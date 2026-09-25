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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Pirmosios žalgiriečių namų rungtynės sezone: ar pavyks pagerinti 15 metų lankomumo rekordą?

2026-09-25 18:09 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 18:09
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Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau šį sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, rungtynėse nuo 16:50 val. susitiks su „Šiauliais“. Šioje dvikovoje gali būti pagerintas visų laikų „Žalgirio“ ir „Šiaulių“ komandų tarpusavio rungtynių lankomumo rekordas.

(Foto: Rokas Lukoševičius)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai jau šį sekmadienį Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, rungtynėse nuo 16:50 val. susitiks su „Šiauliais“. Šioje dvikovoje gali būti pagerintas visų laikų „Žalgirio“ ir „Šiaulių“ komandų tarpusavio rungtynių lankomumo rekordas.

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„Žalgirio“ ir „Šiaulių“ dvikovų lankomumo rekordas užfiksuotas dar pirmajame „Žalgirio“ arenos sezone. 2011 m. lapkričio 25 d. vykusias šių komandų rungtynes stebėjo net 10 020 sirgalių.

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Sekmadienį vyksiantis susitikimas gali priartėti prie šio skaičiaus ar net jį pagerinti.

Didelio sirgalių susidomėjimo iš anksto jau sulaukusios žalgiriečių rungtynės su „Šiauliais“ bus puiki proga pirmą kartą šiame sezone Nemuno saloje išvysti Tomo Masiulio treniruojamą komandą.

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„Žalgiris“ šią dvikovą pasitinka po ketvirtadienį iškovotos puikios pergalės pirmosiose Eurolygos sezono rungtynėse Belgrade, kur 83:77 buvo palaužtas vietos „Crvena Zvezda“ klubo pasipriešinimas.

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Sirgaliai sekmadienį arenoje laukiami nuo pat 15:20 val., kai bus atveriamos durys. Koridoriuose atvykusiųjų lauks įvairios pramogos.

Be to, prieš rungtynes įvyks energingas komandos pristatymas, o didžiosios pertraukos metu – Jono Valančiūno antrininkų konkurso finalas.

J.Valančiūno antrininką padės išrinkti speciali komisija ir į „Žalgirio“ areną susirinkę sirgaliai, savo palaikymą išreikšdami triukšmu.

Žaliai baltų sirgaliai į areną kviečiami atvykti su šalikais ir laikytis žalio aprangos kodo.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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