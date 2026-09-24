Ryžtu degantis Armandas Kučys: „Į kiekvienas rungtynes einu su tikslu padėti komandai“

Lietuviai nuo 21.45 val. svečiuose išmėgins jėgas su Lichtenšteino komanda, šias rungtynes tiesiogiai rodys LRT PLIUS ir LRT.lt.
Prieš rungtynes spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys pripažino, jog klube šiuo metu išgyvena nedidelį įvarčių badą, tad šio vakaro susitikimas gali būti puiki proga jį nutraukti.
„Dabar, galima sakyti, su įvarčiais esu kažkokioje duobelėje, bet į kiekvienas rungtynes einu su vienu tikslu – padėti komandai. Ar tai būtų įvarčiai, sunkus darbas, tas juodas, ar galbūt nematomas darbas. Tai motyvuoja ir stumia į priekį, kad reikėtų pramušti ledus.
Sakyčiau, kad man tikrai labiau patinka būti dominuojančia komanda. Ir klube daugumoje rungtynių esame dominuojanti komanda. Patinka kurtis momentus, dažniau turėti kamuolį, mažiau eikvoti energijos gynybiniams veiksmams ir daugiau dėmesio skirti atakoms“, – spaudos konferencijoje kalbėjo žaidėjas.
Jis sutiko, kad varžovai turėtų spaustis gynyboje ir lietuviams teks griauti jų planus, tačiau tai skatina tik dar labiau eiti į priekį.
„Faktas, kad sunkiau, kai erdvės yra mažesnės ir kai varžovas susispaudžia, bet tai gali padaryti tave geresniu žaidėju, jeigu randi tuos plyšius, atsiduri tose zonose, į kurias kamuolys turi ateiti.
Tai yra žymiai sunkiau, bet paskui ateityje tampa žymiai lengviau“, – dėstė panevėžietis.
Futbolininko teigimu, daug tokiose rungtynėse gali nulemti pirmasis rungtynių įvartis.
„Manau, pirmasis įvartis turės didelę įtaką. Jeigu mes pirmieji įmuštume, tada kažkokia rungtynių įtampa nukristų nuo mūsų pečių ir galbūt pradėtume žaisti lengviau.
Apskritai, svarbiausia yra pasiekti pergalę, o kokiu rezultatu – nėra taip svarbu. Faktas, kad aikštėje norime mėgautis ir jeigu varžovas leis mums tai daryti, manau, kad tikrai turime pakankamai kokybės pelnyti ne vieną įvartį.
Kad ir kaip būtų, turime laikytis trenerių paruošti plano. Gali būti ir klampios rungtynės, bet daug kas priklauso nuo mūsų pačių“, – teigė A. Kučys.
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Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 24 diena (ketvirtadienis)
21.45 val. Lichtenšteinas – Lietuva
Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)
16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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