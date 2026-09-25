Gudelis nebepriklauso „Ryto“ klubo dalininkų gretoms

Lrytas.lt šaltiniai skelbia, kad D.Gudelio nebėra „Ryto“ dalininkų gretose – jam priklausė 10 iš 40 klubo dalių. Pridedama, kad anykštėno neliko nei valdyboje, nei pačiame klube.
Didžiausia klubo dalininkė – Vilniaus miesto savivaldybė – turi 16 dalių, Sostinės krepšinio mokyklai (SKM) priklauso 9 dalys, Olegui Šibkovui – 2 dalys, UAB „Norvelita“ – 2 dalys, sirgalių bendruomenei „B Tribūna“ – 1 dalis.
„Rytas“ baigia susitarti su „Civinity“, kuri įsigis kontrolinį akcijų paketą.
D.Gudelis kandidatuoja į asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.