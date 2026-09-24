Fury ir Joshua kova – 78 tūkst. žiūrovų talpinančiame stadione: oficialiai paskelbta data ir vieta

Apie T. Fury ir A. Joshua kovą buvo diskutuojama jau ne vienerius metus. Jos surengimas tapo viešų diskusijų objektu tarp UFC vadovo Dano White'o ir „Matchroom“ vadovo Eddie Hearno, o galiausiai dvi bokso žvaigždės susitiks Europoje.
Enough talk. Time to fight.
TYSON FURY vs. ANTHONY JOSHUA.
Friday December 11.
LIVE from the UK – and only on Netflix. #FuryJoshua pic.twitter.com/dzd1ksQ6zFREKLAMAREKLAMA— Netflix (@netflix) September 24, 2026
T. Fury į ringą sugrįš po dviejų pergalių prieš Arslanbeką Machmudovą ir Mariuszą Wachą. Prieš tai britas buvo dukart pralaimėjęs Oleksandrui Usykui kovose dėl pasaulio čempiono diržų.
Prieš oficialų kovos paskelbimą T. Fury savo socialiniuose tinkluose pasiuntė grasinimų A. Joshua ir pažadėjo varžovą nokautuoti jau pirmajame raunde.
„Aš jį taip stipriai nokautuosiu, kad bus neįtikėtina. Tai bus greičiausias nokautas istorijoje. Jo smakras silpnas, jis trapus. Aš jį išjungsiu. Per paskutines dvi tikras jo kovas jis abu kartus buvo pasiųstas į nokdauną pirmajame raunde. Aišku, aš nekalbu apie Jake'ą Paulą. Paskutinėse dvejose kovose jis abu kartus atsidūrė ant grindų pirmajame raunde. Aš jį išjungsiu per vieną raundą“, – pareiškė T. Fury.
Boksininkas į šią kovą ateis turėdamas 36 pergalių, 2 pralaimėjimų ir 1 lygiųjų balansą.
A. Joshua taip pat išgyvena pergalingą etapą. Britas laimėjo dvi pastarąsias kovas – nokautavo „YouTube“ žvaigždę Jake'ą Paulą, o vėliau antrajame raunde sustabdė Kristianą Prengą. Tiesa, pastarojoje dvikovoje A. Joshua jau pirmajame raunde patyrė nemalonų epizodą, tačiau galiausiai perėmė kovos kontrolę. Buvusio pasaulio čempiono profesionalaus bokso rekordas – 30 pergalių ir 4 pralaimėjimai.
„Aš įkvepiu visą kartą“, – socialiniuose tinkluose prieš oficialų kovos paskelbimą parašė A. Joshua.
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