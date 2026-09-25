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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ įkando Baltijos lygos lyderiams ir sustoti neketina

2026-09-25 18:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 18:24
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Rytoj Vilniuje OHL Baltijos ledo ritulio lygos rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ namuose priims varžovus iš Kyjivo „Capitals“.

Nojus Kudzevičius | Komandos nuotr.

Rytoj Vilniuje OHL Baltijos ledo ritulio lygos rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ namuose priims varžovus iš Kyjivo „Capitals“.

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Įspūdingose rungtynėse iškovotas taškas su Jelgavos „Zemgale“

Vakar vilniečiai namie susitiko su kasmet Baltijos lygos finale kovojančiais Jelgavos „Zemgale“ ledo ritulininkais ir netikėtai vos nepatiesė tituluotų varžovų – svečiai laimėjo tik pratęsime rezultatu 6:5. Nors visas rungtynes sostinės komanda kvėpavo latviams į nugarą, tačiau pastarieji iki pat trečiojo kėlinio pabaigos išlaikė dviejų įvarčių persvarą ir atrodė, kad pasipriešinta galingiems varžovams garbingai, bet taškų iškovoti nepavyks. Tačiau 57-ąją rungtynių minutę Povilas Verenis skirtumą sušvelnino iki minimumo, o tiksint paskutinei dvikovos minutei Kajus Zeynalovas rezultatą išlygino. Be to Vilniaus komandoje ketvirtadienį dar kartą pasižymėjo P. Verenis, taip pat po įvartį pelnė Grigorijus Pavliukovas ir suomis Otto Karvinenas.

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Pratęsime sėkmingesni buvo Jelgavos ledo ritulininkai – antrąją jo minutę lemiamą įvartį pelnė Martinšas Antonsas.

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E. Aittola nori daugiau

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ vyriausiasis treneris suomis Elmo Aittola pažymėjo komandos progresą ir paminėjo tris svarbus aspektus norint sėkmingai pasirodyti rytojaus rungtynėse Vilniuje prieš Rygoje turtingiausią lygos komandą iš Kyjivo.

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„Rytojaus rungtynės su „Kyiv Capitals“ bus rimtas iššūkis, kuriam turime būti visapusiškai pasiruošę. Žinome, kad šį sezoną jau kartą žaidėme ir pralaimėjome 1:6. Tą kartą nemačiau komandos, kuria siekiame būti. O vakarykštis atkaklus mačas su „Zemgale“, kurio baigčiai prireikė pratęsimo, parodė, kokią didelę pažangą jau padarėme.

Iškovotas taškas prieš „Zemgale“ buvo svarbus žingsnis į priekį, tačiau tos rungtynės jau praeityje – rytoj mūsų laukia visiškai naujas iššūkis. Ledo ritulyje labai daug lemia tikėjimas, kovingumas ir gebėjimas žaisti kaip vieningai komandai. Jei rytoj ant ledo atsinešime visus šiuos tris dalykus, suteiksime sau visas galimybes pasiekti teigiamą rezultatą.“

Šeštadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 16 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

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