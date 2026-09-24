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Tillas atskleidė, ką iš tiesų reiškė beveik 4 minučių akistata su Romero

2026-09-24 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 18:58
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Darrenas Tillas šeštadienį stos į antrąją karjeros kovą be pirštinių, o jo laukia itin pavojingas varžovas – buvęs UFC kovotojas Yoelis Romero. Prieš „BKFC 94“ turnyrą britas prisiminė jų išgarsėjusią beveik keturias minutes trukusią akistatą ir atskleidė, ką iš tiesų mano apie kubietį.

Yoelis Romero ir Darrenas Tillas | Stop kadras

Darrenas Tillas šeštadienį stos į antrąją karjeros kovą be pirštinių, o jo laukia itin pavojingas varžovas – buvęs UFC kovotojas Yoelis Romero. Prieš „BKFC 94“ turnyrą britas prisiminė jų išgarsėjusią beveik keturias minutes trukusią akistatą ir atskleidė, ką iš tiesų mano apie kubietį.

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Dar UFC laikais D. Tillas mėgdavo juokauti apie galimą kovą su Y. Romero. Britas ne kartą užsimindavo, kad mieliau išvengtų akistatos su olimpiniu sidabro medalininku, kurio fizinė jėga ir agresyvus kovos stilius ilgą laiką kėlė baimę varžovams. Dabar juokai baigėsi. Šeštadienį D. Tillas ir Y. Romero susitiks pagrindinėje „BKFC 94“ turnyro kovoje.

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„Žmonės kalba apie jo amžių, bet nereikėtų į tai kreipti dėmesio. Man nesvarbu, kiek Y. Romero metų. Tai gali būti viena pavojingiausių kovų be pirštinių. Jis didelis, stiprus, net ir dabar jis pasižymi gera ištverme“, – apie varžovą kalbėjo D. Tillas.

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Britas pripažino, kad Y. Romero iš tiesų yra kovotojas, kurio jis nenorėtų nuvertinti.

„Kaip kovotojas turi save tikrinti ir priimti iššūkius. Visada sakiau, kad tikras kovotojas iš tikrųjų nebijo nė vieno, nebent tai būtų sunkiasvoris Francis Ngannou. Tie mano juokai prieš daugelį metų buvo nuoširdūs. Jis yra baisus vyrukas. Velniškai baisus“, – sakė D. Tillas.

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Prieš šeštadienio kovą abu sportininkai sulaukė nemažai dėmesio dėl spaudos konferencijoje surengtos akistatos. Po oficialios renginio dalies D. Tillas ir Y. Romero beveik keturias minutes nenuleido vienas nuo kito akių. Tarp jų stovėjo „BKFC“ prezidentas Davidas Feldmanas, tačiau nė vienas kovotojas nenorėjo pirmas nutraukti akistatos.

Vaizdo įrašas netruko išplisti socialiniuose tinkluose. Vis dėlto D. Tillas tikino, kad specialiai nieko nebandė įrodyti.

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„Tiesiog atėjo momentas, kai nė vienas nenorėjo nusisukti. Jis pirmas pradėjo su manimi kalbėti ir kramtyti gumą. Aš tiesiog dariau savo darbą. Aš nenusisuksiu. Parodysiu tau tiksliai, ką ketinu su tavimi padaryti, lygiai taip pat, kaip tu ketini tai padaryti su manimi. Visi tie pasakymai, kad „aš tavęs bijau“... Pažiūrėkime dabar, kas bijo. Man ta akistata netgi patiko. Jis yra baisus vyrukas“, – pridūrė D. Tillas.

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Britas įsitikinęs, kad pergalė prieš Y. Romero atvertų jam dar daugiau galimybių. D. Tillas neslepia ambicijų po kovos mesti iššūkius kitų organizacijų žvaigždėms.

„Jeigu viskas pavyks ir nokautuosiu Yoelį, tai bus mano šansas paimti mikrofoną ir iškviesti visus. Visus iš kiekvienos organizacijos. ONE FC kovotojus, PFL, MVP – visus. Ateikite čia ir kovokite su manimi. Būtent tokią kalbą pasakysiu, kai nokautuosiu Yoelį. Aš tikrai tuo pasinaudosiu“, – pažadėjo D. Tillas.

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