Masiulis apie „Žalgirio“ pasiruošimą Eurolygai: prisitaikymas prie Valančiūno, žaidėjų vaidmenys ir augantys lūkesčiai

„Kaip visada laiko trūksta, nieko naujo nepasakysiu, kiekvieną dieną norime būti geresni ir stiprinti tarpusavio ryšį, – spaudos konferenciją pradėjo T.Masiulis.
Didelis dėmesys spaudos konferencijoje buvo skirtas Jonui Valančiūnui ir prisitaikymą prie jo.
„Nepasakysiu, kiek jis minučių žais, viskas priklausys nuo daug dedamųjų. Su juo šnekėjome, kad kiek laiko bežaistų, darytų tai maksimaliai. Iš kiekvieno žaidėjo to norime. Jis nėra kažkuo išskirtinis tuo klausimu, kad turi statusą ir žais daug minučių... Visi yra reikalingi, jis pats tai supranta, o apie minutes su juo niekada nešnekėjau“, – sakė T.Masiulis.
Į Belgradą skris 13 žalgiriečių – Kaune liks Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ir Deividas Sirvydis. Treneris atskleidė, kad Sabenas Lee artėja prie sugrįžimo ir rungtynių dieną bus nuspręsta, ar jis žais su „Crvena Zvezda“.
– Jeigu būtų laiko, ką labiausiai norėtumėte pagerinti?
– Viską. Tiek gynyboje supratimą, klaidų mažinimą... Matome, kad po kiekvienų rungtynių einame į priekį, bet iki tobulumo – toli. Puolime irgi turime išmokti, kaip žaisti, kaip Jonui įmesti kamuolį, jog nebūtume statiški. Manau, kad po truputį dedame žingsnelius į priekį.
– Kokius žingsnelius deda Carsenas Edwardsas?
– Žinome, koks jis žaidėjas. Jam yra naujas vaidmuo, ieško savo vietos, normalu. Taip pat ir Sterlingui Brownui. Jie atėjo iš kitų sistemų, nėra lengva. Svarbiausia, kad jie priimtų gerus sprendimus, bet čia yra laiko klausimas. Carsenui turbūt yra daugiausiai pasikeitęs žaidimas, kokį jis yra žaidęs, bet jis – geras žmogus ir rodo didelį norą.
– Tiek starto penketas, tiek dvyliktukas pastaruoju metu nesikeitė. Ar tokia idėja yra ir Eurolygai?
– Daugiau mažiau. LKL norime duoti daugiau kitiems žaidėjams pasireikšti, bet dabar laiko nebuvo, norėjome išnaudoti LKL pradžią pasiruošimui. Bet rotacija bus panaši.
– Edgaras Ulanovas ką tik sakė, kad pernai komanda turėjo prisitaikyti prie Sylvaino Francisco, šiemet turite Joną Valančiūną. Kuris prisitaikymas yra sudėtingesnis?
– Dar sunku pasakyti. Aišku, skirtingi žaidėjai, pozicijos... Jonui turime paduoti kamuolį, čia – nauji iššūkiai. Ne daug kas yra žaidę su tokio dydžio žaidėju. Kiekviena situacija yra skirtinga, bet čia yra mūsų trenerių darbas išnaudoti stipriąsias savybes.
– Šarūno Jasikevičiaus komandose sakoma, kad sezonas prasideda nuo Naujų metų, kadangi viskas sprendžiasi pavasarį. Matome „Žalgirio“ išaugusius raumenis. Ar galime sakyti, kad „Žalgiris“ tapo tokio lygio klubu, kad galėtų panašiai mąstyti?
– Galiu šnekėti apie save ir jei taip galvosime, gali būti per vėlu. Matome, kokios laukia pirmos 5–6 rungtynės. Aišku, turime eiti į priekį, bet reikia žiūrėti nuo pradžių. Nesame dar tokio lygio komanda, kad galvotume, jog Eurolygoje galime žaisti lengviau.
– Kiek papildomo spaudimo prideda augantis klubo biudžetas?
– Šioje kėdėje visada buvo ir bus spaudimas. Pats puikiai supratau tai prieš ateidamas čia. Aišku, pernai gal nelabai kas mumis tikėjo, buvo lengviau. Man, kaip treneriui, tos vizijos išankstinės, kad mes jau kažką laimėjome, tai nelabai patinka. Nė vienų rungtynių dar nesužaidėme. Atrodo, kad esame per daug išaukštinti, nes žaidimas žaidžiamas ne „ant popieriaus“, nieko dar neįrodėme. O spaudimas yra mūsų darbo dalis.
– Kokį išankstinį finalo ketvertą sudėliotumėte?
– Tai visos tos pačios komandos, kokius pastaruosius 10 metų... „Fenerbahče“, „Olympiacos“, „Panathinaikos“, „Real“. „Dubai“ taip pat susirinko žmonių... Bet čia tik prognozės, reikės visiems kautis.
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