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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Matas Kubilius finišavo 80-as pasaulio jaunių plento dviračių čempionate

2026-09-25 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 10:44
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Monrealyje (Kanada) vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate ketvirtadienį startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius.

Matas Kubilius (Kęstučio Česaičio nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Monrealyje (Kanada) vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate ketvirtadienį startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius.

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Lietuvis 134 km distancijoje užėmė 80-ąją vietą. Iš 154 startavusių dviratininkų finišą pasiekė 84 sportininkai.

Lenktynės pareikalavo daug jėgų. Trasa buvo itin kalvota – joje dviratininkams teko įveikti net 2682 metrų bendrą vertikalų pakilimą. Pasak trenerio Kęstučio Česaičio, trasoje beveik nebuvo lygių atkarpų – sportininkams teko tai leistis nuo kalnų, tai vėl kopti į įkalnes.

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Penktadienį pasaulio čempionate startuos Lietuvos jaunių merginų rinktinės atstovės. 134 km grupinėse lenktynėse jėgas išmėgins Augustė Mikutytė ir Augustė Audinytė. Lenktynių pradžia Lietuvos laiku – 21.15 val.

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