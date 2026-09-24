„Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“ tiesiogiai: stebėkite pirmąsias Eurolygos sezono rungtynes

Rungtynių pradžia – 20:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš rungtynes – nuo 20:30 val. – jūsų dėmesio lauks ir speciali laida „GoŽalgiris“, kurioje Asta Žukaitė-Nalivaikienė šįkart kalbins „Žalgirio“ naujoką Joną Valančiūną.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Kitą savaitę kauniečiai sužais dvejas rungtynes: namuose antradienį priims Pirėjo „Olympiacos“, o po dviejų dienų svečiuose susitiks su „Paris Basketball“.
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