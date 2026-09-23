„Žalgiriečio“ Dustino Slevos gyvenime – džiugus įvykis

Socialiniuose tinkluose Kauno „Žalgirio“ paskelbtas pasveikinimas sulaukė didelio sirgalių dėmesio ir šiltų palinkėjimų gausos.
Pasipylė sveikinimai
Aistruoliai komentarų skiltyje ne tik siuntė tradicinius sveikinimus bei žalias ir baltas širdeles, bet ir akcentavo krepšininko kovotojo charakterį.
„Sveikinimai žmogui, kuris dėl kiekvieno kamuolio kovoja taip, lyg tai būtų nebaigti reikalai“, – rašė vienas iš gerbėjų.
Kiti sirgaliai linkėjo jam palaimintų ir sėkmingų metų.
Prie sveikinimų prisidėjo ir pats jubiliatas, padėkojęs sirgaliams už rodomą meilę.
View this post on InstagramREKLAMA
Pradeda ilgai lauktą sezoną
Kauno „Žalgiris“ pradeda ilgai lauktą Eurolygos sezoną – Tomo Masiulio auklėtiniai ketvirtadienio vakarą išvykoje susitinka su Belgrado „Crvena Zvezda“.
Rungtynių pradžia – 20:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš rungtynes – nuo 20:30 val. – jūsų dėmesio lauks ir speciali laida „GoŽalgiris“, kurioje Asta Žukaitė-Nalivaikienė šįkart kalbins „Žalgirio“ naujoką Joną Valančiūną.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Kitą savaitę kauniečiai sužais dvejas rungtynes: namuose antradienį priims Pirėjo „Olympiacos“, o po dviejų dienų svečiuose susitiks su „Paris Basketball“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.