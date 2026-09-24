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Ruffy atskleidė, kas nutiko paskutinėmis sekundėmis prieš nokautą

2026-09-24 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 18:50
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Mauricio Ruffy pirmą kartą prabilo po skaudaus pralaimėjimo Armanui Carukijanui. Brazilas pripažino, kad lemiamu momentu padarė klaidą, tačiau tikino, jog iki nokauto kova klostėsi pagal jo planą.

Mauricio Ruffy | Stop kadras

Mauricio Ruffy pirmą kartą prabilo po skaudaus pralaimėjimo Armanui Carukijanui. Brazilas pripažino, kad lemiamu momentu padarė klaidą, tačiau tikino, jog iki nokauto kova klostėsi pagal jo planą.

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„UFC 331“ turnyro antroje pagrindinėje kovoje M. Ruffy susitiko su A. Carukijanu. Dvikova buvo laikoma iš pretendentų į lengvojo svorio kategorijos titulinę kovą akistata, o brazilas kovą pradėjo užtikrintai. Vis dėlto pirmajame raunde likus vos kelioms sekundėms A. Carukijanas pasiuntė varžovą į nokautą ir iškovojo įspūdingą pergalę.

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Po kelių dienų M. Ruffy socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą ir pirmą kartą kreipėsi į gerbėjus po nesėkmės.

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„Pirmiausia noriu padėkoti Dievui už savo gyvenimą ir sveikatą. Esu visiškai sveikas, jaučiuosi labai gerai. Gavau tiek daug nuostabių žinučių, kad net nespėjau jų visų perskaityti. Jūsų palaikymas mane labai sujaudino“, – sakė brazilas.

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M. Ruffy atskleidė, kad pasiruošimui kovai turėjo vos kiek daugiau nei šešias savaites.

„Turėjau lygiai šešias savaites ir keturias dienas. Visą šį laiką atidaviau pasiruošimui. Žinau, kad tai galėjo atrodyti kaip trumpas laikotarpis, bet jaučiausi pasiruošęs kovoti su bet kuo. Pasitikėjau savimi ir atidaviau visas jėgas“, – teigė jis.

Brazilas taip pat paaiškino, kad į kovą žengė norėdamas sau įrodyti, jog gali išspręsti skirtingas situacijas narve, o ne tiesiog kuo greičiau užbaigti dvikovą.

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„Nenorėjau nokauto pirmajame raunde. Norėjau sau įrodyti, kad esu pasiruošęs. Norėjau tapti geresniu kovotoju, išgyventi skirtingas situacijas ir parodyti sau, kiek daug galiu padaryti“, – pasakojo M. Ruffy.

Jo teigimu, kovos metu jis jautėsi puikiai ir buvo įsitikinęs, kad kontroliuoja situaciją.

„Kai pasiunčiau jį į nokdauną ir pajutau, kad jo jėgos pradeda sekti, pajutau, kad kova yra mano kontrolėje. Mačiau, kaip jis reagavo į mano smūgius. Jo akis buvo labai ištinusi, pataikiau daug smūgių ir buvau tikras, kad antrajame raunde baigsiu kovą“, – sakė brazilas.

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Tačiau būtent paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis viskas apsivertė aukštyn kojomis. Kai iš kampo M. Ruffy išgirdo, kad liko 10 sekundžių, A. Carukijanas bandė sugriebti koją. Brazilas manė, kad varžovas tiesiog išeikvos dar daugiau jėgų ir antrajame raunde galės jį nokautuoti.

„Liko keturios sekundės. Galėjau atlikti smūgius, galėjau pasitraukti nuo narvo, bet nenorėjau. Norėjau išnaudoti tą situaciją savo naudai. Tai buvo gera mintis, bet tapau neatsargus. Atsipalaidavau gynyboje, nors paprastai taip nedarau. Už tai sumokėjau brangią kainą“, – pripažino M. Ruffy.

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Brazilas pabrėžė, kad dėl pralaimėjimo nekaltina nieko kito.

„Svarbu pasakyti, kad klaida buvo visiškai mano. Tai buvo mano kaltė, mano neatsargumas, o Armanas nusipelnė pergalės. Jis yra puikus kovotojas“, – apie A. Carukijaną sakė M. Ruffy.

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Tai buvo jau antrasis M. Ruffy pralaimėjimas UFC. Pernai rugsėjį brazilas nusileido Benoit Saint-Denis, o prieš „UFC 331“ buvo iškovojęs dvi pergales iš eilės.

„Atsiprašau gerbėjų. Žinau, kad nėra lengva palaikyti žmogų, kai jis pralaimi, tačiau aš mokausi. Jūs matėte, kaip tobulėjau su kiekviena kova. Ši kova taip pat klostėsi labai gerai. Pralaimėjimus sunku priimti, bet jie verčia mus augti“, – teigė brazilas.

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