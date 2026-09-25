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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Krinickis būdamas vos 20-ies užkariavo Las Vegasą: lietuvis – „Amateur Olympia“ čempionas

2026-09-25 18:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 18:21
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Vos 20-ies metų Lietuvos kultūristas Albertas Krinickis Las Vegase (JAV) vykusiame 2026 metų NPC „Amateur Olympia“ turnyre iškovojo absoliutaus čempiono titulą ir pelnė IFBB profesionalo kortą.

Albertas Krinickis | Instagram.com nuotr

Vos 20-ies metų Lietuvos kultūristas Albertas Krinickis Las Vegase (JAV) vykusiame 2026 metų NPC „Amateur Olympia“ turnyre iškovojo absoliutaus čempiono titulą ir pelnė IFBB profesionalo kortą.

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Rugsėjo 22–23 dienomis vykusiose varžybose A. Krinickis pirmiausia triumfavo supersunkaus svorio kategorijoje, o vėliau tapo ir absoliučiu vyrų kultūrizmo varžybų nugalėtoju.

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A post shared by Albertas Krinickis IFBB PRO (@krinickis_)

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2024 ir 2025 metais A. Krinickis varžėsi klasikinio kultūrizmo („Classic Physique“) kategorijoje, tačiau šiemet persikėlė į pagrindinę kultūrizmo rungtį.

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Po varžybų duodamas interviu lietuvis atskleidė, kad praėjusiais metais svėrė apie 200 svarų (91 kg), o šiemet į sceną žengė sverdamas maždaug 240 svarų (109 kg).

A. Krinickio fizinė forma ir raumenų masė ypač išsiskyrė turint omenyje jo amžių. Daug dėmesio sulaukė lietuvio kojų raumenys, masyvi viršutinė kūno dalis ir nugaros raumenys.

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Įdomu tai, kad A. Krinickio sportinė kelionė prasidėjo ne kultūrizmo salėje. Paauglystėje jis rimtai užsiėmė tenisu, tačiau vėliau susidomėjo jėgos treniruotėmis. Būdamas 17-os metų jis visiškai susikoncentravo į darbą sporto salėje ir pradėjo rimčiau ruoštis kultūrizmo varžyboms.

„Amateur Olympia“ triumfas A. Krinickiui garantavo IFBB profesionalo statusą. Vis dėlto šis laimėjimas automatiškai nesuteikia teisės varžytis profesionaliame „Mr. Olympia“ turnyre – pirmiausia lietuviui teks išbandyti jėgas kitose profesionalų varžybose ir jose siekti vietos prestižiškiausiame kultūrizmo renginyje.

Pirmasis A. Krinickio startas profesionalų gretose turėtų parodyti, kaip jaunojo lietuvio fizinis pasirengimas atrodys aukščiausio lygio varžybose.

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