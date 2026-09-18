Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kšištofo Lavrinovičiaus sūnaus gyvenime – naujas etapas

2026-09-18 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 15:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

17-metis perspektyvus aukštaūgis Dominikas Lavrinovičius oficialiai tapo Kauno „Žalgirio“ jaunimo dalimi. Buvusio žalgiriečio Kšištofo Lavrinovičiaus sūnus padėjo parašą po ilgalaike sutartimi su šia organizacija.

Tatjana, Kšištofas ir Dominikas Lavrinovičiai (nuotr. BNS, instagram)
GALERIJA (11)

17-metis perspektyvus aukštaūgis Dominikas Lavrinovičius oficialiai tapo Kauno „Žalgirio“ jaunimo dalimi. Buvusio žalgiriečio Kšištofo Lavrinovičiaus sūnus padėjo parašą po ilgalaike sutartimi su šia organizacija.

REKLAMA
5

Ateinančiame sezone 205 cm ūgio jaunasis krepšininkas savo įgūdžius tobulins atstovaudamas „Žalgiris-3“ komandai, su kuria varžysis „Nostra.lt-RKL“ A diviziono pirmenybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tatjana ir Kšištofas Lavrinovičiai

Pasidalino džiugia žinia

Šia žinia tėvai sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

Lavrinovičių gretos Kauno klube ir toliau auga – prie „Žalgirio“ sistemoje jau tobulėjančio pusbrolio Tito dabar prisijungė ir Dominikas. Bendrai brolių valdomoje „Instagram“ paskyroje šeima neslėpė džiaugsmo, rašydami:

REKLAMA
REKLAMA

„Sūnau, didžiuojamės Tavimi ir linkime sėkmės!“. Prie sveikinimų virtualiai prisidėjo ir dėdė Darjušas, spausdamas dešinę.“

REKLAMA

Pasidalintuose kadruose matoma džiugi šeimos akimirka po sutarties pasirašymo „Žalgirio“ arenoje. Iš kairės pusės stovi buvęs krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius, viduryje – naujasis sistemos žaidėjas, jo sūnus Dominikas Lavrinovičius, o dešinėje – Dominiko mama Tatjana Lavrinovič.

Kitoje nuotraukoje užfiksuotas pats Dominikas Lavrinovičius, sėdintis prie stalo ir dedantis parašą ant sutarties oficialiame Kauno „Žalgirio“ logotipų fone.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų