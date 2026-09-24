Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Ryžtu degantis Armandas Kučys: „Į kiekvienas rungtynes einu su tikslu padėti komandai“

2026-09-24 10:01 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 10:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šįvakar Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė stos į pirmąją kovą naujame UEFA tautų lygos cikle.

Armandas Kučys | Organizatorių nuotr.

Jau šįvakar Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė stos į pirmąją kovą naujame UEFA tautų lygos cikle.

REKLAMA
0

Lietuviai nuo 21.45 val. svečiuose išmėgins jėgas su Lichtenšteino komanda, šias rungtynes tiesiogiai rodys LRT PLIUS ir LRT.lt.

Prieš rungtynes spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys pripažino, jog klube šiuo metu išgyvena nedidelį įvarčių badą, tad šio vakaro susitikimas gali būti puiki proga jį nutraukti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dabar, galima sakyti, su įvarčiais esu kažkokioje duobelėje, bet į kiekvienas rungtynes einu su vienu tikslu – padėti komandai. Ar tai būtų įvarčiai, sunkus darbas, tas juodas, ar galbūt nematomas darbas. Tai motyvuoja ir stumia į priekį, kad reikėtų pramušti ledus.

REKLAMA
REKLAMA

Sakyčiau, kad man tikrai labiau patinka būti dominuojančia komanda. Ir klube daugumoje rungtynių esame dominuojanti komanda. Patinka kurtis momentus, dažniau turėti kamuolį, mažiau eikvoti energijos gynybiniams veiksmams ir daugiau dėmesio skirti atakoms“, – spaudos konferencijoje kalbėjo žaidėjas.

REKLAMA

Jis sutiko, kad varžovai turėtų spaustis gynyboje ir lietuviams teks griauti jų planus, tačiau tai skatina tik dar labiau eiti į priekį.

„Faktas, kad sunkiau, kai erdvės yra mažesnės ir kai varžovas susispaudžia, bet tai gali padaryti tave geresniu žaidėju, jeigu randi tuos plyšius, atsiduri tose zonose, į kurias kamuolys turi ateiti.

Tai yra žymiai sunkiau, bet paskui ateityje tampa žymiai lengviau“, – dėstė panevėžietis.

Futbolininko teigimu, daug tokiose rungtynėse gali nulemti pirmasis rungtynių įvartis.

„Manau, pirmasis įvartis turės didelę įtaką. Jeigu mes pirmieji įmuštume, tada kažkokia rungtynių įtampa nukristų nuo mūsų pečių ir galbūt pradėtume žaisti lengviau.

REKLAMA
REKLAMA

Apskritai, svarbiausia yra pasiekti pergalę, o kokiu rezultatu – nėra taip svarbu. Faktas, kad aikštėje norime mėgautis ir jeigu varžovas leis mums tai daryti, manau, kad tikrai turime pakankamai kokybės pelnyti ne vieną įvartį.

Kad ir kaip būtų, turime laikytis trenerių paruošti plano. Gali būti ir klampios rungtynės, bet daug kas priklauso nuo mūsų pačių“, – teigė A. Kučys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

**********

Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 24 diena (ketvirtadienis)

21.45 val. Lichtenšteinas – Lietuva

Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)

16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų