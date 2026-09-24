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Vilniaus „Rytas“ tęsia strateginę partnerystę su „OlyBet“

REKLAMA / 2026-09-24 09:36 / šaltinis: tv3.lt
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Stipriausia sostinės sporto organizacija Vilniaus „Rytas“ tęsia bendradarbiavimą su tarptautine lošimų bendrove „OlyBet“, kurios indėlis turi nemažą įtaką tvirtam klubo finansiniam pamatui bei rekordiniam šio sezono klubo biudžetui. „OlyBet“ išlieka antruoju pagal dydį klubo komerciniu partneriu, o sutartis galioja iki 2028-ųjų vasaros.

Vilniaus „Rytas“ tęsia strateginę partnerystę su „OlyBet“

Stipriausia sostinės sporto organizacija Vilniaus „Rytas“ tęsia bendradarbiavimą su tarptautine lošimų bendrove „OlyBet“, kurios indėlis turi nemažą įtaką tvirtam klubo finansiniam pamatui bei rekordiniam šio sezono klubo biudžetui. „OlyBet“ išlieka antruoju pagal dydį klubo komerciniu partneriu, o sutartis galioja iki 2028-ųjų vasaros.

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Kaip ir praėjusį sezoną, ši partnerystė apims klubo kovas Lietuvos krepšinio lygoje ir FIBA Čempionų lygoje, o taip pat papildomas veiklas ir iniciatyvas tarpsezonio metu. „Ryto“ generalinio direktoriaus Martyno Gigos vertinimu, pirmieji strateginės partnerystės metai praėjo labai sklandžiai ir padėjo sukurti abipusę vertę.

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„Labai džiaugiamės tęsdami mūsų gražų bendradarbiavimą su tokiu patyrusiu ir tiek Lietuvos, tiek Europos rinkoje sėkmingai veikiančiu verslu, kuris tiek daug dėmesio skiria sportui. „OlyBet“ indėlis suteikia mums platesnes galimybes formuojanti konkurencingą komandą vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu, padeda užtikrinti tvarų finansinį pagrindą ir kuria abipusę vertę“, – sako Martynas Giga.

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2025-26 metų sezone „OlyBet“ prekės ženklas puošė „Ryto“ marškinėlius, arenos parketą, skaitmeninius ir fizinius stendus, socialinių tinklų įrašus ir lydėjo rungtynių transliacijas.

Tarptautinį lošimų prekės ženklą valdančios „Olympic Casino Group Baltija“ vadovas Tomas Palevičius džiaugiasi galimybe prisidėti prie klubo, miesto ir visos šalies vardo garsinimo.

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„Didžiuojamės ir toliau būdami vienu iš kertinių „Ryto“ partnerių. Buvo nuostabu matyti istorinį komandos triumfą FIBA Čempionų lygoje, nes tokie laimėjimai garsina Vilniaus miestą ir visą Lietuvą Europoje ir jos už ribų. Taip pat labai džiugu, kad sutampa mūsų organizacijų požiūris, ambicijos. Toliau žengiame išvien su visa klubo bendruomene ir linkime sėkmės naujame sezone“, – teigia Tomas Palevičius.

Pasiruošimo rungtynių ciklą užbaigęs „Rytas“ naująjį 2026–27 metų sezoną oficialiai pradėjo Kinijoje, kur rugsėjo 22–27 dienomis dalyvauja FIBA Tarpkontinentinėje taurėje. Pirmoji vilniečių LKL dvikova vyks spalio 3 dieną, o FIBA Čempionų lygos kovos startuos spalio 6 dieną.

Gairės:
Vilniaus Rytas
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Gairės:
Vilniaus Rytas
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