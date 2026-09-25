Krinickis būdamas vos 20-ies užkariavo Las Vegasą: lietuvis – „Amateur Olympia“ čempionas

Rugsėjo 22–23 dienomis vykusiose varžybose A. Krinickis pirmiausia triumfavo supersunkaus svorio kategorijoje, o vėliau tapo ir absoliučiu vyrų kultūrizmo varžybų nugalėtoju.
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2024 ir 2025 metais A. Krinickis varžėsi klasikinio kultūrizmo („Classic Physique“) kategorijoje, tačiau šiemet persikėlė į pagrindinę kultūrizmo rungtį.
Po varžybų duodamas interviu lietuvis atskleidė, kad praėjusiais metais svėrė apie 200 svarų (91 kg), o šiemet į sceną žengė sverdamas maždaug 240 svarų (109 kg).
A. Krinickio fizinė forma ir raumenų masė ypač išsiskyrė turint omenyje jo amžių. Daug dėmesio sulaukė lietuvio kojų raumenys, masyvi viršutinė kūno dalis ir nugaros raumenys.
Įdomu tai, kad A. Krinickio sportinė kelionė prasidėjo ne kultūrizmo salėje. Paauglystėje jis rimtai užsiėmė tenisu, tačiau vėliau susidomėjo jėgos treniruotėmis. Būdamas 17-os metų jis visiškai susikoncentravo į darbą sporto salėje ir pradėjo rimčiau ruoštis kultūrizmo varžyboms.
„Amateur Olympia“ triumfas A. Krinickiui garantavo IFBB profesionalo statusą. Vis dėlto šis laimėjimas automatiškai nesuteikia teisės varžytis profesionaliame „Mr. Olympia“ turnyre – pirmiausia lietuviui teks išbandyti jėgas kitose profesionalų varžybose ir jose siekti vietos prestižiškiausiame kultūrizmo renginyje.
Pirmasis A. Krinickio startas profesionalų gretose turėtų parodyti, kaip jaunojo lietuvio fizinis pasirengimas atrodys aukščiausio lygio varžybose.
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