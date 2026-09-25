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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Ryte“ žaidęs Hannah paskelbė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą

2026-09-25 10:21 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-25 10:21
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Profesionalaus krepšininko karjerą baigė buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Clevinas Hannah.

C.Hannah baigė karjerą (BNS nuotr.)

Profesionalaus krepšininko karjerą baigė buvęs Vilniaus „Ryto“ žaidėjas Clevinas Hannah.

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Apie savo sprendimą 38-erių 179 cm ūgio atletas paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“.

„Mielas krepšini, ačiū už viską! Sunku žodžiais išreikšti, ką šis sportas reiškia man, bet pabandysiu tai padaryti.

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Mane ir mano šeimą krepšinis palaimino patirtimis, kurių niekada negalėjau įsivaizduoti ir ryšiais, kurie išliks amžina.

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Krepšinis visada buvo mano saugi erdvė, mano pabėgimas nuo realybės ir mano terapija, kiek tik save prisimenu.

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Krepšinis skraidino mane aplink visą pasaulį ir išplėtė mano požiūrį.

Noriu padėkoti Dievui už galimybę 16 metų rungtyniauti profesionaliai. Noriu padėkoti ir savo šeimai bei treneriams, klubams, žaidėjams, vadybininkams bei gerbėjams, kurie buvo mano kelionės dalimi.

Šiandien oficialiai pranešu apie savo karjeros pabaigą. Nekantriai laukiu naujo gyvenimo etapo ir galimybės dalintis žiniomis bei meile žaidimui su ateities kartomis“, – rašė amerikietis.

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Studijų metais C.Hannah pakeitė tris universitetus, o profesionalo karjerą pradėjo Rumunijoje. Vėliau jis kilo karjeros laipteliais Suomijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Turkijoje, o į „Rytą“ atvyko 2017-aisiais.

Su Vilniaus klubu jis spėjo sužaisti šešis mačus Europos taurėje, kur liko per vieną pergalę nuo atkrintamųjų, o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, paliko gilesnį pėdsaką – 26 mačai, 18 minučių, 8 taškai (39 procentai tritaškių), 1,1 atkovoto kamuolio, 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir 7,3 naudingumo balo. „Rytas“ sezoną baigė su bronzos medaliais, o Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) neįveikė ketvirtfinalio etapo.

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Vieną sezoną jam pavyko sužaisti ir Eurolygoje – atstovaudamas Las Palmo „Gran Canaria“ jis rinko 9,3 taško ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo 2018–2019 metų batalijose.

Vėliau jis keitė klubus Ispanijoje ir Italijoje, o paskutine gynėjo stotele tapo Meksikos pirmenybės.

C.Hannah yra priėmęs Senegalo pilietybę, su šios šalies rinktine iškovojo bronzą 2017-ųjų Afrikos pirmenybėse.

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