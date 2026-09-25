Matas Kubilius finišavo 80-as pasaulio jaunių plento dviračių čempionate

Lietuvis 134 km distancijoje užėmė 80-ąją vietą. Iš 154 startavusių dviratininkų finišą pasiekė 84 sportininkai.
Lenktynės pareikalavo daug jėgų. Trasa buvo itin kalvota – joje dviratininkams teko įveikti net 2682 metrų bendrą vertikalų pakilimą. Pasak trenerio Kęstučio Česaičio, trasoje beveik nebuvo lygių atkarpų – sportininkams teko tai leistis nuo kalnų, tai vėl kopti į įkalnes.
Auksą iškovojo ispanas Benjaminas Novalis (3:23:35). Jis 42 sek. aplenkė prancūzą Simoną Defrance‘ą ir 2 min. 12 sek. – švedą Eliasą Wandelį.
Penktadienį pasaulio čempionate startuos Lietuvos jaunių merginų rinktinės atstovės. 134 km grupinėse lenktynėse jėgas išmėgins Augustė Mikutytė ir Augustė Audinytė. Lenktynių pradžia Lietuvos laiku – 21.15 val.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.