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Tubelis apie Valančiūno jėgą: tik smūgiai į nosį galil jį sustabdyti

2026-09-25 12:02 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 12:02
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Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą svečiuose palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po rungtynių savo komentarais apie žaidimo aspektus, atvedusius į pergalę ir nesustabdomą Jono Valančiūno klaidinimą judesį specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams pasidalijo 23 naudingumo balus surinkęs ir dvigubą dublį įsirašęs Ąžuolas Tubelis.

Ą.Tubelis apžvelgė pirmąją pergalę (Žalgirio nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienio vakarą svečiuose palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą ir pergalingai pradėjo naująjį Eurolygos sezoną. Po rungtynių savo komentarais apie žaidimo aspektus, atvedusius į pergalę ir nesustabdomą Jono Valančiūno klaidinimą judesį specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams pasidalijo 23 naudingumo balus surinkęs ir dvigubą dublį įsirašęs Ąžuolas Tubelis.

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„Jaučiuosi gerai. Tos energijos tam tikruose momentuose turėjau netgi per daug, bet tiek aš, tiek komanda kovėsi, visi stengėsi atsitverti savo žmones, o kitoje pusėje lipti ant lentos, tai, aišku, varžovai buvo stiprus, jie turi tą dydį, jėgą, bando žaisti ispanišką krepšinį, tai nėra lengva, bet galvoju, kad pirmoms rungtynėms tos klaidelės yra normalu. Gale rungtynių sužaidė tas šaltas protas, mūsų koncentracija gynyboje, pražangų nesirinkimas, kadangi pakankamai anksti buvome bonuse“, – kalbėjo žalgirietis.

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Aukštaūgis su šypsena pakomentavo ir iš po krepšio pramestą metimą.

„Taip būna, kai jau esi labai laisvas. Toje vietoje neapsisprendžiau, ar dėti, ar mesti. Aišku, ir jų sirgaliai pridėjo“, – atsakė Ą.Tubelis.

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Aukštaūgis aptarė buvimą aikštėje su J.Valančiūnu ir pastarojo pirmąjį pasirodymą Senojo žemyno pajėgiausioje lygoje.

„Jei dar kažkas nežinojo, tai dabar jau visi pamatė ir žino, kad Jonas yra mūsų jėga po krepšiu ir mes turime jam irgi padėti. Jei ateina pagalba, mes turime atsilaisvinti, nes jis labai gerai nusimeta kamuolį“, – akcentavo žalgirietis.

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Galiausiai Ą.Tubelis išskyrė kantrybės svarbą ir pakomentavo antrajame kėlinyje išvystą J.Valančiūno klaidinamą judesį.

„Treniruotėse nelabai jį dengiu, tai man dar neteko pasimauti, bet kai žaidžiame vienas prieš vieną ant „ūselio“, tai nėra šansų. Aš žinau, kad oponentai stengiasi, bet galų gale, Jonas arba pelno taškus, arba išprovokuoja pražangą. Šiandien pamatėme, kad tik smūgiai į nosį gali jį sustabdyti, tada jau reikėjo pasikeisti“, – šypsojosi Ą.Tubelis.

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