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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Pavyzdinis revanšas Kaune: „Energija“ patiesė Rygos „Prizma/RTU“ ekipą

2026-09-26 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 19:01
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Šeštadienio popietę Kauno ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse saldų revanšą iškovojo Elektrėnų „Energija“, kuri 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) užtikrintai nugalėjo Rygos „Prizma/RTU“ (Latvija) ledo ritulininkus ir iškovojo pirmuosius taškus čempionate.

OHL nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienio popietę Kauno ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse saldų revanšą iškovojo Elektrėnų „Energija“, kuri 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) užtikrintai nugalėjo Rygos „Prizma/RTU“ (Latvija) ledo ritulininkus ir iškovojo pirmuosius taškus čempionate.

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Tai buvo visiškai kitokia dvikova nei pirmoji šių komandų akistata sezono starte rugsėjo 15 dieną Rygoje, kai vietos klubas šventė triuškinamą pergalę 9:1.

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Šį kartą elektrėniškiai nuo pat pirmųjų minučių demonstravo kovingumą bei kontroliavo rungtynių eigą. Pirmajame kėlinyje „Energiją“ į priekį išvedė Arnoldas Bosas (07:09 min.), o antrajame kėlinuke persvarą dar labiau įtvirtino antrasis A. Boso įvartis bei Egidijus Binkulis.

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Trečiajame kėlinyje galutinį tašką padėjo Dovydas Laimutis bei Aivaras Bendžius.

Elektrėnų ekipos gretose šioje dvikovoje debiutavo broliai dvyniai 20-mečiai Illia ir Danylo Baidos iš Ukrainos.

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Vartuose užtikrintai rungtyniavo Connoras Androlewiczas, atrėmęs 31 varžovų metimą iš 33 (93.9 proc. atremtų metimų).

Įvarčius „Energijai“ pelnė: Arnoldas Bosas (07:09, Tadas Kumeliauskas, Aivaras Bendžius), Arnoldas Bosas (26:57, Illia Baida), Egidijus Binkulis (31:11, Dovydas Laimutis, Vladyslavas Šyrinas), Dovydas Laimutis (44:10, Egidijus Binkulis), Aivaras Bendžius (47:30, Tadas Kumeliauskas, Arnoldas Bosas).

Artimiausias rungtynes Elektrėnų „Energija“ žais sekmadienį, spalio 4 dieną, 13:00 val., išvykoje prieš „Rīgas HS / Dinaburga“ (Latvija) ekipą.

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