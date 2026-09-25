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Edgaras Jankauskas po pergalingo Tautų lygos starto: „Rungtynės klostėsi pagal scenarijų, kokio laukėme“

2026-09-25 12:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-25 12:00
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Lietuvos vyrų rinktinė pergalingai pradėjo UEFA tautų lygos naujojo ciklo turnyrą.

Edgaras Jankauskas | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vyrų rinktinė pergalingai pradėjo UEFA tautų lygos naujojo ciklo turnyrą.

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Pirmosiose rungtynėse ketvirtadienio vakarą Lietuvos rinktinė svečiuose 2:0 susitvarkė su Lichtenšteino futbolininkais ir įsirašė pirmuosius tris taškus.

Abu įvarčiai krito antrame rungtynių kėlinyje. Visų pirma puikų reidą tiksliu smūgiu užbaigė pirmą įvartį su nacionalinės rinktinės marškinėliais pelnęs Lukas Michelbrinkas, o dar po kelių minučių mūsiškių persvarą įtvirtino puikiu tolimu smūgiu pasižymėjęs Artūras Dolžnikovas.

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Po rungtynių Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas akcentavo, kad lietuviai toje dvikovoje buvo geresnė ir komanda ir pelnytai įrodė tai aikštėje.

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„Manau, kad tikrai sužaidėme geras rungtynes. Sunku teigti, ar dabar jau esame grupės favoritai, tačiau šioje dvikovoje akivaizdžiai buvome geresnė komanda, nors buvo ir nelengva. Pirmame kėlinyje jautėme nuolatinį pasipriešinimą, susikūrėme kelias progas, bet nepavyko įmušti įvarčio.

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Varžovai aktyviai gynėsi, o prie mūsų vartų per daug neprikūrė dėl mūsų kokybiško žaidimo, kamuolio kontrolės ir kantrybės. Smagu, kad įmušėme du įvarčius, debiutavo Adrianas Lickūnas, matėme ir pirmą Luko Michelbrinko įvartį su Lietuvos rinktinės marškinėliais, tad tikrai tai buvo geros rungtynės“, – po dvikovos dėstė treneris.

Stratego teigimu, rungtynių scenarijus staigmenų jam nepateikė.

„Rungtynės klostėsi pagal tokį scenarijų, kokio ir laukėme. Žinojome, kad daugiau turėsime kamuolį, dominuosime su juo, o klausimas buvo tik vienas, kaip seksis pralaužti jų tankią gynybą.

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Gerai, kad po pertraukos gana greitai įmušėme, tada ta įtampa šiek tiek nuslūgo. Varžovai turėjo aiškų žaidimo planą – gynyba, kažkiek gudrybių, laiko deginimo ar pagulėjimų, laikas šiandien buvo jų sąjungininkas, bet tik iki pirmo įvarčio“, – kalbėjo jis.

Treneris pasidžiaugė ir ta kova, kurią varžovams davė lietuviai.

„Žaidžiant su varžovu, kuris savo trūkumus kompensuoja vyriškumu, mums taip pat reikėjo to paties, nes pirmas kėlinys parodė, kad vien meistriškumo neužtenka. Turėjome laimėti daugiau dvikovų, ką mes ir padarėme.

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Vyrai labai gerai vykdė užduotis ir įmušėme du nuostabius įvarčius: vieną – individualiu meistriškumu, kitą – nuostabiu tolimu smūgiu. Šitos rungtynės parodė, kad esame geresnė ir stipresnė komanda, kai įjungiame aukščiausias pavaras, skirtumą padaro staigumas, ar kamuolio judėjimas“, – akcentavo E. Jankauskas.

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Pagyrė jis ir Luką Michelbrinką, įmušusį pirmąjį savo įvartį su rinktinės marškinėliais.

„Manęs jis tikrai nenustebino, mačiau daug jo rungtynių, jo kokybę mažuose plotuose, kur aplink daug kojų. Jis moka atrasti plyšelius ir šiandien pademonstravo, kad net prieš vartininką gali išsisukti iš, atrodo, keblios situacijos“, – auklėtinio pasirodymą vertino treneris.

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Su šypsena treneris kalbėjo ir apie Artūro Dolžnikovo sugrįžimą į rinktinę, kurį futbolininkas pažymėjo įspūdingu tolimu smūgiu.

„Turėjome pokalbį su juo, jis – su komanda. Visi gyvenime esame padarę klaidų ir veiksmų, dėl kurių gailimės. Tai gyvenimiška situacija, iš kurios pasimokyti reikia ir jam, ir mums visiems, ir kitiems žaidėjams.

Sugrįžo, įmušė įvartį, padėjo komandai, gerai įėjo į žaidimą. Mums tai reikalingas žaidėjas ir džiugu, kad jis su mumis“, – sakė E. Jankauskas.

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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)

16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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