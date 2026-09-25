„Penktas kėlinys“: pirma „Žalgirio“ pergalė, nerimas dėl Williamso-Gosso ir išsipūtęs biudžetas

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Eurolygoje, biudžeto pristatymą ir kur jis gali augti, Vilniaus „Ryto“ kovas Tarpkontinentinėje taurėje, vidurio savaitės Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes ir kandidatus į asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą.
00:00 – žaidimas jums
05:05 – „Žalgirio“ pirmoji pergalė
34:18 – išsipūtęs biudžetas
47:27 – „Rytas“ Tarpkontinentinėje taurėje
52:37 – vidurio savaitės LKL mačai
1:03:20 – ką palaikome ALK rinkimuose
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