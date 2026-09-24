Maslobojevas nesusilaikė ir rėžė Dirksčiui: „Tai jūs galit eit pasilaižyt ir...“

Sergejus Maslobojevas prieš kovą padovanojo Dominykui Dirksčiui savo atributikos. Pastarojo tai nesužavėjo – D. Dirkstys visas dovanas išdalino susirinkusiems fanams.
D. Dirkstys varžovui taip pat paruošė dovaną – įteikė gertuvę, o tuomet pranešė, kad atvedė S. Maslobojevui dopingo „kontrolierių“, kuris pareikalavo duoti mėginį.
„Čia tas vaflis, kur bėgioja paskui tave ir filmuoja visus? Tai jūs galit eit pasilaižyt ir sau primyžti vienas kitam į šitą ir atsigerti“, – sakė S. Maslobojevas.
Paklaustas apie rankos traumą, D. Dirkstys atsakė: „Viskas puikiai. Laukiam šeštadienio su ta ranka jį nokautuoti“.
D. Dirkstys prieš turnyrą stebino savo sekėjus ir kitus kovotojus tuo, kad praktiškai nesidalino medžiaga iš savo treniruočių po to, kai grįžo iš Tailando.
„Aš manau, kad ši pergalė bus dar įspūdingesnė, kai nokautuosiu jį be pasiruošimo“, – atsakė D. Dirkstys.
S. Maslobojevas šioje kovoje turės laikytis rehidratacijos taisyklės. Jam ne tik penktadienį reikės pasiekti 94 kg ribą, bet ir po svėrimų jis negalės taip greitai kaip įprastai atstatinėti svorio, nes šeštadienį jo svoris negalės viršyti 100 kg.
„Aišku, kad viskas pavyks. Aš ir neplanuoju daugiau sverti. Laikausi ilgą laiką kalorijų deficito, riebalinis sluoksnis dega, o per vasarą jis buvo sukauptas. Vasarą aš irgi pirštinių nebuvau apsimovęs, aš irgi turiu traumą, aš irgi gulsiuos kitą savaitę ant operacinio stalo. Pasiteisinimų nėra, viskas tvarkoj, parodysim geriausią savo versiją ir geriausią vakaro šou“, – teigė S. Maslobojevas.
Tiek S. Maslobojevas, tiek Andrius Šipaila pažymėjo, kad sutiktų, jog būtų atlikti dopingo testai abiem pagrindinės kovos dalyviams jau rytoj.
Antra pagrindinė vakaro kova vyks bokso taisyklėmis.
„Labai noriu kovot, labai to pasiilgau, metus nekovojau. Galvojau gal jau nebesportuosiu, bet treneris sakė nešnekėt nesąmonių – reikia. Pas Sergejų kažkada daviau interviu, kad 31, 32 ar 33-ejų baigsiu karjerą, bet...“, – sakė Eimantas Stanionis.
Tada įsiterpė S. Maslobojevas: „Prisišnekėjai, sakiau, kad taip bus (juokiasi – aut. past.).
„Matai, aš daug pauzių turėjau. Labai pasiilgau visko. Nusprendžiau kovoti ilgai ir nuobodžiai“, – sakė E. Stanionis.
K. Fourie dar kartą patvirtino, kad E. Stanionis praeityje buvo jo „dievukas“ ir kad jis lietuvį vis dar laiko čempionu. Visgi, afrikietis pabrėžė, kad atėjus kovos laikui jis lietuviui pagarbos nerodys ir sieks tik pergalės.
„Tikiu, kad turiu visas reikiamas savybes įveikti Stanionį“, – sakė afrikietis.
Ignas Pauliukevičius spaudos konferencijoje pabrėžė, kad sulaužys Modestui Juodpusiui nosį ir ties tuo nesustos. Vėliau I. Pauliukevičius žada nugalėti Naglį Kanišauską su S. Maslobojevu bei pasiimti čempiono diržą.
„Ko pas patį oda taip blizga“, – rėžė M. Juodpusis, kai I. Pauliukevičius užsiminė apie steroidus.
I. Pauliukevičius atkirto: „Kas blizga? Ai, tu nori pasitikrint, tipo? Galim padaryt tuos testus visus. Čia tu spoguotas, ne aš. Ką čia kalbi iš viso? Myžalas esi. Ką tu žiūri į mane?“.
Kovotojų ginčas tęsėsi dar kurį laiką, kol M. Juodpusis pasiūlė UTMA vadovui atnešti pirštines ir pradėti kovą vietoje. I. Pauliukevičius atkirto, kad kovai pirštinės net nebūtinos.
Naglis Kanišauskas dėl kovos su Dovydu Girdzevičiumi perėjo į 91 kg kategoriją. Anot N. Kanišausko, tai dar neturėtų būti riba. Jis svarsto keltis net į 95 kg kategoriją, kur jo jau reikalauja I. Pauliukevičius.
Dovydas Rimkus „Rimkenzo“ nustebino savo varžovą Aleksandrą Akanovičių, įteikdamas jam dovanų kompiuterį. Taip pat D. Rimkus spaudos konferencijoje „išsiliejo“ ant Oskaro Buinicko.
Romualdas Auga atskleidė, kad kova su Deividu Žamba jam bus paskutinė karjeroje.
Penktadienį kovotojų lauks svėrimo procedūra, o šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks didžiausias turnyras UTMA organizacijos istorijoje ir brangiausia kada nors Lietuvoje vykusi kova.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.