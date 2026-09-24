Adrijos lygos sezono pradžia pavėlinta dėl nesklandumų su teisėjais

Lygos portale skelbiama, kad susiklosčius neįprastai situacijai buvo sušaukta lygos narių taryba – 11 balsavo už sezono pradžios nukėlimą, vienas susilaikė.
Sprendimo išvakarėse Adrijos lyga skelbė, kad kilo nesklandumų renkant teisėjus pirmenybėms.
Tuomet teigta, kad sulaukta 53 teisėjų paraiškų dirbti turnyre, vėliau atrinktas 20 arbitrų sąrašas. Vis dėlto šį patvirtinus, bent keli teisėjai darbo atsisakė.
Skelbta, kad teisėjai sulaukė neautorizuoto elektroninio pašto paskyros raginimų nesutikti, su jiems siūlomomis sąlygomis. Prieš šių laiškų siuntėjus žadama imtis teisinių veiksmų.
Adrijos lygoje artėjantį sezoną varžysis 20 klubų, tarp jų – trys Eurolygos komandos: Belgrado „Crvena Zvezda“, Belgrado „Partizan“ ir Dubajaus „Dubai“.
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