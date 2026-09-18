Kšištofo Lavrinovičiaus sūnaus gyvenime – naujas etapas

Ateinančiame sezone 205 cm ūgio jaunasis krepšininkas savo įgūdžius tobulins atstovaudamas „Žalgiris-3“ komandai, su kuria varžysis „Nostra.lt-RKL“ A diviziono pirmenybėse.
Pasidalino džiugia žinia
Šia žinia tėvai sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Lavrinovičių gretos Kauno klube ir toliau auga – prie „Žalgirio“ sistemoje jau tobulėjančio pusbrolio Tito dabar prisijungė ir Dominikas. Bendrai brolių valdomoje „Instagram“ paskyroje šeima neslėpė džiaugsmo, rašydami:
„Sūnau, didžiuojamės Tavimi ir linkime sėkmės!“. Prie sveikinimų virtualiai prisidėjo ir dėdė Darjušas, spausdamas dešinę.“
Pasidalintuose kadruose matoma džiugi šeimos akimirka po sutarties pasirašymo „Žalgirio“ arenoje. Iš kairės pusės stovi buvęs krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius, viduryje – naujasis sistemos žaidėjas, jo sūnus Dominikas Lavrinovičius, o dešinėje – Dominiko mama Tatjana Lavrinovič.
Kitoje nuotraukoje užfiksuotas pats Dominikas Lavrinovičius, sėdintis prie stalo ir dedantis parašą ant sutarties oficialiame Kauno „Žalgirio“ logotipų fone.
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