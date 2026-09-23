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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Traumos užbaigė dviejų „Panevėžio“ futbolininkų sezonus

2026-09-23 14:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 14:36
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Futbolo klubo „Panevėžys“ futbolininkai rinktinių lango metu atsikvėpė, sugrįžo į treniruotes bei artimiausiomis savaitėmis žais kontrolinius mačus. Tiesa, tiek per juos, tiek per likusias TOPLYGOS rungtynes komandai nepadės du traumas patyrę atakuojantys žaidėjai – Valdas Paulauskas bei Elivelto.

Elivelto | Organizatorių nuotr.

Futbolo klubo „Panevėžys“ futbolininkai rinktinių lango metu atsikvėpė, sugrįžo į treniruotes bei artimiausiomis savaitėmis žais kontrolinius mačus. Tiesa, tiek per juos, tiek per likusias TOPLYGOS rungtynes komandai nepadės du traumas patyrę atakuojantys žaidėjai – Valdas Paulauskas bei Elivelto.

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34-erių brazilas kairiojo peties traumą rugpjūčio pabaigoje patyrė pergalingoje dvikovoje su Vilniaus „Žalgiriu“. Šio sezono TOPLYGOJE Elivelto sužaidė 19 susitikimų bei pasižymėjo 2 įvarčiais, taip pat išsiskyrė taikliu smūgiu per trejas LFF taurės rungtynes.

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V. Paulausko sezonas baigėsi Raudondvaryje, akistatos su Kauno rajono „Hegelmann“ pradžioje, kai buvo pažeisti kairės čiurnos raiščiai. Per aštuonerias Lietuvos čempionato rungtynes 25 metų palangiškis atliko rezultatyvų perdavimą bei pasirodė abiejuose mačuose su Kostanajaus „Tobol“ ekipa.

Artimiausias kontrolinis susitikimas bus žaidžiamas rugsėjo 26 dieną, šeštadienį. Nuo 14 val. „Aukštaitijos“ stadione „Panevėžys“ pradės dvikovą su Vilniaus BFA futbolininkais.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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