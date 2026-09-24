Dominikas Juras pasaulio jaunių fechtavimo taurėje liko per žingsnį nuo aštuntfinalio

Jaunių vaikinų rapyros rungtyje Dominikas Juras 3-ioje atrankos grupėje laimėjo 3 kovas iš 6. To užteko, kad lietuvis patektų į atkrintamąsias varžybas.
D. Juras pirmajame rate varžovo neturėjo, o antrajame 15:7 nugalėjo aukščiau reitinguotą Pietų Korėjos atstovą Lee Jisungą. Šešioliktfinalyje D. Juras tik po dramatiškos kovos 12:13 pralaimėjo Chenui Junlinui iš Honkongo.
Galutinėje įskaitoje lietuvis užėmė 32-ą vietą tarp 94 dalyvių.
Penktadienį D. Juras ruošiasi kovoti ir pasaulio jaunimo taurės etape.
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