę Italiją.

Elina Svitolina | Scanpix nuotr.

Ukrainos moterų teniso rinktinė pirmą kartą istorijoje pateko į Billie Jean King taurės finalą. Šeštadienį Šendžene (Kinija) vykusiame pusfinalyje ukrainietės 2:0 įveikė praėjusių dvejų metų turnyro čempionę Italiją.

REKLAMA
0

Pirmąjį tašką Ukrainai iškovojo Anhelina Kalinina (WTA-48), kuri 6:3, 6:4 nugalėjo Tyrą Cateriną Grant (WTA-150).

Vis dėlto lemiamas žodis priklausė Elinai Svitolinai (WTA-20). Ukrainos rinktinės lyderė vos per kiek daugiau nei valandą 6:2, 6:2 susitvarkė su Jasmine Paolini (WTA-8) ir užtikrino savo komandai vietą finale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Svitolinai ši pergalė buvo ir savotiškas revanšas už praėjusių metų turnyrą. Tuomet ukrainietė prieš J. Paolini pirmavo 6:3, 4:2 ir buvo vos per du laimėtus geimus nuo pergalės, tačiau italė sugebėjo atsitiesti bei laimėti mačą trimis setais. Vėliau Italija laimėjo lemiamą dvejetų susitikimą, pateko į finalą ir galiausiai antrus metus iš eilės iškovojo čempionės titulą.

REKLAMA
REKLAMA

Šįkart E. Svitolina savo pergalę pažymėjo neįprastai – po paskutinio taško trenkė rakete į kortą. Įprastai toks veiksmas tenise reiškia nusivylimą, tačiau šįkart jis tapo ukrainietės džiaugsmo išraiška.

REKLAMA

Ukrainos rinktinei šiame turnyre tenka verstis be traumuotos Martos Kostiuk, kuri šiemet pasiekė „Roland Garros“ ir Vimbldono turnyrų pusfinalius.

Finale Ukrainos rinktinės laukia Čekija. Čekės penktadienį be didesnio vargo 2:0 nugalėjo Ispaniją, laimėdamos abu vienetų susitikimus.

Čekijos rinktinėje – Vimbldono čempionė Linda Noskova, „Didžiojo kirčio“ turnyro finalininkė Karolína Muchova ir pasaulio dvejetų reitingo lyderė Katerina Siniakova. Pastaroji neseniai triumfavo „US Open“ ir iškovojo antrąjį karjeros „Didžiojo kirčio“ titulą dvejetų varžybose.

Ukrainos ir Čekijos akistata dėl Billie Jean King taurės čempionių titulo vyks sekmadienį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Anhelina Kalinina ir Liudmyla Kičenok | Scanpix nuotr.
Belgijos tenisininkės priešinosi iki galo, tačiau Ukrainai kelią į pusfinalį atvėrė dvejetai

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų