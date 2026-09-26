Pavyzdinis revanšas Kaune: „Energija“ patiesė Rygos „Prizma/RTU“ ekipą

Tai buvo visiškai kitokia dvikova nei pirmoji šių komandų akistata sezono starte rugsėjo 15 dieną Rygoje, kai vietos klubas šventė triuškinamą pergalę 9:1.
Šį kartą elektrėniškiai nuo pat pirmųjų minučių demonstravo kovingumą bei kontroliavo rungtynių eigą. Pirmajame kėlinyje „Energiją“ į priekį išvedė Arnoldas Bosas (07:09 min.), o antrajame kėlinuke persvarą dar labiau įtvirtino antrasis A. Boso įvartis bei Egidijus Binkulis.
Trečiajame kėlinyje galutinį tašką padėjo Dovydas Laimutis bei Aivaras Bendžius.
Elektrėnų ekipos gretose šioje dvikovoje debiutavo broliai dvyniai 20-mečiai Illia ir Danylo Baidos iš Ukrainos.
Vartuose užtikrintai rungtyniavo Connoras Androlewiczas, atrėmęs 31 varžovų metimą iš 33 (93.9 proc. atremtų metimų).
Įvarčius „Energijai“ pelnė: Arnoldas Bosas (07:09, Tadas Kumeliauskas, Aivaras Bendžius), Arnoldas Bosas (26:57, Illia Baida), Egidijus Binkulis (31:11, Dovydas Laimutis, Vladyslavas Šyrinas), Dovydas Laimutis (44:10, Egidijus Binkulis), Aivaras Bendžius (47:30, Tadas Kumeliauskas, Arnoldas Bosas).
Artimiausias rungtynes Elektrėnų „Energija“ žais sekmadienį, spalio 4 dieną, 13:00 val., išvykoje prieš „Rīgas HS / Dinaburga“ (Latvija) ekipą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.