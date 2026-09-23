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Edgaras Jankauskas prieš išbandymą Vaduce: „Svarbiausia išeiti su maksimaliu atsidavimu ir susikaupimu“

2026-09-23 20:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 20:49
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Jau ketvirtadienio vakarą Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle.

Edgaras Jankauskas | Organizatorių nuotr.

Jau ketvirtadienio vakarą Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle.

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Pirmosiose rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Rungtynės startuos 21.45 val.

Lietuviai į išvyką iškeliavo trečiadienį ir kelionės tikslą pasiekė po pietų. Visgi, rinktinė gyvena ne pačiame Lichtenšteine, o maždaug per 50 kilometrų nuo rungtynių vietos nutolusiame Šveicarijos mieste Sankt Galene.

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Trečiadienio vakarą lietuviai surengė treniruotę ir išbandė ketvirtadienio rungtynių vietą – „Rheinpark“ stadioną, talpinantį apie 6 tūkstančius sirgalių.

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Dar prieš oficialią treniruotę rinktinės treneris Edgaras Jankauskas sudalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje pasidalino mintimis apie laukiančias rungtynes.

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„Kažkokia įtampa yra, bet turime žaidėjų, kurie yra europinio lygio. Tikiu, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė daugeliu, galbūt net ir visais komponentais už rytdienos priešininką, bet tai mums negarantuos sėkmingo galutinio rezultato, nes turėsime įveikti maksimalią priešpriešą.

Galbūt varžovai mūsų nemato tokiais dideliais favoritais, nežinau, kaip jie mus vertina, tačiau tai galbūt mums net ir neturėtų rūpėti. Svarbiausia mums patiems išeiti su maksimaliu atsidavimu, susikaupimu ir daryti tai, ką turime.

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Žinome, ką turime daryti, žinome, kaip reikia pralaužti jų gynybą, kur gali būti mūsų raktai į erdvių atrakinimą, į tų erdvių, iš kurių galėtume pasiekti įvartį, susikūrimą. Turime nežiūrėti į reitingo lenteles, komandų pavadinimus ar priešininkų vardus, kurių galbūt nesame girdėję ir turime išmokti žaisti su susikaupusia įtampa.

Mūsų pagrindinis uždavinys yra mūsų pačių žaidimas, jo kokybė, ramybė. Nebūtinai čia viskas turi greitai gautis, bet kad tai vyktų, reikės kantrybės, greičio ir ištvermės. Bus fizinių dvikovų, galbūt bus kažkokių provokacijų ir laiko deginimo“, – kalbėjo treneris.

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Jis sutiko, kad favorito etiketė Lietuvai yra kabinama ne be priežasties, tačiau tą statusą reikės parodyti aikštėje.

„Mūsų užduotis yra rasti teisingą rungtynių planą, kuris turi būti ir kažkiek lankstus, nes nutikti gali visko.

Reikės lankstaus plano, galbūt kažkaip išsidėlioti priešininką, kad atsivertų erdvės. Jeigu būsime tokie favoritai su kamuoliu ir juos sugrūsime, gali nieko nebūti, reikės kažkaip juos išvilioti.

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Ruošiamės, turėsime savo susitarimus ir tikiuosi, kad rytoj jie funkcionuos bei padės pasiekti reikalingą rezultatą, kuris yra pergalė“, – akcentavo E. Jankauskas.

Treneris taip pat apgailestavo, jog dar prieš stovyklos pradžią dėl traumos neteko Vaido Magdušausko.

„Labai gaila, kad iš rikiuotės iškrito Vaidas, nes jis buvo pasiekęs gerą formą. Kaip tik tai yra žaidėjas, kuris galbūt tokioms rungtynėms labai gerai tiktų, nes yra geras su kamuoliu mažuose plotuose, mato tuos plyšelius, mato tokius ne kiekvienam žaidėjui matomus perdavimus, tad dėl to tikrai labai gaila.

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Likome su žaidėjais, kuriuos susikvietėme ir manau, kad ši komanda yra užtektinai pajėgi priešininką įveikti“, – pasakojo strategas.

Paklaustas apie tai, kokius žaidėjus varžovų komandoje galima išskirti, E. Jankauskas kalbėjo apie vartininką Benjaminą Buchelį bei saugą bei kapitoną Nicolasą Haslerį.

„Ši komanda gal ir neturi labai skambių vardų, bet du jų geri žaidėjai rungtyniauja aukščiausioje Šveicarijos lygoje. Taip pat vienas jų futbolininkas ilgus metus žaidė Italijos „Serie B“.

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Kaip bebūtų, ši komanda savo trūkumus kompensuoja didele aistra, kova, noru ir komandiškumu ir kartais tai sukelia didelių problemų gerokai garsesnėms komandoms“, – kalbėjo treneris.

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Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 24 diena (ketvirtadienis)

21.45 val. Lichtenšteinas – Lietuva

Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)

16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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