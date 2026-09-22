Valančiūnas: apie iššūkius su „Žalgiriu“, prisitaikymą Eurolygoje ir ateitį rinktinėje

„Jaučiuosi gerai, dirbame nemažai. Daug naujų veidų komandoje, suburti žaidėjai, kuriems reikia susižaisti. Tai ir darome, turėjome nelengvą treniruotę ir bandome taisyti detales“, – kalbėjo J.Valančiūnas
– Kaip sekasi adaptuotis prie europietiško krepšinio? Per kontrolines rungtynes jau buvo ir dvigubinimų.
– Gerai, kuo daugiau gynybų, kuo daugiau skirtingų detalių, tuo greičiau galiu adaptuotis. Tai kitoks krepšinis nei esu įpratęs. Tam ir dirbame, padeda ir komandos draugai. LKL rungtynės buvo geras apšilimas.
– Kas pasikeitė LKL per tą laikotarpį, kai nerungtyniavote? Kažkas nustebino per du pirmuosius mačus?
– Vienas geriausių dalykų, kad salės yra garsios ir yra daug sirgalių. Tiek mūsų, tiek varžovų. Smagu matyti tokias pilnas sales. Džiaugiuosi ta atmosfera ir malonu žaisti.
– Kaip sekasi užmegzti ryšį su treneriu štabu ir kaip atrodo ta vizija?
– Gerai sekasi, ryšys yra. Salėje yra fizinis darbas, bet yra ir protinis darbas, video žiūrėjimas. Mokomės, kaip norime atrodyti ir ką galime pasiimti iš kitų komandų. Viskas yra gerai ir daug dirbame, tas ryšys yra, jo nereikėjo net ieškoti.
– Paryžiaus komanda yra išskirtinė net Eurolygos kontekstu savo greičiu. Kaip pačiam atrodė tos rungtynės?
– Kuo daugiau pasibandymų, skirtingų gynybų, puolimų, tuo labiau apšyli kojas ir įgauni europietiškos patirties. Vienas didžiausių iššūkių yra greitis ir buvo gerai išsibandyti bei matyti, ko reikia, kur prisidėti ir kaip save pritaikyti,
– Sugrįžtate į Eurolygą rungtynėmis Belgrade. Kiek nekantraujate prieš šį startą?
– Kiekvienos rungtynės yra svarbios ir rimtos. Nežinau, ko ten tikėtis. Gal jūs geriau pasakykite, aš ten nebuvęs 14 metų.
– Su J.Butleriu žaidėte kartu Vašingtone. Koks šis žaidėjas?
– Geras žaidėjas, žaidėme kartu pusę metų. Tai talentingas ir protingas žaidėjas, kuris išsiskiria šaltu protu. Turime visus ginklus, bet bus nelengva.
– „Žalgirio“ vadovai kalbėjo ir apie dirbtinio intelekto panaudojimą. Kaip jums pačios organizacijos lygis?
– Nesu didelis technologijų ekspertas, bet viskas juda į priekį. Tiek krepšinis, tiek supantys dalykai. Tai yra rimtas žingsnis, palengvinantis buitį. Džiugu, kad kuo daugiau technologijų ir palengvinimų žaidėjams, treneriams, tad judame į priekį.
– Ar yra Eurolygoje centrai, su kuriais labiausiai nori pasitikrinti?
– Žiūriu, kad kiekviena komanda turi savo centrą ir prieš jį reikės žaisti. Yra didesnių pavardžių, kurie labiau išreikšti.Nėra vietos ir laiko nuvertinti varžovų. Kiekvienas centras, kuris yra Eurolygoje, gali nuveikti nemažai. Mano darbas, kad taip neatsitiktų, o mūsų tikslas, kad laimėtume kaip komanda. Laukiu kovos su kiekvienu centru ir svarbu, kad būtų komandos rezultatas.
– Kaip skamba planas, kad spėtum atvykti iš Madrido į rungtynes su Serbija?
– Pasitarsime, žiūrėsime. Atsisėsime ir pasitarsime.
– Kuris legionierius palieka geriausią įspūdį?
– Kiekvienas daro savo darbą, daro, ką liepia treneris. Bus ir sunkesnių momentų. Dabar kol kas viskas einasi pagal planą, bet bus ir didesnių išbandymų, sunkesnių rungtynių. Tikiuosi, kad viskas išliks pagal planą.
– Prieš 13–14 metų Toronte Sh.O’Nealas dar mokėsi tarti tavo pavardę. Kaip priėmei žinią, kad jis atvyksta į „Žalgirio“ areną?
– Gerai, pažiūrėsime, ar ištaria.
– Kur labiausiai reikia prisitaikyti europietiškame krepšinyje?
– Negaliu išduoti. Keičiasi detalės, kažkur gali daugiau, kažkur mažiau fiziškumo. Yra gynybos trijų sekundžių taisyklių. Yra dar taisyklių, kurios dabar įsigalioja. Galvoje reikia pakeisti mąstymą, kur gali labiau save atskleisti, kur gal nepersistengti. Tam ir dirbame, tam ir mokomės, kažką prisimename, kažką reikia išmokti naujai.
– Buvote išbandomas ir „stepauto“ gynyboje. Kaip pačiam ši gynyba?
– Treneris nori visokiausių ginklų turėti savo gynyboje. Per tas dvejas rungtynes irgi buvo įvairių gynybų.
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