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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvių krepšininkų pasiskirstymas užsienyje: Ispanija pirmauja, žaidėjų skaičius sumažėjo

2026-09-23 14:30 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 14:30
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Naujasis 2026–2027 metų sezonas jau startavo keliose valstybėse, o ketvirtadienį savo kovas pradės ir Eurolyga. Savaitgalį ginčo kamuolys bus išmestas daugelyje Europos vietinių čempionatų, o užsienyje vėl rungtyniaus gausus būrys lietuvių.

Lietuvių krepšininkų pasiskirstymas užsienyje: Ispanija pirmauja, žaidėjų skaičius sumažėjo

Naujasis 2026–2027 metų sezonas jau startavo keliose valstybėse, o ketvirtadienį savo kovas pradės ir Eurolyga. Savaitgalį ginčo kamuolys bus išmestas daugelyje Europos vietinių čempionatų, o užsienyje vėl rungtyniaus gausus būrys lietuvių.

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Šįkart vėl gausiausias būrys mūsiškių bus Ispanijos aukščiausioje lygoje – net 11: Aurimas Majauskas, Laurynas Birutis, Lukas Uleckas, Tomas Dimša, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukošius, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis, Margiris Normantas, Martinas Gebenas ir Dominykas Stenionis. Tiesa, R.Giedraitis gydosi traumą, o D.Stenionio sutartis nėra garantuota. Dar keturi mūsiškiai rungtyniaus 2–3 divizione.

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Azerbaidžane rungtyniaus trys lietuviai – Gediminas Orelikas, Arnas Šakenis ir Mindaugas Sušinskas. Tris mūsiškius turės ir islandų klubai: Adomą Drungilą, Robertą Jonaitį ir Armandą Urkį. Trys Lietuvos krepšininkai žais Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) – Domantas Sabonis, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis.

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Po du lietuvius matysime Graikijoje (Arnoldas Kulboka, Lukas Lekavičius), Turkijoje (Ignas Sargiūnas, Paulius Danusevičius), Latvijoje (Martynas Varnas, Rokas Jocius), Japonijoje (Rapolas Ivanauskas, Rokas Gustys) ir Honkonge (Mindaugas Kupšas, Egidijus Mockevičius).

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Po vieną mūsiški rungtyniaus Austrijoje (Matas Narvilas), Kroatijoje (Mindaugas Kačinas), Vokietijoje (Rokas Jokubaitis), Australijoje (Arnas Velička) ir Italijoje (Eimantas Bendžius).

Žemesniuose divizionuose bus daugiau lietuvių: Augustas Pečiukevičius (Belgijos antra lyga), Regimantas Miniotas ir Paulius Sorokas (italų antras divizionas), Radvilas Kneižys (vokiečių antra lyga).

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Pagausėjo lietuvių užsienyje: Tautvydas Sabonis toliau stovi prie Londono „Lions“ vairo, Šarūnas Jasikevičius – Stambulo „Fenerbahče“, Žydrūnas Urbonas – Bukarešto „Dinamo“. Prie jų prisijungė Rokas Kondratavičius, kuris debiutuos Europos taurėje su Rygos „Zelli“ klubu.

Aukščiausiose lygose žaidžiančių lietuvių skaičius 35 proc. krito žemyn ir todėl, kad nemažai mūsiškių grįžo į Lietuvą, ir todėl, jog dalis žaidėjų dar nėra radę naujo klubo.Svetur nuolat žaidžiantys Martynas Sajus, Osvaldas Olisevičius, Donatas Motiejūnas, Eigirdas Žukauskas ar Saulius Kulvietis dar neturi darbo.

Artimiausiu metu lietuvių gretose turėtų tik gausėti, nes dabar NCAA registruoti 52 Lietuvos krepšininkai, kurių dalis baigę studijas pradės profesionalo kelią ir grįžę į Europą žais Lietuvoje arba užsienyje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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